対話型AIのChatGPTを手掛けるOpenAIとグーグルが相次いで生成AIの新技術を発表しました。生成AIの急速な進化が私たちの生活にどう生かされるのか、取材しました。■生成AI 急速に進化…新技術相次ぐ驚くべきは会話の速さです。「Hey! ChatGPT、僕はマーク。調子はどう?」AI「マークさん、絶好調です。あなたは?」「今、みんなの前で実演中だけどちょっと緊張していて。緊張をほぐすの手伝ってくれない?」

AI「実演中? それはすごい。深呼吸してみて。大丈夫、あなたはプロだから」AIとの会話が人間同士のようにスムーズに行われています。さらには感情表現も豊か。AI「どんな状況か分からないけど、とてもご機嫌ね。なぜか教えてくれる?」「君の優秀さをみんなに披露しているからだよ」AI「お世辞が過ぎるよ、恥ずかしい」アメリカのOpenAIが発表した対話型AI「ChatGPT」の最新モデル「GPT-4o」。従来のモデルに比べて処理速度が2倍になり、文字や画像、音声の認識能力が大幅に向上しました。オリジナル物語の朗読も、様々なリクエストに応えます。これまでAIは文章によって情報を得ていましたが、今回のモデルは、視覚や音声といった複数の情報を同時に組み合わせ、スムーズに処理します。AI「あらこんにちは、ワンちゃん。お名前は?」「バウザーっていうんだ」AI「こんにちはバウザー、本当にかわいい子ね」性能競争は激しさを増し、グーグルでも生成AIを使った検索サービスを始めると発表。■AI英会話アプリ 講師が「生成AI」すでに大きな反響を得ているAIもあります。AI英会話アプリ「Speak」です。講師が生成AIであることのメリットは。スピーク日本統括 ヤン・キンジュシェンコ氏「いつでもどこでも練習できるというのも一つですし、気遣いをしなくていいですし緊張もいらないというのが特徴」また、生徒に合わせてレッスン内容をカスタマイズできるのです。「Can I get a hot coffee please?(温かいコーヒーをいただけますか?)」AI「Sure Our regular coffee is popular(私たちのコーヒーは人気です)」現在、日本と韓国を中心に約500万ものダウンロードがされています。■AI×旅行 “旅行プラン作成”アプリAI技術の広がりは、こんな所にも。こちらの会社は、AIを使ってその人に合った旅行プランを瞬時に考えてくれるアプリを開発。AVA Intelligence株式会社 宮崎祐一社長「AIがユーザーの目的に応じておすすめの旅行プランを約30秒〜1分以内に作ってくれる」使い方は簡単。まず、行きたい場所や日程などを入力。ここまでは、普通の検索と変わりませんが。旅先で楽しみたいことをAIに伝えて、気に入ったプランを選ぶと。何時に、どこへ行き、次はどこへ向かうのか。旅先の行程まで考えてくれます。この旅行アプリ。AIに学習させる情報が増えれば増えるほど精度が向上するということですが、大切にしていることもあるそうです。AVA Intelligence株式会社 宮崎祐一社長「旅行はメインで何をするかは簡単に決められるが、周辺でどんなことがついでにできるか、どう回ろうか、組み立てが不便。でもそこがある意味旅行の面白さと思っているので、バランスを考えながらAIの精度を上げつつ、自分で考える探索の面白さも残しつつ、旅行体験を提供していけたらと思っています」