¡Ú¥Û¥Æ¥ëÄØ»³ÁñÅìµþ¡Û²Æ¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤ÎÂåÉ½³Ê¤Ç¤¢¤ë¥Ô¡¼¥Á¤È¥Þ¥ó¥´¡¼¤ò¤¼¤¤¤¿¤¯¤Ë»ÈÍÑ¡ª¡Ö¥Ô¡¼¥Á¡õ¥Þ¥ó¥´¡¼¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¥Æ¥£¡¼¡×
½Ü¤Î¥Ô¡¼¥Á¤È¥Þ¥ó¥´¡¼¤¬³Ú¤·¤á¤ë²Æ¤Î¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¥Æ¥£¡¼
²Æ¤Î¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤Î¤Ê¤«¤Ç¤â¿Íµ¤¤Î¹â¤¤¥Ô¡¼¥Á¤È¥Þ¥ó¥´¡¼¡£¡Ö¥Ô¡¼¥Á¡õ¥Þ¥ó¥´¡¼¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¥Æ¥£¡¼¡×¤Ï¤½¤ó¤Ê¥Þ¥ó¥´¡¼¤Î¿§Á¯¤ä¤«¤Ê¸«¤¿ÌÜ¤ä¥Ô¡¼¥Á¤Î¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¤È¤·¤¿Ì£¤ï¤¤¤¬¡¢²Æ¤Î½ë¤µ¤òËº¤ì¤µ¤»¤ë¤è¤¦¤Ê¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¥Æ¥£¡¼¤Ç¤¹¡£¥Ô¡¼¥Á¤ÏÇòÅí¤ä²«Åí¡¢ÀÖÅí¤Î3¼ï¤ò¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£Ë¤«¤Ë»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾åÃÊ¤Î¥¹¥¤¡¼¥Ä¤Ï¡¢²ÌÆù´¶¤òÂ¸Ê¬¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤ë¥°¥é¥¹¥¹¥¤¡¼¥Ä¡Ö¥Ñ¥ó¥Ê¥³¥Ã¥¿¤È¥Ô¡¼¥Á¥Þ¥ó¥´¡¼¥Þ¥ê¥Í¡×¤ä¡¢¥Þ¥ó¥´¡¼Æþ¤ê¥·¥ã¥ó¥Æ¥£¥¯¥ê¡¼¥à¤¬¤¿¤Ã¤×¤ê¾å¤Ë¤Î¤Ã¤¿¡Ö¥Þ¥ó¥´¡¼¤È¥³¥³¥Ê¥Ã¥Ä¤Î¥±¡¼¥¯¡×¤Ê¤É4¼ï¤¬ÊÂ¤Ó¤Þ¤¹¡£
ÃæÃÊ¤Î¥¹¥³¡¼¥ó¤Ï¡¢ÅÁÅý¤Î¥×¥ì¡¼¥ó¥¹¥³¡¼¥ó¤Î¤Û¤«¡¢ÇòÅí¤ÎÀ¸ÃÏ¤Ë¥ì¥â¥ó¥Ô¡¼¥ë¤òÅº¤¨¤¿¥Ô¡¼¥Á¥¹¥³¡¼¥ó¡¢¥Þ¥ó¥´¡¼¤Î¥Ô¥å¡¼¥ì¤È²ÌÆù¤òÎý¤ê¹þ¤ó¤À¥Þ¥ó¥´¡¼¥¹¥³¡¼¥ó¤Î3¼ï¤òºÎÍÑ¡£ÄÌ¾ï¤Î¥¯¥í¥Æ¥Ã¥É¥¯¥ê¡¼¥à¤Î¤Û¤«¡¢¥Þ¥ó¥´¡¼¤È¥Ô¡¼¥Á¤Î¥¯¥í¥Æ¥Ã¥É¥¯¥ê¡¼¥à¤ä¡¢¥°¥ì¡¼¥×¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤È¥ì¥â¥ó¥Ð¡¼¥à¤Î¥¸¥ã¥à¤ò¤Ä¤±¤ë¤È¡¢¤Þ¤¿°ìÌ£°ã¤Ã¤¿³Ú¤·¤µ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
