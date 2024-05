店主自ら狩猟！ ジビエ料理の人気店「ビートイート」がハラカドに出店（東京・明治神宮前）

「食べログ」に新しく登録されたお店の中から『注目のお店』をご紹介。今回は原宿の新たなランドマーク「ハラカド」にオープンした、ジビエ料理が人気のカレー店。

〈New Open News〉

毎日、たくさんの新しいお店が登録されている「食べログ」。そんな「食べログ」のデータベースの中でも、オープン早々、高い評価の口コミがあったり、多くの「保存」をされたりしている『注目のお店』を食いしん坊ライターが紹介します。早くもお店に訪問した食べログレビュアーのコメントも掲載!

ビート イート ハラカド店(東京・明治神宮前)

カレー3種 出典:nukochi75さん

2024年4月、明治神宮前駅から徒歩3分ほどの場所に誕生したランドマーク「ハラカド」のフードコートエリアに、「食べログ カレー TOKYO 百名店」に選出されている喜多見の人気店「ビートイート」(現在改修中)の姉妹店「ビート イート ハラカド店」がオープンしました。2015年に開店した「ビートイート」は、店主・竹林 久仁子氏が自ら狩猟し、解体した鹿や猪を使ったカレーやジビエ料理が評判で、手間暇かけた滋味深いジビエの味わいを楽しみに、遠方から訪れるゲストも多くいます。しかし、人気に対して喜多見店の席数が少なく、すべてのお客様をご案内するのが難しかったため広い店舗を探していたところ、ハラカドの建設と共に出店話があり決意したそう。10代のころ刺激をたくさん受けた原宿という街が大好きだったことも決め手になり、何か盛り上げることに携われたらという思いもあったそうです。新店では、小さな個人店ではできなかったこと、フードコートではありえなかったことを表現したとのこと。

ユニークなデザインの店舗 写真:お店から

緑豊かな芝生ゾーンと開放的な屋上テラスから構成されているフードコートには客席が500席。広々としたフロアの中、好きな席で食事を楽しめます。同店の外観はアトリエ兼ギャラリーショップ「out of museum」の小林眞氏に依頼。“原宿らしい”をテーマに、アーティスト小林氏の独特な世界観で仕上がっています。ポップでお洒落な外観が目を引き、料理への期待も高まります。

カレー3種 出典:Moon_Snowさん

看板メニューの「牛モツポークカレー」は、神戸牛の希少種、但馬玄のモツとスパイスをバランス良く合わせたカレー。サラッとした脂で、香りが良く旨みがグッと引き出されています。人気の「エビのカレー」は、Lサイズの赤海老を丸ごと1匹使用。スパイスと共に香ばしく焼き上げ、ココナッツミルクを合わせたグレービーで濃厚な海老のおいしさを楽しめるカレーです。「チキンカレー」は国産鶏もも肉と辛さを控えめにした濃いめのグレービー、玉ねぎの甘さを引き出した優しい味わい。

こだわりのライス 出典:食べるの好き36140さん

カレーのおいしさを際立たせるライスにもこだわっていて、山形県から精米直後のものを直送。ギリギリまで削って旨みを引き出した米粒を繊細に炊き上げています。一粒一粒が立ち上がったピカピカのライスはカレーとの相性抜群。副菜にはサラダと茄子のアチャール、ミニベイクドポテトが添えられます。カレーは「1種」1,600円、「2種」2,200円、「3種」2,800円です。

花山椒熊鍋 出典:nukochi75さん

16時以降は「花山椒熊鍋」(1人前)6,000円も提供。こちらはアルコール類のオーダーと、予約が必要です。+300円で雑炊もできます。新鮮な熊肉は柔らかく、噛むたびに肉本来の旨みが溢れ出します。上品な甘さの脂をまとった野菜も絶品。「フードコートでこのクオリティーの料理が味わえるなんて!」と訪れた人たちからは驚きの声が上がっています。



「原宿のど真ん中から食を通しておもしろくなっていってほしい」という店主の思いが伝わってくる新店。ジビエのおいしさを堪能しに、足を運んでみてはいかがでしょう。

食べログレビュアーのコメント

3種盛り 出典:kotaro’s11さん

『さすがジビエ屋さんという感じの牛もつポークの肉肉しさ、しっかり玉ねぎと鶏肉の旨みが感じられるチキンの深い味、海老100匹集めて頭すり潰したんかい的アメリケーヌソースライクなエビ、全て合格点! 旨いカレー出したで賞獲得!

あと地味にサラダも好みでした。とにかく全部美味しかった! 原宿近辺のランチ難民たち、みんな急げ!』(kotaro’s11さん)

熊鍋 出典:Moon_Snowさん

『大好きなお店の大好きな熊鍋が、まさかの当日予約で食べられるという奇跡!この時期限定の贅沢ですね。

ということで今回はカレーではなく熊鍋をいただきました。花山椒入り!ワインも最高!

熊肉を食べた後には雑炊まで作っていただけます。熊の出汁がしみたお米たまりません。こんな美味しさなかなか味わえないので、幸せを噛み締めました』(susa28さん)

※価格はすべて税込。

<店舗情報>◆ビート イート ハラカド店住所 : 東京都渋谷区神宮前6-31-21 東急プラザ原宿 ハラカド 6FTEL : 03-6433-5250

※「食べログ」に掲載されている情報をもとに、料理名・金額等を掲載しております。 営業時間やメニュー等の内容に変更が生じる可能性があるため、最新の情報はお店のSNSやホームページ等で事前にご確認をお願いします。

文:佐藤明日香

