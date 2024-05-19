Nothing′s Carved In Stone、5度目の日比谷野音ワンマンを8月開催
Nothing's Carved In Stoneが8月31日(土)、東京・日比谷野外大音楽堂でワンマンライブ＜Live at 野音 2024＞を開催することが発表となった。
◆Nothing's Carved In Stone 画像 / 動画
これは本日5月19日にYOKOHAMA Bay Hallで開幕を迎えたワンマンツアー＜BRIGHTNESS TOUR＞初日公演にて発表されたものだ。
自身5度目となる日比谷野音公演は、本日よりスタートしたツアー＜BRIGHTNESS TOUR＞とは異なり、この日だけのスペシャルなセットリストが披露されるとのこと。
■＜Nothing's Carved In Stone “Live at 野音 2024”＞
8月31日(土) 東京・日比谷野外大音楽堂
open16:30 / start17:30
▼チケット
一般 6,000円(税込) / 学割 4,500円(税込)
RULE’s最速先行：https://fc.ncis.jp
オフィシャル先行：https://eplus.jp/ncis-hp/
※公演詳細はオフィシャルHPにて
■＜Nothing's Carved In Stone「BRIGHTNESS TOUR」＞
5月25日(土) 香川・高松MONSTER
5月26日(日) 愛媛・松⼭WstudioRED
6月01日(土) 福岡・DRUM LOGOS
6月02日(日) 長崎・DRUM Be-7
6月08日(土) 鳥取・米子laughs
6月09日(日) 岡山・CRAZYMAMA KINGDOM
6月15日(土) 愛知・名古屋DIAMOND HALL
6月16日(日) 山梨・甲府CONVICTION
6月22日(土) 長野・長野CLUB JUNK BOX
6月23日(日) 石川・⾦沢EIGHT HALL
6月28日(金) 北海道・札幌PENNY LANE24
6月30日(日) 宮城・仙台Rensa
7月13日(土) 大阪・GORILLA HALL OSAKA
7月15日(月/祝) 東京・Zepp DiverCity(TOKYO)
▼チケット
スタンディング：5,300円(税込)
スタンディング[学割]：3,800円(税込)
※全箇所ワンマン公演
※公演詳細はオフィシャルHPをご覧ください
・チケットぴあ：https://w.pia.jp/t/ncis/
・イープラス：https://eplus.jp/ncis/
・ローソンチケット：https://l-tike.com/ncis
■EP『BRIGHTNESS』
購入・各サブスクリプション：https://ncis.lnk.to/2024EP
【初回限定盤 (CD+DVD)】WPZL-32124〜5 ￥3,960(税込)
【通常盤 (CDのみ)】WPCL-13557 ￥2,200(税込)
▼CD収録曲
01. Blaze of Color
02. Bright Night
03. Will
04. Dear Future
05. Freedom
06. Challengers
07. SUNRISE
▼初回限定盤DVD
＜Live on November 15th 2022＞
01. November 15th
02. Spirit Inspiration
03. 白昼
04. Idols
05. Spiralbreak
06. ツバメクリムゾン
07. 9 Beat
08. Brotherhood
09. Midnight Train
10. Walk
11. Damage
12. Fuel
13. Milestone
14. In Future
15. Like a Shooting Star
16. Beginning
17. Out of Control
18. The Silver Sun Rise Up High
●先着購入特典
・Amazon.co.jp：メガジャケ
・楽天BOOKS：アクリルキーホルダー
・セブンネットショッピング：缶バッジ
・WARNER MUSIC STORE、その他CDショップ：A4クリアファイル
※一部取扱いのない店舗もございます
※特典はなくなり次第終了とさせていただきます
※特典の有無に関するお問い合わせは直接各店舗へご確認下さい
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