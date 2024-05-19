ñ»Ò¤ÎÎäÅà¤òÀ®¸ù¤µ¤»¤ë¡Ö3¤Ä¤ÎÈëºö¡×¤ò¥Ë¥Á¥ì¥¤¥Õ¡¼¥º¤¬ÅÁ¼ø¡ª¶ñ¤Î»Å¾å¤²¤Ë¤Ï¡ÖÊÒ·ªÊ´¡×¤ò²Ã¤¨¤ë¤Î¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È
¼«Âð¤Ç¤¿¤¯¤µ¤óºî¤Ã¤ÆÎäÅà¤¹¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¤¡Öñ»Ò¡×¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ö¤¤¤Þ¤¤¤ÁÈþÌ£¤·¤¯¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¡ÖÎäÅà¤¹¤ë¤È¤¯¤Ã¤Ä¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¥Ë¥Á¥ì¥¤¥Õ¡¼¥º¤Î¸ø¼°X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ê@nichirei_foods¡Ë¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¤ªÇº¤ß¤ò²ò¾Ã¤¹¤Ù¤¯¡¢¡ÖÎäÅà¤Ë¸þ¤¯ñ»Ò¤ÎÊÝÂ¸ÊýË¡¤ä¥ì¥·¥Ô¡×¤ò¿©ºà¤ÎÎäÅà¤Ë¾Ü¤·¤¤ÎÁÍý¸¦µæ²È¤Î´ä粼·¼»ÒÀèÀ¸¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¤½¤¦¡£
¡Ú²èÁü¡Ûñ»Ò¤ÎÎäÅà¤òÀ®¸ù¤µ¤»¤ë¡Ö3¤Ä¤ÎÈëºö¡×¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯
ñ»Ò¤ÎÎäÅà¤òÀ®¸ù¤µ¤»¤ë¡Ö3¤Ä¤ÎÈëºö¡×
ñ»ÒÆ±»Î¤¬¤¯¤Ã¤Ä¤¤¤¿¤ê¡¢Èé¤¬ÇË¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¸¶°ø¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬¡Ö¶ñ¤Î¿åÊ¬¤ÎÂ¿¤µ¡×¤À¤½¤¦¡£¿åÊ¬¤ò¾¯¤Ê¤á¤Ë»Å¾å¤²¤ë¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¡¢¿åÊ¬¤¬Èé¤Î³°¤ËÀ÷¤ß½Ð¤·¤Ë¤¯¤¤¹©É×¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¡£¤½¤Î¤¿¤á¤ÎÈëºö¤¬°Ê²¼¤Î3¤Ä¤Ç¤¹¡£
¡ Èé¤Ï¡Ö¸ü¤á¡×¤òÁª¤Ö
