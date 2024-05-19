19日、佐賀競馬場で行われた第7回佐賀スプリングC(3歳上・重賞・ダ1800m・1着賞金400万円)は、ハナを切ってそのまま逃げ切った金山昇馬騎手騎乗の5番人気テイエムフェロー(牡5、佐賀・平山宏秀厩舎)が、3番人気アエノブライアン(牡6、佐賀・池田忠好厩舎)に1.1/2馬身差をつけ優勝した。勝ちタイムは1分57秒4(良)。

さらに2.1/2馬身差の3着に9番人気サトノスライヴ(牡7、佐賀・真島正徳厩舎)が入った。なお、2番人気ヒストリーメイカー(牡10、佐賀・手島勝利厩舎)は7着に終わった。また、1番人気サトノディード(セ9、佐賀・真島元徳厩舎)は競走を中止した。

勝ったテイエムフェローは、父マジェスティックウォリアー、母トシキャンディ、その父バブルガムフェローという血統。JRAからの移籍後6戦目で重賞初制覇を果たした。

【勝ち馬プロフィール】

◆テイエムフェロー(牡5)

騎手:金山昇馬

厩舎:佐賀・平山宏秀

父:マジェスティックウォリアー

母:トシキャンディ

母の父:バブルガムフェロー

馬主:竹園 正繼

生産者:浦河小林牧場

【全着順】

1着 テイエムフェロー 5人気

2着 アエノブライアン 3人気

3着 サトノスライヴ 9人気

4着 タガノファジョーロ 6人気

5着 スリーエクスプレス 7人気

6着 リーチ 4人気

7着 ヒストリーメイカー 2人気

8着 シウラグランデ 10人気

9着 エイシンダンシャク 8人気

10着 ラヴィータエベラ 11人気

競走中止 サトノディード 1人気

競走除外 キョウワウォール