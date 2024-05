白ワインなのにスミレ色！G'day Wine(R)『ヴァイオレットセブン』

オーストラリアワインブランド「G’day Wine(R)」が販売している『ヴァイオレットセブン』が、2024年の母の日期間中にAmazon白ワインカテゴリで1位を獲得しました。

ハーブティーで有名な『バタフライピー(蝶豆)』のエキスを白ワインに加えることで、合成着色料を使用せずに神秘的なスミレ色の白ワインです。

G’day Wine(R)『ヴァイオレットセブン』

販売価格(ボトル単品):4,500円(税込)

※ギフトボックス、熨斗などの有無で価格は変わります。

種類:白ワイン

葡萄品種:シャルドネ/リースリング/コロンバール

味わい:半甘口・ライトボディ

内容量:750ml

アルコール度数:7.0%

キャップ:スクリュータイプ

販売店舗

Amazon:https://amzn.asia/d/gLIXUIR

楽天市場:https://item.rakuten.co.jp/gdaywine/4589642694724/

G’day Wine(R)公式ショップ:

ヴァイオレット セブン

※その他G’day Wine(R)取り扱い商品は各販売店舗から確認。

オーストラリアワインブランドG’day Wine(R)(グッダイワイン)が販売している『ヴァイオレットセブン』が、2024年の母の日期間中にAmazon白ワインカテゴリで1位を獲得!

G’day Wine(R)は2022年に立ち上げられたオーストラリアワインブランドで、Amazonでは2023年2月から販売を開始。

2023年5月の母の日期間には『ヴァイオレットセブン』が白ワインカテゴリで1位となり、Amazonでは2024年を含め、2年連続で母の日ギフトに最も選ばれた白ワインになりました。

【白ワインなのにスミレ色、その秘密は『バタフライピー(蝶豆)』に】

『ヴァイオレットセブン』はオーストラリアのワイナリー「Orchid Wine Estate(オーキッドワインエステート)」が手がけるスミレ色をした白ワイン。

ハーブティーで有名な『バタフライピー(蝶豆)』のエキスを白ワインに加えることで、合成着色料を使用せずに神秘的なスミレ色の白ワインです。

植物由来のエキスで鮮やかなスミレ色の白ワインに

【低アル&甘口だからワインが苦手な方にもオススメ】

『ヴァイオレットセブン』は半甘口・ライトボディの味わいの白ワインです。

『バタフライピー(蝶豆)』由来のほのかな渋味はありますが、赤ワインのような重い渋味や、一般的な白ワインのような強い酸味のない優しい口当たりで、シロップのようなトロッとした甘さを味わえます。

また、アルコール度数は7.0%となっており、一般的な白ワインのアルコール度数が9〜14%程度とされているなかでは、比較的低アルとなっています。

アルコール感の少ない度数と甘さで、ワインが苦手な方でも飲みやすく

【飲み頃が視覚的に分かりやすい感温印刷エチケット(ラベル)】

『ヴァイオレットセブン』のエチケット(ラベル)には感温印刷が採用されています。

冷蔵庫やワインクーラーなどで冷やしてワインの温度が低くなると、エチケット(ラベル)にデザインされた『バタフライピー(蝶豆)』のイラストの色が変化し、飲み頃温度が視覚的に分かりやすくなっています。

薄紫⇒濃紫に花の色が変化し、飲み頃温度になったことをお知らせ

ヴァイオレットセブンのアレンジレシピ

(1)暑い季節に嬉しい!フルーティーで爽やかな『サングリア』

★材料★

リンゴ……………………1/4個

オレンジ…………………1/4個

ミント……………………適量

好みのフルーツ…………適量

ヴァイオレットセブン…200ml

炭酸水……………………100ml

1. リンゴとオレンジ、好みのフルーツをいちょう切りにし、グラスに入れます。

2. グラスにヴァイオレットセブンを注ぎます。

3. グラスにお好みの量のミントを入れ、軽くかき混ぜます。

4. そこに炭酸水を加えて完成です。

(2)スミレ色をした大人の味わい『ドレッシング』

★材料★

ヴァイオレットセブン…大さじ2

オリーブオイル…………大さじ4

レモン汁…………………小さじ1

塩…………………………小さじ1/2

胡椒………………………お好み

1. 容器にオリーブオイル以外の材料を入れ、よくかき混ぜます。

2. ある程度かき混ぜたら、そこにオリーブオイルを少しずつ加えながらかき混ぜます。

3. かき混ぜるうちに色が少し変わったら完成です。

【ギフトに最適な熨斗のバリエーション!父の日にピッタリなラッピングも】

ギフトを贈るシーンといえば誕生日や記念日、季節のイベントなどがあります。

「G’day Wine(R)(グッダイワイン)」では、あらゆるギフトシーンに対応できるギフトボックスや、豊富な熨斗のバリエーションが用意。

母の日シーズンにAmazonで好評を博したピンクラッピングや、父の日やホワイトデーにも最適なブルーラッピングの取り扱いも開始です。

「御祝」熨斗や「お誕生日おめでとう」熨斗もあるので、急な贈り物にもおすすめです。

豊富なギフトバリエーション

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 白ワインなのにスミレ色!G'day Wine(R)『ヴァイオレットセブン』 appeared first on Dtimes.