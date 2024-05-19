レースが行われた金沢競馬場(c)netkeiba

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　19日、金沢競馬場で行われた第5回お松の方賞(3歳上・牝・重賞・ダ1500m・1着賞金300万円)は、道中は好位につけ、直線で先頭に立って後続を突き放した山田祥雄騎手騎乗の1番人気セブンカラーズ(牝4、愛知・川西毅厩舎)が、6番人気エイシンヌウシペツ(牝5、笠松・笹野博司厩舎)に6馬身差をつけ優勝した。勝ちタイムは1分33秒9(良)。

　さらにクビ差の3着に10番人気ヤンチャプリヒメ(牝8、笠松・栗本陽一厩舎)が入った。なお、2番人気レイジーウォリアー(牝5、愛知・塚田隆男厩舎)は10着に、3番人気エムティアンジェ(牝5、金沢・佐藤茂厩舎)は4着に終わった。

　勝ったセブンカラーズは、父コパノリッキー、母ウイニフレッド、その父スペシャルウィークという血統。重賞はこれで5勝目。

【勝ち馬プロフィール】
◆セブンカラーズ(牝4)
騎手:山田祥雄
厩舎:愛知・川西毅
父:コパノリッキー
母:ウイニフレッド
母の父:スペシャルウィーク
馬主:グリーンファーム
生産者:オリオンファーム

【全着順】
1着　セブンカラーズ　1人気
2着　エイシンヌウシペツ　6人気
3着　ヤンチャプリヒメ　10人気
4着　エムティアンジェ　3人気
5着　ベニスビーチ　4人気
6着　ウインコマチ　5人気
7着　エイシンレア　7人気
8着　ネオアマゾネス　8人気
9着　サエチ　11人気
10着　レイジーウォリアー　2人気
11着　ヴェレノ　12人気
12着　アルカウン　9人気