²¼ÃÊ¤Î¥»¥¤¥Ü¥ê¡¼¤Ï¡¢¡Ö¥í¡¼¥¹¥È¥Ý¡¼¥¯¤È¥Þ¥ó¥´¡¼¤Î¥µ¥ó¥É¥¦¥£¥Ã¥Á¡×¡¢¥¸¥ã¥¬¥¤¥â¤ÎÎäÀ½¥¹¡¼¥×¤ò¥½¡¼¥¹¤È¤·¤Æ¹ç¤ï¤»¤¿¡Ö¥µ¡¼¥â¥ó¤È¥Þ¥ó¥´¡¼¤Î¥¿¥ë¥¿¥ë¡¡¥ô¥£¥·¥½¥ï¡¼¥º¥½¡¼¥¹¡×¤Ê¤É¡¢²Æ¤é¤·¤¤¥á¥Ë¥å¡¼¤¬4¼ï¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
AFTERNOON TEA MENU
¡ý¥¹¥¤¡¼¥Ä¡Ê¾åÃÊ¡Ë
¡¦¥Ñ¥ó¥Ê¥³¥Ã¥¿¤È¥Ô¡¼¥Á¥Þ¥ó¥´¡¼¥Þ¥ê¥Í
¡¦¥Þ¥ó¥´¡¼¤È¥³¥³¥Ê¥Ã¥Ä¤Î¥±¡¼¥¯
¡¦ÇòÅí¤Î¥¿¥ë¥È
¡¦¥Ñ¡¼¥È¡¦¥É¡¦¥Õ¥ê¥å¥¤
¡ý¥¹¥³¡¼¥ó¡ÊÃæÃÊ¡Ë
¡¦¥×¥ì¡¼¥ó¥¹¥³¡¼¥ó
¡¦¥Ô¡¼¥Á¥¹¥³¡¼¥ó
¡¦¥Þ¥ó¥´¡¼¥¹¥³¡¼¥ó
¡¦¥¯¥í¥Æ¥Ã¥É¥¯¥ê¡¼¥à¡¿¥Þ¥ó¥´¡¼¤È¥Ô¡¼¥Á¤Î¥¯¥í¥Æ¥Ã¥É¥¯¥ê¡¼¥à¡¿¥°¥ì¡¼¥×¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤È¥ì¥â¥ó¥Ð¡¼¥à¤Î¥¸¥ã¥à
¡ý¥»¥¤¥Ü¥ê¡¼¡Ê²¼ÃÊ¡Ë
¡¦¥í¡¼¥¹¥È¥Ý¡¼¥¯¤È¥Þ¥ó¥´¡¼¤Î¥µ¥ó¥É¥¦¥£¥Ã¥Á
¡¦¥µ¡¼¥â¥ó¤È¥Þ¥ó¥´¡¼¤Î¥¿¥ë¥¿¥ë¥ô¥£¥·¥½¥ï¡¼¥º¥½¡¼¥¹
¡¦¥ª¥Þ¡¼¥ë³¤Ï·¥Ù¥¢¥ë¥Í¡¼¥º¥½¡¼¥¹¡¦¥¥ã¥Ó¥¢Åº¤¨
¡¦²«¶â¥È¥Þ¥È¤Î¥¹¡¼¥×¥µ¥é¥À
¡ý¥É¥ê¥ó¥¯
Ìó20¼ïÎà°Ê¾å¤ÎÃãÍÕ¤¬¥Õ¥ê¡¼¥Õ¥í¡¼¤Ç³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£ ¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¥Æ¥£¡¼¤ÎÁ°¤Ë¡¢¥Û¥Æ¥ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ö¥ì¥ó¥É¥Æ¥£¡¼¡Ö¥ë¡¦¥¸¥ã¥ë¥À¥ó¡×¤Î¥Ï¡¼¥Ö¥Æ¥£¡¼¤òÍÑ°Õ¡£
¢£¥Û¥Æ¥ëÄØ»³ÁñÅìµþ¡Ö¥Ô¡¼¥Á¡õ¥Þ¥ó¥´¡¼¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¥Æ¥£¡¼¡×³µÍ×
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÊ¸µþ¶è´Ø¸ý2-10-8
¾ì½ê¡§¥í¥Ó¡¼¥é¥¦¥ó¥¸¡Ö¥ëŽ¥¥¸¥ã¥ë¥À¥ó¡×
Í½Ìó¡¦¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»TEL¡§03-3943-5489¡Ê10¡Á19»þ¡Ë
´ü´Ö¡§2024Ç¯7·î1Æü¡Ê·î¡Ë¡Á9·î12Æü¡ÊÌÚ¡Ë¢¨´°Á´Í½ÌóÀ©¡ÊÁ°Æü18»þ¤Þ¤Ç¡Ë
»þ´Ö¡§12»þ¡Á17»þ30Ê¬ ¢¨Í½Ìó¤Ï¡12»þ¡Á¡¢¢12»þ30Ê¬¡Á¡¢£15»þ¡Á¡¢¤15»þ30Ê¬¡Á¤Î2»þ´ÖÀ©¡£
ÎÁ¶â ¡§WEBÍ½Ìó 7500±ß¡£ÅÅÏÃÍ½Ìó8500±ß¡Ê¤¤¤º¤ì¤âÀÇ¹þ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹ÎÁÊÌÅÓ¡Ë
