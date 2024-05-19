

――――――――――――――――――― 5月20日 (月) ――

◆国内経済

・3月第3次産業活動指数 (13:30)

・4月主要コンビニエンスストア売上高 (14:00)

・10年物価連動国債入札

◆国際経済ｅｔｃ

・インド、カナダ、ノルウェー、スイス市場休場

★中国5月中国最優遇貸出金利 (10:15)

・ドイツ4月生産者物価指数 (15:00)

・台湾次期総統の就任式

【海外決算】

[米]パロアルトネットワークス 、キーサイトテクノロジーズ 、ズームビデオ /[中]トリップドットコム

◆新規上場、市場変更 など

〇ベネ・ワン <2412> [東証Ｐ]：上場廃止



――――――――――――――――――― 5月21日 (火) ――

◆国内経済

・4月食品スーパー売上高 (13:00)

・4月首都圏マンション市場動向 (14:00)

★日銀が「金融政策の多角的レビュー」に関する第2回ワークショップを開催

◆国際経済ｅｔｃ

・ユーロ圏3月経常収支 (17:00)

・ユーロ圏3月貿易収支 (18:00)

・ユーロ圏3月建設業生産高 (18:00)

・ハンガリー中銀が政策金利を発表

【海外決算】

[米]ロウズ



――――――――――――――――――― 5月22日 (水) ――

◆国内経済

★3月機械受注 (8:50)

・4月貿易収支 (8:50)

・40年国債入札

◆国際経済ｅｔｃ

・シンガポール、タイ、マレーシア市場休場

・英国4月消費者物価指数 (15:00)

・米国MBA住宅ローン申請指数 (20:00)

・米国4月中古住宅販売件数 (23:00)

・米国週間石油在庫統計 (23:30)

・FOMC (4月30日～5月1日開催分) 議事要旨 (23日3:00)

・ニュージーランド中銀が政策金利を発表

・インドネシア中銀が政策金利を発表

・米国20年国債入札

【海外決算】

[米]★エヌビディア 、アナログデバイセズ 、ターゲット 、スノーフレイク /[中]PDDホールディングス

◆新規上場、市場変更 など

〇エンバイオＨ <6092> ：東証Ｇ→東証Ｓ



――――――――――――――――――― 5月23日 (木) ――

◆国内経済

・週間対外及び対内証券売買契約等の状況 (8:50)

・4月全国スーパー売上高 (14:00）

◆国際経済ｅｔｃ

・インドネシア市場休場

・ドイツ5月製造業PMI (16:30)

・ドイツ5月サービス業PMI (16:30)

・ユーロ圏5月サービス業PMI (17:00)

・ユーロ圏5月製造業PMI (17:00)

・米国新規失業保険申請件数 (21:30)

・米国5月製造業PMI (22:45)

・米国5月サービス業PMI (22:45)

★米国4月新築住宅販売件数 (23:00)

・ユーロ圏5月消費者信頼感 (23:00)

★G7財務相・中央銀行総裁会合（～25日、イタリア）

・トルコ中銀が政策金利を発表

・韓国中銀が政策金利を発表

【海外決算】

[米]インテュイット 、メドトロニック 、ラルフローレン /[中]シャオミ、ネットイース



――――――――――――――――――― 5月24日 (金) ――

◆国内経済

★4月全国消費者物価指数 (8:30)

・4月全国百貨店売上高 (14:30)

◆国際経済ｅｔｃ

・インドネシア市場休場

・ドイツ1-3月期GDP[確報値] (15:00)

・米国4月耐久財受注 (21:30)

・米国5月ミシガン大学消費者信頼感指数[確報値] (23:00)



――――――――――――――――――― 5月25日 (土) ――

特になし



――――――――――――――――――― 5月26日 (日) ――

◆国際経済ｅｔｃ

・テニス「全仏オープン」 (パリ、～6月9日)



※「★」は特に注目されるイベント。カッコ ()内は日本時間。





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