ÉáÄÌ¤ÎÈé¤Ç¤âÎäÅà¤Ç¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¸ü¤á¥¿¥¤¥×¤òÁª¤Ö¤È¶ñ¤Î¿åÊ¬¤¬À÷¤ß½Ð¤·¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ö¤¤¤Ä¤âÎäÅàñ»Ò¤¬¥Ñ¥ê¥Ã¤È¾Æ¤±¤Ê¤¤¡×¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ÏÈé¤òÊÑ¤¨¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢ÌîºÚ¾¯¤Ê¤á¡¢ÈÔ¤ÆùÂ¿¤á
¿åÊ¬¤¬½Ð¤ä¤¹¤¤ÌîºÚ¤ò¸º¤é¤¹¤³¤È¤Ç¡¢¿åÊ¬¤ÇÈé¤¬¤Õ¤ä¤±¤ÆÎäÅà»þ¤Ë¤¯¤Ã¤Ä¤¯¤³¤È¤òËÉ¤®¤Þ¤¹¡£Æù¤òÂ¿¤¯¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤Û¤É¤è¤¤¥¸¥å¡¼¥·¡¼¤µ¤Ë¡£
£¶ñ¤Î»Å¾å¤²¤ËÊÒ·ªÊ´¤ò²Ã¤¨¤ë
ÊÒ·ªÊ´¤¬ÌîºÚ¤Î¿åÊ¬¤òÊÄ¤¸¤³¤á¤ë¤Î¤Ç¡¢¿åÊ¬¤¬Èé¤ËÀ÷¤ß½Ð¤·¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÎäÅà¤Ë¤â¸þ¤¯·èÄêÈÇ¡Öñ»Ò¥ì¥·¥Ô¡×
¤³¤Î¥ì¥·¥Ô¤Ï¡¢¤â¤Á¤í¤óÀ¸¤Ç¾Æ¤¤¤Æ¿©¤Ù¤ë¤Î¤âÈþÌ£¤·¤¤¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£ÇòºÚ¤Ï¡¢¥«¥Ã¥È¤ÎÁ°¤Ë¤µ¤Ã¤Èè§¤Ç¤ë¤È¤ß¤¸¤óÀÚ¤ê¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤¦¤¨¤Ë¡¢¹Ê¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¿åÊ¬¤¬½Ð¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤½¤¦¡£
¢¦ºàÎÁ(50¸ÄÊ¬)
¡¦ÆÚ¤Ò¤Æù¡Ä400g
¡¦ÇòºÚ¡Ä400g(Ìó1/8³ô)
¡¦¤Ë¤é¡Ä80g(Ìó4/5Â«)
¡¦Ä¹¤Í¤®¡Ä1/3ËÜ
¡¦ñ»Ò¤ÎÈé(¸ü¤á¤Î¤â¤Î)¡Ä50Ëç
A ¾ßÌý¡¢¼ò¡Ä³ÆÂç¤µ¤¸1
A ¥ª¥¤¥¹¥¿¡¼¥½¡¼¥¹¡Ä¾®¤µ¤¸1
A À¸Õª(¤¹¤ê¤ª¤í¤·)¡Ä1/2¤«¤±Ê¬
A ¤Ë¤ó¤Ë¤¯(¤¹¤ê¤ª¤í¤·)¡Ä1/4¤«¤±Ê¬
A ±ö¡¢¸ÕÜ¥¡Ä³Æ¾¯¡¹
A ¤´¤ÞÌý¡ÄÂç¤µ¤¸1¤È1/2
A ÊÒ·ªÊ´¡Ä¾®¤µ¤¸4
¢¦ºî¤êÊý
¡ÇòºÚ¤ÏÉý15cmÄøÅÙ¤ËÀÚ¤Ã¤Æ¤µ¤Ã¤È¤æ¤Ç¡¢¥¶¥ë¤Ë¾å¤²¤ë¡£Îä¤á¤¿¤é5mm³ÑÄøÅÙ¤Î¤ß¤¸¤óÀÚ¤ê¤Ë¤·¡¢¿åµ¤¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¹Ê¤ë¡£¥Ë¥é¤Ï5mmÉý¤ËÀÚ¤ê¡¢Ä¹¤Í¤®¤Ï¤ß¤¸¤óÀÚ¤ê¤Ë¤¹¤ë¡£