¢¨»ÅÆþ¤ì¾õ¶·¤Ë¤è¤ê¡¢¥á¥Ë¥å¡¼ÆâÍÆ¤¬ÊÑ¤ï¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Í½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥Ð¡¼¥¬¡¼¤«¤é¥í¡¼¥¹¥È¥Ó¡¼¥Õ¤Þ¤Ç¡ª¥Ü¥ê¥å¡¼¥àËþÅÀ¤Î¥¤¥Ö¥Ë¥ó¥°¥Ï¥¤¥Æ¥£¡¼
¡Ö¥Û¥Æ¥ëÄØ»³ÁñÅìµþ¡×¤Ç¤Ï¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¥Æ¥£¡¼¤è¤ê¾¯¤·ÃÙ¤¤»þ´Ö¤Ë¡¢¿©»ö¤ò¥á¥¤¥ó¤Ë¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È³Ú¤·¤á¤ë¡Ö¥¤¥Ö¥Ë¥ó¥°¥Ï¥¤¥Æ¥£¡¼¡×¤âÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Û¥Æ¥ë¤Ç¿Íµ¤¤Î¥·¥§¥ÕÆÃÀ½¡Ö¥í¡¼¥¹¥È¥Ó¡¼¥Õ¡×¤È¡¢¡Ö¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¥Ð¡¼¥¬¡¼¡×¤Ê¤É»°ÃÊ¤Î¥ª¡¼¥É¥Ö¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¡¢¥Ç¥¶¡¼¥È¡¢¥°¥é¥¹¥·¥ã¥ó¥Ñ¥ó¤ò¥»¥Ã¥È¤Ë¤·¤¿¿Íµ¤¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤Ç¤¹¡£
º£²ó¡¢¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¥Æ¥£¡¼¤ÈÆ±¤¸7·î1Æü¤«¤é¡¢²Æ¤Î¼«Á³¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¥°¥ê¡¼¥ó¤ä¾È¤ê¤Ä¤±¤ëÂÀÍÛ¤òÁÛµ¯¤µ¤»¤ë¥Ó¥¿¥ß¥ó¥«¥é¡¼¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£Ë¤«¤Ê¥á¥Ë¥å¡¼¤¬ÊÂ¤Ö¡Ö¥¤¥Ö¥Ë¥ó¥°¥Ï¥¤¥Æ¥£¡¼¡×¤âÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
EVENING HIGH TEA MENU
¡ý¥°¥é¥¹¥·¥ã¥ó¥Ñ¥ó
¡ý»°ÃÊ¤Î¥ª¡¼¥É¥Ö¥ë¥¹¥¿¥ó¥É
¡Ê¾åÃÊ¡Ë
¡¦¥È¥Þ¥È¤È¥Õ¥é¥ó¥Ü¥ï¡¼¥º¤Î¥³¥ó¥Õ¥£¡¦Ë¢¤Î¥¸¥å¥ì
¡¦¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¥Ð¡¼¥¬¡¼
¡¦¥´¥ë¥´¥ó¥¾¡¼¥é¤Î¥»¥ß¥Õ¥ì¥Ã¥É
¡¦¹õ¸ÕÜ¥¤Î¥Á¥å¥¤¥ë
¡ÊÃæÃÊ¡Ë
¡¦¥Á¥¥ó¥Ç¥£¥¢¥Ö¥ë¤È²ÆÌîºÚ¤Î¥°¥ê¥ë
¡¦µû³¤Î¥»¥Ó¡¼¥Á¥§
¡¦¥Û¥ï¥¤¥È¥³¡¼¥ó¤Î¥à¡¼¥¹¤È¥Ô¥¹¥¿¥Á¥ª¥í¡¼¥¹¥È
¡Ê²¼ÃÊ¡Ë
¡¦¥í¡¼¥¹¥È¥Ý¡¼¥¯¤È¥Þ¥ó¥´¡¼¤Î¥µ¥ó¥É¥¦¥£¥Ã¥Á
