フェイクスイーツ大集合！「スイーツアートの世界展 2024」

可愛いフェイクスイーツの合同写真展&物販展「スイーツアートの世界展 2024」が2024年6月7日(金)〜6月23日(日)に開催されます。

スイーツアートの世界展 2024

■東京「スイーツアートの世界展 2024」

開催日時: 2024年6月7日(金)〜6月23日(日)

営業時間: 11:00〜18:00

休館日 : 毎週月曜日

会場 : TODAYS GALLERY STUDIO.

〒111-0053 東京都台東区浅草橋5-27-6 5F

入場料 : 700円/3歳以下は入場無料

出展者 : 44組

主催 : BACON

URL :https://tgs.jp.net/event/pretty_sweets/

■静岡「スイーツアートの世界展 2024 in 静岡」

開催日時: 2024年7月20日(土)〜7月28日(日)

営業時間: 11:00〜19:00

休館日 : なし

会場 : 静岡パルコ 2階 特設会場

〒420-0852 静岡県静岡市葵区紺屋町6-7

入場料 : 一般600円、学生500円/3歳以下は入場無料

出展者 : 44組

主催 : BACON

URL :https://tgs.jp.net/event/pretty_sweets_parco/

※上記は予定のため、内容は変更になる可能性があります。

TODAYS GALLERY STUDIOでは可愛いフェイクスイーツの合同写真展&物販展「スイーツアートの世界展 2024」開催。

さらに、静岡パルコでは「スイーツアートの世界展 2024 in 静岡」も開催決定!

新作スイーツ作品の展示から限定グッズの販売まで、一期一会の美味しい出会いを楽しめます!

■フェイクスイーツの楽園がここに!!ここでしか見られない新作と限定グッズが勢揃い

本展では、XやInstagramなどSNSでフェイクスイーツ作品を公開するクリエイター44組が大集結!

なかでも注目は、東京会場限定で新作を披露する「Twinkle(@twinkle_miniature)」に加えて、「Studio little star(@littlestar0530)」や「Hopping Your Heart(@hopping_your_heart)」も新作のミニチュアスイーツセットを初披露します!

また、Instagramでフォロワー数が1.7万人を超える「Fee de Sucre(@feede_sucre)」や「HinataBokko(@hinatabokko_93)」など展覧会初出展となるクリエイターの作品も見逃せません!

気になる限定物販は、完売必須の人気クリエイター「magiyy(@magiyy_mikami)」やリアルなフルーツアクセサリーが話題の「箱屋(@hakoya73)」、さらに、「プリマトルテ -クレイ洋菓子店-(@primatorte)」は立体作品マカロンタワーの展示に加えて、人気の特設ガチャガチャもパワーアップして登場する予定です。

参加アーティスト:

https://www.atpress.ne.jp/releases/394939/att_394939_1.pdf

■人気クリエイター「甘花(@amahana_sweets)」の特別イベントが開催!

会場内の特設スペースでは、人気クリエイターの「甘花(@amahana_sweets)」のPOP UP EVENTを開催。

過去制作したアーカイブ的な展示に加えて、会場限定グッズの限定販売も予定されています。

■ベーカリー×スイーツ作品を集めた、ココでしか買えない限定グッズも展開!!

会場内の特設ブースでは、ミニチュアベーカリーとスイーツ作品がコラボした作品を集めた特設ブースも併設。

ゆる可愛い作品が人気の「まいにちごまふぅ(@gomahu5858)」や「harapeko(@harapeko.made)」などが、アザラシやクマなどをスイーツ化した作品を限定販売!

■フェイクスイーツの制作過程が分かるメイキング映像を限定公開!

本展のために制作された、「プリマトルテ -クレイ洋菓子店-(@primatorte)」のフェイクスイーツ作品の映像を初公開します。

どのようにして作られているのか制作の裏側を見ることができる貴重な映像です!(東京会場のみ)

■週末限定!!自分好みにデコレーション!

スイーツアートが作れるワークショップが開催!(東京会場のみ)

講師 :Runasweets.

制作物:ミニデコレーションパンケーキ

参加費:2,300円

日程 :6月16日(日)

時間 :11:15分〜17:00(各回 約45分)

講師 :Plaisir

制作物:ひと粒いちごタルトのメモスタンド

参加費:1,600円

日程 :6月22日(土)

時間 :12:00〜16:40(各回 約40分)

※予定の為変更になる場合があります。

※事前予約制 詳しくはこちら→

https://airrsv.net/tgstokyo-workshop/calendar

※当日空きがあれば予約なしでも体験できます。

■来場者特典として先着でオリジナルポストカードを配布!

来場者特典として先着1,000名限定で、Mi・mi(@mimi_fakesweets)特製のオリジナルポストカードをプレゼントします!

■ココでしか買うことのできない、リアルでかわいいスイーツアートの世界展の限定グッズが登場!!

<甘花>

・プリンパフェチャーム 2,750円

・チョコミントパフェチャーム 2,420円

・紫陽花パフェチャーム 2,750円

<Fee de Sucre>

・いちごたっぷりタルト、いちごのミルフィーユ 各ピアス&イヤリング 価格未定

・丸ごとメロンパフェ、アップルパイ、オリジナル型で作ったたい焼き 各チャーム 価格未定

<Jun>

・イチゴケーキのセット 4,000円

<Hopping Your Heart>

・サントノーレのお耳飾り 価格未定

・ミニチュアセット 価格未定

<Twinkle>

・抹茶白玉ぜんざい(チャーム・ミニチュア作品) 2,500円

<プリマトルテ -クレイ洋菓子店->

・くまさんチョコキーホルダー 3,000円

・マカロンのキーホルダー 2,500円

・苺のキーホルダー 2,300円

<atelier mucchi>

・アップルティーと天然石のお耳飾り 3,960円

・ミルクティーと淡水パールのお耳飾り 3,740円

・ドリンクとドーナツのキーホルダー 2,640円

<chotto>

・チョパンのさつまいもクレープ 2,200円

・うっささんのシュークリーム、苺デニッシュ 2,200円

<nominn>

・インテリアオブジェ ゆめかわパーティー 2,640円

・メモ、スマホスタンド 溶けちゃったアイス 2,200円

<BALMA>

・マスカットデニッシュのチャーム 950円

・くまさんメロンパンのチャーム 850円

<harapeko>

・ケーキキーホルダー 1,500円

<まめちよ by ichigo-ichie>

・バッグチャーム 2,750円

<maamuu_sweets>

・くまシューのフルーツパンケーキ 5,500円

上記は一部の発売予定アイテムです。

※すべて税込表記

