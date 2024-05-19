¡Ö¤·¤Ã¤«¤ê¤´Êó¹ð¤·¤Þ¤¹¡×¡ÖÃæ17Æü¤ÇËÜÅö¤ËÍî¤ÁÃå¤¤¤¿¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¡×¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¢¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¤Î°ìÌä°ìÅú
¡¡¢¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯2¡ß¡½1À¾Éð¡Ê19Æü¡¢¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤¥É¡¼¥à¡Ë
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤¬º£µ¨5ÅÙÌÜ¤Î¥µ¥è¥Ê¥é¾¡¤Á¤Ç4Ï¢¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£º£µ¨5ÅÙÌÜ¤ÎÆ±°ì¥«¡¼¥É3Ï¢¾¡¤ÇÃù¶â¤ÏºÇÂ¿¤Î17¡£¶áÆ£·ò²ð¤¬¥µ¥è¥Ê¥éÆóÎÝÂÇ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£»î¹ç¸å¡¢¾®µ×ÊÝÍµµª´ÆÆÄ¤Î¼ç¤Ê°ìÌä°ìÅú¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡¡¡½¤Þ¤¿¤·¤Æ¤â¶áÆ£¤¬·è¤á¤¿¡£
¡¡¡ÖÉðÆâ¤¬¤¤¤¤¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ç¤Í¡£2²óÌÜ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Ê¤«¤Ê¤«ÆÀÅÀ¤òÃ¥¤¨¤½¤¦¤Ê¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£9²ó¡¢¼þÅì¤¬½Ð¤¿¸å¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È²¿¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«ÇÄ°®¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡¢¾¯¤·Î®¤ì¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤«¤Ê¤È¤¤¤¦9²ó¤Ç¤·¤¿¤Í¡×
¡¡¡½5²ó¤Ë¤Ï³¤Ìî¤¬¥»¡¼¥Õ¥Æ¥£¡¼¥¹¥¯¥¤¥º¡£
¡¡¡ÖÂÇ¤¿¤»¤Æ¤âÎÉ¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥²¥Ã¥Ä¡¼¤Ç½ª¤ï¤ë¤è¤ê¤Ï¤È»×¤Ã¤Æ¤Í¡£ºÇ°Æó¡¢»°ÎÝ¤Ç¤â¤¤¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡£Æó¡¢»°ÎÝ¤Ë¤·¤Æ»°¿¹¤ÇµÕÅ¾¤È¡×
¡¡¡½·ª¸¶¤Ï2°ÂÂÇ¡£
¡¡¡Ö¤â¤È¤â¤Èº¸ÂÐº¸¡Ê¤¬¶ì¼ê¡Ë¤È¤¤¤¦¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Í¡£¤¢¤È¤Ï¡ÊÄ¹ÂÇ¤ò¡ËÍß¤·¤¬¤ë¤ÈÍî¤Á¤ë¤ÈÉÝ¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÂÇ¤Æ¤ë¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤Ïµ¤»ý¤Á°¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤±¤É¡¢Æñ¤·¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤ì¤òÁÀ¤¤¤Ë¤¤¤Ã¤ÆÄ´»Ò¤òÍî¤È¤µ¤ì¤Æ¤âº¤¤ë¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡£µá¤á¤ë¤È¤³¤í¤Ï20ËÜ°Ê¾åÂÇ¤Ã¤¿¼ÂÀÓ¤Î¤¢¤ëÁª¼ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦Ä¹ÂÇ¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤Ê¤ª¤¤¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡¡½ÉðÆâ¤ÏÂÐºö¤¬É¬Í×¡£
¡¡¡Ö¤â¤¦¤·¤Ð¤é¤¯Åö¤¿¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î»þ¤Ë¤Þ¤¿¹Í¤¨¤Þ¤¹¡×
¡¡¡½µ×¤·¤Ö¤ê¤ÎÅÐÈÄ¤ÎÂç´Ø¤¬8²ó1¼ºÅÀ¡£
¡¡¡Ö½é²ó¤Ï¤Í¡¢Ãæ17Æü¤«¤Ê¡£¾¯¤·¹Å¤µ¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤±¤É¡¢¤½¤ì°Ê¹ß¤Ï¼«Ê¬¤é¤·¤¤Âç´Ø¤é¤·¤¤¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤Ç¡£µå¿ô¤â120µå¶á¤¯¤Þ¤Ç¤¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¤½¤ó¤Ê¤Ëµå¤âÍî¤Á¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¤·¤Ã¤«¤êÅê¤²¤¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×
¡¡¡½100µå¤òÄ¶¤¨¤Æ¤âÂ³Åê¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÁÒÌî¡ÊÅê¼ê¡Ë¥³¡¼¥Á¤È¤âÏÃ¤·¤Ê¤¬¤é¡£1ÅÀ¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤È¤¤¤¦¤Î¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢Áê¼ê¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤È¤ÎÅê¤²¹ç¤¤¤Ç¡¢2»þ´Ö¤°¤é¤¤¤Ç½ª¤ï¤ë¤«¤Ê¤È¤¤¤¦¥²¡¼¥à¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤â´Þ¤á¤Æ¡¢Æ±ÅÀ¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤â¤Á¤í¤óÃ¯¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï·è¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤Î¤Þ¤Þ¤À¤Ã¤¿¤é¤¤¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡£Ãæ17Æü¤È¤¤¤¦Ãæ¤ÇËÜÅö¤ËÍî¤ÁÃå¤¤¤¿¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡×
¡¡¡½ÌÀÆü¤Ï²¦Äç¼£µåÃÄ²ñÄ¹¤ÎÃÂÀ¸Æü¡£
¡¡¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤â¤Á¤í¤ó¤½¤ì¤ÏÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡£¤Ç¤âºÇ¸å¤ÏËº¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤è¡¢ÀµÄ¾¡£Ìµ²æÌ´Ãæ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£ÇòÀ±¤¬ºÇ¹â¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤´Êó¹ð¤·¤Þ¤¹¡×