¢¥Ü¥¦¥ë¤ËÆÚÈÔ¤Æù¤ÈA¤òÆþ¤ì¡¢Á´ÂÎ¤ò¤è¤¯º®¤¼¹ç¤ï¤»¤ë¡£
£ÇòºÚ¤ò²Ã¤¨º®¤¼¡¢¥Ë¥é¤ÈÄ¹¤Í¤®¤â²Ã¤¨º®¤¼¤ë
¢¨ÇòºÚ¤è¤êÀè¤Ë¥Ë¥é¤ÈÄ¹¤Í¤®¤òÀè¤Ë²Ã¤¨¤ë¤È¡¢º®¤¼¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ë¤Ä¤Ö¤ì¤Æ½¤¤¤¬¶¯¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¸å¤«¤é²Ã¤¨¤ë¡£
¤ÊÒ·ªÊ´¤È¤´¤ÞÌý¤ò²Ã¤¨¤Æº®¤¼¤ë¡£
¢¨ÊÒ·ªÊ´¤Ï¿åÊ¬¤òÊÄ¤¸¤³¤á¤ë¤¿¤á¡¢¤´¤ÞÌý¤ÏÉ÷Ì£ÉÕ¤±¤È¥¸¥å¡¼¥·¡¼¤µ¥¢¥Ã¥×¤Î¤¿¤á¡£
¥ñ»Ò¤ÎÈé¤Î¼þ°Ï¤Ë»ØÀè¤Ç¿å¤òÅÉ¤ê¡¢¤¤Î¶ñ¤ò¾®¤µ¤Ê¥Ø¥é(¥¹¥×¡¼¥ó)¤Ê¤É¤Ç²¡¤µ¤¨¤Ä¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Î¤»¤ë¡£¤Ò¤À¤ò´ó¤»¤Ê¤¬¤éÊñ¤ß¡¢»Ä¤ê¤âÆ±ÍÍ¤ËÊñ¤à¡£
ñ»Ò¤ÎÎäÅà¤Ï¡¢¥Ð¥Ã¥È¤ÇÅà¤é¤»¤Æ¤«¤éÊÝÂ¸ÍÆ´ï¤Ø¡ª
ñ»Ò¤òÎäÅà¤¹¤ë¤È¤¤Ï¡¢Ãæ¤Î¿åÊ¬¤¬Èé¤ËÀ÷¤ß½Ð¤µ¤Ê¤¤¤¦¤Á¤ËÎäÅà¤¹¤ë¤Î¤¬¥³¥Ä¡£¥Ð¥é¥Ð¥é¤ËÎäÅà¤·¤Æ¤ª¤±¤Ð¡¢»È¤¤¤¿¤¤¸Ä¿ô¤ò¼è¤ê½Ð¤»¤ÆÊØÍø¤Ç¤¹¡£ÎäÅàÍÑÊÝÂ¸ÂÞ¤Ç¤âÊÝÂ¸¤Ç¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ñ»ÒÆ±»Î¤¬¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤ÆÈé¤¬·ç¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢ÊÝÂ¸ÍÆ´ï¤¬¥Ù¥¹¥È¡£
¢¦ÎäÅàÊýË¡
¡¥Ð¥Ã¥È¤Ë¥é¥Ã¥×¤òÉß¤¡¢ñ»Ò¤ò¤¯¤Ã¤Ä¤«¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÊÂ¤Ù¤ë¡£¥é¥Ã¥×¤ò¤«¤±¤ÆÎäÅà¤¹¤ë¡£
¢°ìÈÕ¤Û¤ÉÃÖ¤¤¤Æ¡¢¤·¤Ã¤«¤êÅà¤Ã¤¿¤éÎäÅàÍÑÊÝÂ¸ÍÆ´ï¤Ë°Ü¤¹¡£ÎäÅà¸Ë¤Ç2½µ´ÖÄøÅÙÊÝÂ¸²ÄÇ½¡£
¢¦½ÐÅµ
¡¦¥Ë¥Á¥ì¥¤¥Õ¡¼¥º¡¡¸ø¼°X¡¿ñ»Ò¤ÎÎäÅà¤òÀ®¸ù¤µ¤»¤ëÈëºö
¡¦¥Ë¥Á¥ì¥¤¥Õ¡¼¥º¡¡¸ø¼°¡¿¡ÖÎäÅàñ»Ò¡×¥ì¥·¥Ô¡£ÎäÅà¤·¤Æ¤â¤¯¤Ã¤Ä¤«¤º¡¢¥Ñ¥ê¥Ã¤È¾Æ¤±¤ë¥Æ¥¯