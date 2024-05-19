¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¢·àÅª¥µ¥è¥Ê¥é¾¡¤Á¡¡àÅ·Å¨á¹ßÈÄ¸å¤Î9²ó¤ËµÕÅ¾¡¡ºÇ¸å¤Ï¶áÆ£·ò²ð¤¬¥µ¥è¥Ê¥éÂÇ
¡¡¢¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯2¡ß¡½1À¾Éð¡Ê19Æü¡¢¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤¥É¡¼¥à¡Ë
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤¬·àÅª¤Ê¥µ¥è¥Ê¥é¾¡¤Á¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ï½é²ó¤ËÀèÀ©ÅÀ¤òµö¤¹¤È¡¢2²ó¤Ï1»à¤«¤é¶áÆ£·ò²ð¤¬»Íµå¤Ç½ÐÎÝ¡£2»à°ìÎÝ¤È¤Ê¤ê¡¢°ìÁö¤ÎÀîÂ¼Í§ÅÍ¤¬ÉðÆâ²ÆÚö¤Î¤±¤óÀ©¤Ç»É¤µ¤ì¤¿¡£3²ó¤âÀèÆ¬¤Î·ª¸¶ÎÍÌð¤¬º¸Á°ÂÇ¤Ç½ÐÎÝ¤·¤¿¤¬¡¢2»à»°ÎÝ¤Î¹¥µ¡¤òÀ¸¤«¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£5²ó¤âÀèÆ¬¤Î¶áÆ£¤¬¥Ò¥Ã¥È¤Ç½ÐÎÝ¤·¡¢1»à°ì¡¢»°ÎÝ¤È¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¹¤¬¤Ã¤¿¤¬¡¢³¤ÌîÎ´»Ê¤Î¥»¡¼¥Õ¥Æ¥£¡¼¥¹¥¯¥¤¥º¤¬¼ºÇÔ¤È¤Ê¤ê¡¢Â³¤¯2»àÆó¡¢»°ÎÝ¤Ç»°¿¹Âçµ®¤¬ÂÇ¤Á¼è¤é¤ì¤¿¡£
¡¡ÂÇÀþ¤ÏÉðÆâ¤Ë8²ó¤Þ¤ÇÌµÆÀÅÀ¤ËÉõ¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢9²ó¤ÏÀèÆ¬¤Î¼þÅìÍ¤µþ¤¬±¦Á°ÂÇ¤Ç½ÐÎÝ¤¹¤ë¤È¡¢´°ÉõÌÜÁ°¤À¤Ã¤¿ÉðÆâ¤¬¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤Ç¹ßÈÄ¡£¼þÅì¤¬ÆóÅð¤ò·è¤á¤ë¤Ê¤É¤Ç1»àÆóÎÝ¤È¤Ê¤ê¡¢Âå¤ï¤Ã¤¿¥¢¥ë¥Ð¡¼¥È¡¦¥¢¥Ö¥ì¥¤¥æ¤«¤éÌøÅÄÍª´ô¤¬Æ±ÅÀ¤Î±¦Á°Å¬»þÂÇ¤òÊü¤Ä¤È¡¢¤Ê¤ª1»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤È¤Ê¤ê¡¢¶áÆ£¤¬¥µ¥è¥Ê¥éÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¤Ï4Ï¢¾¡¤Ç¡¢À¾ÉðÀï¤Ç¤Î¥«¡¼¥É3Ï¢¾¡¤òÃ£À®¤·¤¿¡£