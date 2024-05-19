レースが行われた新潟競馬場(c)netkeiba

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　19日、新潟競馬場で行われた韋駄天ステークス(4歳上・オープン・芝1000m)は、2番手追走から最後に抜け出した丸山元気騎手騎乗の1番人気チェイスザドリーム(牝5、栗東・矢作芳人厩舎)が、逃げ粘った14番人気マウンテンムスメ(牝6、美浦・天間昭一厩舎)に3/4馬身差をつけ優勝した。勝ちタイムは55秒0(良)。

　さらにアタマ差の3着に2番人気ファイアダンサー(牝6、美浦・鈴木慎太郎厩舎)が入った。なお、3番人気ロードベイリーフ(牡7、栗東・森田直行厩舎)は7着に終わった。

　勝ったチェイスザドリームは、父ロードカナロア、母ゴールドチェイス、その父アドマイヤムーンという血統。ここまでの17戦は全てダートだったが、初の芝レースを見事制した。

【勝ち馬プロフィール】
◆チェイスザドリーム(牝5)
騎手:丸山元気
厩舎:栗東・矢作芳人
父:ロードカナロア
母:ゴールドチェイス
母の父:アドマイヤムーン
馬主:ヒダカ・ブリーダーズ・ユニオン
生産者:グランド牧場

【全着順】
1着　チェイスザドリーム　1人気
2着　マウンテンムスメ　14人気
3着　ファイアダンサー　2人気
4着　メディーヴァル　12人気
5着　ディヴィナシオン　10人気
6着　マイヨアポア　8人気
7着　ロードベイリーフ　3人気
8着　ブーケファロス　4人気
9着　サトノファビュラス　11人気
10着　スリーパーダ　7人気
11着　リバーラ　13人気
12着　アイアムハヤスギル　15人気
13着　アビッグチア　5人気
14着　ショウナンハクラク　9人気
15着　カイザーメランジェ　16人気
16着　ジャスパージャック　6人気