¡¦¥µ¡¼¥â¥ó¤È¥Þ¥ó¥´¡¼¤Î¥¿¥ë¥¿¥ë¡¡¥ô¥£¥·¥½¥ï¡¼¥º¥½¡¼¥¹
¡¦¥ª¥Þ¡¼¥ë³¤Ï·¥Ù¥¢¥ë¥Í¡¼¥º¥½¡¼¥¹¡¦¥¥ã¥Ó¥¢Åº¤¨
¡¦²«¶â¥È¥Þ¥È¤Î¥¹¡¼¥×¥µ¥é¥À
¡ý¥·¥§¥ÕÆÃÀ½¥í¡¼¥¹¥È¥Ó¡¼¥Õ
¥°¥ì¥¤¥Ó¡¼¥½¡¼¥¹¡¦¥ì¥Õ¥©¡¼¥ë¡¦¥Ï¡¼¥Ö¥½¥ë¥È
¡ý¥Ç¥¶¡¼¥È
¥³¡¼¥Ò¡¼¹á¤ë¥Ñ¥ó¥Ê¥³¥Ã¥¿
¡ý¥³¡¼¥Ò¡¼¤Þ¤¿¤Ï¹ÈÃã
¢£¥Û¥Æ¥ëÄØ»³ÁñÅìµþ¡Ö¥¤¥Ö¥Ë¥ó¥°¥Ï¥¤¥Æ¥£¡¼¡×³µÍ×
¾ì½ê¡§¥í¥Ó¡¼¥é¥¦¥ó¥¸¡Ö¥ëŽ¥¥¸¥ã¥ë¥À¥ó¡×
Í½Ìó¡¦Ìä¹ç¤»TEL¡§03-3943-5489¡Ê10¡Á19»þ¡Ë
´ü´Ö¡§2024Ç¯7·î1Æü¡Ê·î¡Ë¡Á 9·î12Æü¡ÊÌÚ¡Ë¢¨´°Á´Í½ÌóÀ©¡ÊÁ°Æü18»þ¤Þ¤Ç¡Ë
»þ´Ö¡§18»þ¡Á19»þ30Ê¬LO
ÎÁ¶â ¡§WEBÍ½Ìó8000±ß¡£ÅÅÏÃÍ½Ìó9000±ß¡¡¢¨ÎÁ¶â¤ÏÀÇ¹þ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹ÎÁÊÌÅÓ
¢¨»ÅÆþ¤ì¾õ¶·¤Ë¤è¤ê¡¢¥á¥Ë¥å¡¼ÆâÍÆ¤¬ÊÑ¤ï¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Í½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¥¢¥ë¥³¡¼¥ëÄó¶¡¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¥Î¥ó¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¥É¥ê¥ó¥¯¤ÎÄó¶¡¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Û¥Æ¥ë¤ÎÌ£¤ò¤ª»ý¤Áµ¢¤ê¤Ç¤¤ë²Æ¤Î¡Ö¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È¥¹¥¤¡¼¥Ä¡×¤â¥Á¥§¥Ã¥¯
¥Û¥Æ¥ë¥·¥ç¥Ã¥×¡Ö¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¥º¡×¤Ç¤Ï¡¢7·î1Æü¤è¤ê¡Ö¥ì¥â¥ó¤Î¥¿¥ë¥È¡Á±À³¤»ÅÎ©¤Æ¡Á¡×¤È¡ÖNeo ¥Þ¥ó¥´¡¼ÍÓæ½¥Á¡¼¥º¥±¡¼¥¡×¤Î2¼ï¤Î¥¹¥¤¡¼¥Ä¤òÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥ì¥â¥ó¤Î¥¿¥ë¥È¡Á±À³¤»ÅÎ©¤Æ¡Á¡×¤Ï¡¢¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤ÈÉº¤¦±À³¤¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿À¸¥¯¥ê¡¼¥à¤È¥³¥³¥Ê¥Ã¥Ä¤Î²¼¤Î¡¢¥Ñ¥Ã¥·¥ç¥ó¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤ò²Ã¤¨¤¿¥ì¥â¥ó¥¯¥ê¡¼¥à¤¬±ü¹Ô¤¤Î¤¢¤ëÌ£¤ï¤¤¤Ë»Å¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸ý¤Ë±¿¤Ö¤È¤µ¤ï¤ä¤«¤ÊÉ÷Ì£¤¬¹¤¬¤ë¡¢²Æ¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¥¿¥ë¥È¤Ç¤¹¡£
