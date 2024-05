リリース初日に100万枚！ZEROBASEONE、新アルバムで「第5世代」の代表に…大衆的な人気まで獲得

ボーイズグループZEROBASEONEがカムバックと同時に、「第5世代の代表」にふさわしい価値を十二分に示している。

【写真】ZEROBASEONE、清涼な魅力でカムバ「ファンと一緒に」

ZEROBASEONEが5月13日にリリースした3rdミニアルバム『You had me at HELLO』は、発売当日だけで100万枚以上も売れ、ミリオンセラーとなった。

彼らは2023年7月の1stミニアルバム『YOUTH IN THE SHADE』と同11月の2ndミニアルバム『MELTING POINT』に続いて今回のアルバムまで、デビューから3枚のアルバムを連続して一日でミリオンセラーにした初のK-POPグループとなった。

国内外の音源チャートでも飛躍

ZEROBASEONEは、グローバルチャートでも頭角を現している。

(写真提供=WAKEONE)ZEROBASEONE

『You had me at HELLO』は世界23の国や地域のiTunes「トップアルバム」チャートのトップを記録。特に日本での成績が目立つ。日本最大級の音源サイトである「LINEミュージック」のデイリーアルバムチャートで1位を記録したのだ。また、日本の音源サイト「レコチョク」でデイリーアルバムチャート3位に、「mora」で総合アルバム(リアルタイム)チャート2位に入った。

韓国国内の音源チャートで好成績を収めているという点に注目だ。

ZEROBASEONEは新譜リリース直後、タイトル曲『Feel the POP』をはじめ、『Solar POWER』『Dear ECLIPSE』『SWEAT』『Sunday RIDE』『HELLO』『Feel the POP (Sped Up ver.)』など、全曲を韓国主要音源サイトMelonの「HOT100」上位圏に進入させた。『Feel the POP (Sped Up ver.)』以外の6曲は「TOP100」にも入った。

特にタイトル曲『Feel the POP』は、全世界12の国や地域のiTunes「トップソング」チャート1位を記録し、グローバル市場におけるZEROBASEONEの強大な存在感を示した。

ZEROBASEONEは、清涼さに強烈さを混ぜた「清涼パワー」のコンセプトで、グローバルファンから圧倒的な支持を集めている。事実、『Feel the POP』のミュージックビデオは早くも再生回数1000万回を超えた。ミュージックビデオ公開4日目の5月16日までも、人気急上昇音楽順位圏に名を連ね、人気を証明している。

(写真提供=OSEN)ZEROBASEONE

ZEROBASEONEは、若者であれば誰もが直面するためらい、心配、悩みなどを自分たちと一緒にする瞬間だけはすべて忘れさせ、最高の時間をプレゼントするという覚悟を新譜に盛り込んだ。

各種アルバム、音源のチャートを独占し、敵なしの「第5世代の代表」としてファンはもちろん、大衆性まで獲得している。

◇ZEROBASEONEとは?

Kep1erを生み出したMnet『Girls Planet 999:少女祭典』の男性版オーディション番組『BOYS PLANET』で選ばれた韓国出身6人、中国出身2人、カナダ出身1人で結成された9人組ボーイズグループ。グループ名の「ZEROBASEONE(ZB1)」は、0から1へ向かう自由な旅、そして輝く始まりという意味が込められている。2023年7月10日、1stミニアルバム『YOUTH IN THE SHADE』をリリースしてデビュー。活動期間は2年6カ月を予定している。