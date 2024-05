写真:メトロック初出演を果たした、松下洸平。ライブ作品のジャケット写真も

俳優、そしてシンガーソングライターとしての顔を持つ、松下洸平(まつした こうへい)が5月19日、『METROCK 2024(メトロック 2024)』(『TOKYO・OSAKA METROPOLITAN ROCK FESTIVAL 2024』)初出演を果たした。

■観客一人ひとりと丁寧に向き合い、歌を届ける松下洸平

松下洸平は、東京・新木場 若洲公園にて開催された『METROCK 2024』に初出演。

『METROCK 2024』SEASIDE PARKステージ4番手で登場し、1曲目「Way You Are」を披露すると、早速会場からは大きな歓声が。

「皆さんこんにちは! 初めまして、松下洸平です! よろしくお願いします! メトロック初めて参加させていただきます! 今日僕のライブを初めて観る方がたくさんいらっしゃると思うんですけど、今日は歌声だけでも覚えて帰って欲しいなと思ってます! 今日は皆さんと一緒に踊れる曲、歌える曲たくさん用意してきたので、一緒にリズム乗ったりとか、手振ってくれるだけでもめちゃくちゃ楽しいはずなので! どうぞよろしくお願いします!」と挨拶。

昨年12月にリリースした2ndアルバム『R&ME』収録の「漂流」や「FLYFLY」などで会場を大いに盛り上げた。

その後「みなさん楽しんでますか! 最高です! 初めてメトロックに参加させていただいて、今日は声とこうやってパフォーマンスしてる姿を覚えて帰ってほしいって話したんですけど、やっぱりせっかくなのでみんなと一緒に踊りたくて、そういう曲をたくさんセレクトしてきました。ただ、僕の声、歌、曲を知っていただきたくて、1曲バラードも用意してきました。こっからちょっとだけしんみりします(笑)。ちょっと小雨降ってるけどちょうどいいよね! めちゃくちゃバラードでめちゃくちゃ片想いの曲ですけど。最後まで楽しんでいってください!」と話した松下は、「君を想う」「ノンフィクション」など全6曲を披露。

初出演となった、『METROCK 2024』のステージは大盛況にて幕を閉じた。

■松下洸平『METROCK 2024』セットリスト

01.Way You Are

02.MUSIC WONDER

03.漂流

04.FLYFLY

05.君を想う

06.ノンフィクション

■最新ライブ作品の追加特典も解禁!

そんな松下だが、ライブの余韻そのままに、6月26日にLIVE Blu-ray/DVD/CD『KOUHEI MATSUSHITA LIVE TOUR 2024 ~R&ME~』をリリースする。

同作は、昨年12月にリリースした2ndアルバム『R&ME』を引っ提げ、12都市14公演・約4万人を動員した自身最大規模の全国ツアー『KOUHEI MATSUSHITA LIVE TOUR 2024 ~R&ME~』のファイナル公演、3月14日・東京ガーデンシアターの模様を収録したLIVE Blu-ray/DVD/CDだ。

今回、あらたにBlu-rayとDVDの追加特典も発表され、Blu-rayにはツアー中に行われたツアーアフターパンフレットの北海道撮り下ろしロケを含む、リハーサルから密着したドキュメントムービーや、松下が今回のR&MEツアーにかける思いに迫ったインタビューが特典映像「Behind the Scenes of “R&ME”」として収録される。

そして、DVDには松下自身がライブ映像を鑑賞しながらツアーへの思いやこぼれ話を一人でゆる~く語る「松下洸平のぼっちコメンタリー“R&ME”」を収録。

さらに、ジャケット写真、予約・購入特典となるクリアファイルの絵柄も合わせて公開。来週には、愛知・ラグーナビーチ&ラグナシアにて開催の『森、道、市場2024』への出演も控えている松下。今後の音楽活動からも目が話せない。

■リリース情報

2024.06.26 ON SALE

LIVE Blu-ray/DVD/CD『KOUHEI MATSUSHITA LIVE TOUR 2024 ~R&ME~』

[Blu-ray]

VIXL-456 \7,300(税込)

[DVD]

VIBL-1142 \6,700(税込)

[CD]

VICL-65972 \3,500(税込)

【収録内容】

All Day Long

Magical Hour

MUSIC WONDER

This is my love

You&Me

リズム

BET

FLY&FLOW

Way You Are

KISS

漂流

Wake

FLYFLY

君を想う

たんぽぽ

STEP!

ノンフィクション

【各種特典】

●“R&ME” Special Photobook ※Blu-ray/DVDのみ

ライブ写真をたっぷり使用した68Pの豪華フォトブック。

●“R&ME”スペシャルポスター ※CDのみ

ライブ写真を使用したスペシャルポスター(48cm×35.6cmサイズ)

●Behind the Scenes of “R&ME” ※Blu-rayのみ

“KOUHEI MATSUSHITA LIVE TOUR 2024 ~R&ME~”に密着したドキュメンタリームービー

●松下洸平のぼっちコメンタリー“R&ME” ※DVDのみ

ライブ映像を観ながら松下洸平自身が語るツアーへの想いやこぼれ話満載の副音声

【松下洸平LIVE Blu-ray/DVD/CD「KOUHEI MATSUSHITA LIVE TOUR 2024 ~R&ME~」予約・購入特典決定】

全国CDショップ・オンラインショップにて対象商品をご予約・ご購入の方に、特典「A4クリアファイル」をプレゼントいたします。

特典は各店舗・各オンラインショップ毎に先着でなくなり次第終了となりますので、お早めのご予約・ご購入をお願いいたします。

一部店舗・オンラインショップでは取り扱いのない場合がございますので、ご予約の際にご確認ください。一部オンラインショップでは、特典付きカートが設定される場合がございます。特典をご希望の方は特典付きカートでのご予約・ご購入をお願いいたします。

▼対象商品

2024.06.26 ON SALE

LIVE Blu-ray/DVD/CD『KOUHEI MATSUSHITA LIVE TOUR 2024 ~R&ME~』

▼特典内容

●Blu-ray(VIXL-456):A4クリアファイルA

●DVD(VIBL-1142):A4クリアファイルB

●CD(VICL-65972):A4クリアファイルC

※Amazon.co.jp では、Blu-ray/DVDはオリジナル特典「ビジュアルシート」、CDはオリジナル特典「メガジャケ」を先着でプレゼントいたします。特典をご希望の方は特典付きカートでのご予約・ご購入をお願いいいたします。「クリアファイル」は対象外となります。「ビジュアルシート」、「メガジャケ」はBlu-ray/DVD/CDそれぞれのジャケット写真の絵柄になります。

▼ファンクラブ会員限定特典

松下洸平ファンクラブ会員の方で、オフィシャルHP(SHOP)からご購入いただいた方に先着で下記特典をプレゼントいたします。

・Blu-ray(VIXL-456):A4クリアファイルD

・DVD(VIBL-1142):A4クリアファイルE

・CD(VICL-65972):A4クリアファイルF

※ファンクラブ会員限定特典のクリアファイルはプリントサイン入りとなります。

詳細はこちら

https://www.kouheiweb.com/shop/

松下洸平 OFFICIAL YouTube