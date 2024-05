アイドルグループ・FRUITS ZIPPERが18・19日、東京・日本武道館で『FRUITS ZIPPER 2nd ANNIVERSARY 超めでたいライブ〜NEW KAWAII〜』を開催。初披露となる新曲「虹」を含む23曲を歌唱し、ファンを魅了した。FRUITS ZIPPERは「原宿から世界へ」をコンセプトに2022年4月にデビュー。メンバーは櫻井優衣、真中まな、松本かれん、早瀬ノエル、月足天音、仲川瑠夏、鎮西寿々歌の7人。1stシングルとしてリリースした「わたしの一番かわいいところ」はTikTokで9億回再生を突破し、昨年の『第65回輝く!日本レコード大賞』(TBS系)で最優秀新人賞を受賞した。

グループ結成2周年記念して開催された本公演は2日間ともチケットは完売し、2日間で2万4000人を動員した。ライブは個性の大切さを表現した楽曲「NEW KAWAII」で開幕。360度の観客で埋め尽くされたセンターステージの中央に登場し、ファンから黄色い歓声が浴びせられた。アンコール後には、YouTubeチャンネル『THE FIRST TAKE』に出演したときのオリジナル衣装で登場。出演時のトーク部分もパロディとして再現し、ファンの間で話題のパワーワード「きんちょこ侍」も飛び出した。楽曲は「わたしの一番かわいいところ」を『THE FIRST TAKE』バージョンで披露し、ファンにとってはうれしいサプライズとなった。新曲「虹」について真中は「これまで応援してくれたファンの方、そして今を応援してくれている方、たくさんの思いを込めた1曲になってます。歌詞はプロデューサーの木村ミサさんにヒアリングしていただいて作っていただきました」と語った。仲川も「思いがあふれすぎて1時間半ぐらい電話した」と明かし、早瀬は「私は2時間だよ」とアピール。鎮西が「マウント取らないで」とツッコミをして会場の笑いを誘った。■『FRUITS ZIPPER 2nd ANNIVERSARY 超めでたいライブ〜NEW KAWAII〜』セットリスト01.NEW KAWAII02.うぇるかむとぅ〜ざ▼ふるっぱー!(▼=ハート)03.君の明るい未来を追いかけて04.BABY I LOVED05.We are Frontier06.Re→TRY & FLY07.ふれふるサマー!08ずっと、ずっと、ずっと!09.CO-個性10.完璧主義で☆11.ぴゅあいんざわーるど12.RADIO GALAXY13.Going!14.ハートのローラーコースター15.世界はキミからはじまる16.skyfeelan17.キミコイ18.ハピチョコ19.わたしの一番かわいいところ20.超めでたいソング こんなに幸せでいいのかな?ENCORE21.わたしの一番かわいいところ22.虹(新曲)23.NEW KAWAII