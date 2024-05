10-FEETが本日5月19日、屋内公演としては自身最大規模となるアリーナワンマンライブ<10-FEET ONE-MAN LIVE 2024 〜急なワンマンごめんな祭〜>の横浜アリーナ公演を開催した。この日は約12,000人を動員。客席のあまりの盛り上がりに、当初予定していたよりも急遽曲を増やし、全31曲約2時間半のライブを披露した。そして、その横浜アリーナ公演終了後のステージ上で、アルバム『コリンズ』以来約1年半ぶりのCDとして、シングル「helm’N bass」を7月3日(水)にリリースすることを発表した。

■<10-FEET ONE-MAN LIVE 2024 〜急なワンマンごめんな祭〜>2024年5月19日(日)@横浜アリーナ セットリスト



01. goes on02. hammer ska03. 火とリズム04. Mr.bullshit05. JUNGLES06. 2%07. PLANLESS08. SHOES09. JUST A FALSE! JUST A HOLE!10. BE NOTHING11. ハローフィクサー12. SLAM13. アオ14. 求め合う日々15. 4REST16. Re方程式17. シエラのように18. BUZZING19. 深海魚20. アンテナラスト21. RIVER22. 第ゼロ感23. 1sec.24. STONE COLD BREAK25. 蜃気楼26. VIBES BY VIBES27. その向こうへ28. ヒトリセカイencoreen1. gg燦然en2. CHERRY BLOSSOMen3. back to the sunset