FC東京vs横浜FM スタメン発表
[5.19 J1第15節](味スタ)
※15:00開始
主審:Sascha Stegemann
<出場メンバー>
[FC東京]
先発
GK 41 野澤大志ブランドン
DF 4 木本恭生
DF 5 長友佑都
DF 44 エンリケ・トレヴィザン
DF 49 バングーナガンデ佳史扶
MF 7 松木玖生
MF 8 高宇洋
MF 37 小泉慶
FW 33 俵積田晃太
FW 38 安斎颯馬
FW 71 荒木遼太郎
控え
GK 1 児玉剛
DF 30 岡哲平
DF 99 白井康介
MF 40 原川力
MF 70 ジャジャ・シルバ
FW 9 ディエゴ・オリヴェイラ
FW 39 仲川輝人
監督
ピーター・クラモフスキー
[横浜F・マリノス]
先発
GK 1 ポープ・ウィリアム
DF 2 永戸勝也
DF 15 上島拓巳
DF 27 松原健
DF 39 渡邊泰基
MF 6 渡辺皓太
MF 8 喜田拓也
MF 29 ナム・テヒ
FW 7 エウベル
FW 10 アンデルソン・ロペス
FW 11 ヤン・マテウス
控え
GK 31 白坂楓馬
DF 16 加藤蓮
MF 17 井上健太
MF 28 山根陸
MF 35 榊原彗悟
FW 14 植中朝日
FW 23 宮市亮
監督
ハリー・キューウェル
※15:00開始
主審:Sascha Stegemann
<出場メンバー>
[FC東京]
先発
GK 41 野澤大志ブランドン
DF 4 木本恭生
DF 5 長友佑都
DF 44 エンリケ・トレヴィザン
DF 49 バングーナガンデ佳史扶
MF 7 松木玖生
MF 8 高宇洋
MF 37 小泉慶
FW 33 俵積田晃太
FW 38 安斎颯馬
FW 71 荒木遼太郎
控え
GK 1 児玉剛
DF 30 岡哲平
DF 99 白井康介
MF 70 ジャジャ・シルバ
FW 9 ディエゴ・オリヴェイラ
FW 39 仲川輝人
監督
ピーター・クラモフスキー
[横浜F・マリノス]
先発
GK 1 ポープ・ウィリアム
DF 2 永戸勝也
DF 15 上島拓巳
DF 27 松原健
DF 39 渡邊泰基
MF 6 渡辺皓太
MF 8 喜田拓也
MF 29 ナム・テヒ
FW 7 エウベル
FW 10 アンデルソン・ロペス
FW 11 ヤン・マテウス
控え
GK 31 白坂楓馬
DF 16 加藤蓮
MF 17 井上健太
MF 28 山根陸
MF 35 榊原彗悟
FW 14 植中朝日
FW 23 宮市亮
監督
ハリー・キューウェル