リトルなでしこ、北朝鮮戦のスタメン発表！ 連覇＆５度目の優勝を懸けた大一番に眞城美春、佐藤ももサロワンウエキらが先発【U-17女子アジア杯】
U-17日本女子代表は現地５月19日、インドネシアのバリ島で開催されているU-17女子アジアカップの決勝で北朝鮮と対戦する。試合に先立ち、スターティングメンバーが発表された。
同大会で最多４度の優勝を誇る日本。５年前の前回大会でもファイナルで北朝鮮と相まみえ、２−１で勝利しアジア女王に輝いている。連覇＆５度目の優勝を懸けた大一番に臨むリトルなでしこの先発11人は以下のとおり。
【PHOTO】輝く笑顔とポージングで個性を発揮！U-17女子アジアカップに出場するリトルなでしこ全選手＆監督のポートレートを一挙紹介！
GK 18坂田湖琳
DF ３牧口優花
DF ４太田美月
DF ６鈴木温子
MF ５榊 愛花
MF 10古田麻子
MF 14眞城美春
MF 16福島望愛
MF 22平川陽菜
FW ８木下日菜子
FW ９佐藤ももサロワンウエキ
控えメンバー）
GK １永井愛理
GK 21福田真央
DF ２青木夕菜
DF 13菅原千嘉
DF 17朝生珠実
MF ７菊地花奈
MF 15本多桃華
FW 11根津里莉日
FW 12津田愛乃音
FW 19辻あみる
FW 20花城恵唯
FW 23松浦芽育子
試合はカプテン・イ・ワヤン・ディプタ・スタジアムで開催。日本時間で19日の20時にキックオフ予定だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
同大会で最多４度の優勝を誇る日本。５年前の前回大会でもファイナルで北朝鮮と相まみえ、２−１で勝利しアジア女王に輝いている。連覇＆５度目の優勝を懸けた大一番に臨むリトルなでしこの先発11人は以下のとおり。
【PHOTO】輝く笑顔とポージングで個性を発揮！U-17女子アジアカップに出場するリトルなでしこ全選手＆監督のポートレートを一挙紹介！
GK 18坂田湖琳
DF ４太田美月
DF ６鈴木温子
MF ５榊 愛花
MF 10古田麻子
MF 14眞城美春
MF 16福島望愛
MF 22平川陽菜
FW ８木下日菜子
FW ９佐藤ももサロワンウエキ
控えメンバー）
GK １永井愛理
GK 21福田真央
DF ２青木夕菜
DF 13菅原千嘉
DF 17朝生珠実
MF ７菊地花奈
MF 15本多桃華
FW 11根津里莉日
FW 12津田愛乃音
FW 19辻あみる
FW 20花城恵唯
FW 23松浦芽育子
試合はカプテン・イ・ワヤン・ディプタ・スタジアムで開催。日本時間で19日の20時にキックオフ予定だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部