¡ÖNeo ¥Þ¥ó¥´¡¼ÍÓæ½¥Á¡¼¥º¥±¡¼¥¡×¤Ï¡¢´¨Å·¤Ç·Ú¤ä¤«¤Ë»Å¾å¤²¤¿¤ä¤µ¤·¤¤´Å¤µ¤Î¥Þ¥ó¥´¡¼¤è¤¦¤«¤ó¤È¡¢Ç»¸ü¤Ê¥³¥¯¤È»ÀÌ£¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¤Û¤É¤è¤¤¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¥Á¡¼¥º¥±¡¼¥¤ÎÏÂ¤ÈÍÎ¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼Â¸½¡£Neo¡Ê¥®¥ê¥·¥ã¸ì¤Ç¡È¿·¤·¤¤¡É¤Î°ÕÌ£¡Ë¤ÎÌ¾¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¿·´¶³Ð¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¤Ç¤¹¡£
¢£¥Û¥Æ¥ëÄØ»³ÁñÅìµþ¡Ö¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È¥¹¥¤¡¼¥Ä¡×³µÍ×
¾ì½ê¡§¥Û¥Æ¥ë¥·¥ç¥Ã¥×¡Ö¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¥º¡×
Ìä¹ç¤»TEL¡§03-3943-7613¡Ê10¡Á18»þ¡Ë
´ü´Ö¡§2024Ç¯7·î1Æü¡Ê·î¡Ë¡Á 8·î31Æü¡ÊÅÚ¡Ë
ÎÁ¶â¡§ ¡Ö¥ì¥â¥ó¤Î¥¿¥ë¥È¡Á±À³¤»ÅÎ©¤Æ¡Á¡× 800±ß¡¢¡ÖNeo ¥Þ¥ó¥´¡¼ÍÓæ½¥Á¡¼¥º¥±¡¼¥ ¡×850±ß
▶▶¡Ö¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¥Æ¥£¡¼¡×¤Îµ»ö°ìÍ÷¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é¡ª
Text¡§¿¹ËÜÍµª
¡üÅ¹ÊÞ¡¦»ÜÀß¤ÎµÙ¤ß¤Ï¸¶Â§¤È¤·¤ÆÇ¯ËöÇ¯»Ï¡¦¤ªËßµÙ¤ß¡¦¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¦¥£¡¼¥¯¡¦Î×»þµÙ¶È¤ò¾ÊÎ¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ü·ÇºÜ¤ÎÆâÍÆ¤Ï¼èºà»þÅÀ¤Î¾ðÊó¤Ë´ð¤Å¤¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤ÎÊÑ¹¹¤¬È¯À¸¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤´ÍøÍÑ¤ÎºÝ¤Ï»öÁ°¤Ë¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£