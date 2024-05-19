19日、新潟競馬場で行われた韋駄天ステークス(4歳上・オープン・芝1000m)は、2番手追走から最後に抜け出した丸山元気騎手騎乗の1番人気チェイスザドリーム(牝5、栗東・矢作芳人厩舎)が、逃げ粘った14番人気マウンテンムスメ(牝6、美浦・天間昭一厩舎)に3/4馬身差をつけ優勝した。勝ちタイムは55秒0(良)。

さらにアタマ差の3着に2番人気ファイアダンサー(牝6、美浦・鈴木慎太郎厩舎)が入った。なお、3番人気ロードベイリーフ(牡7、栗東・森田直行厩舎)は7着に終わった。

勝ったチェイスザドリームは、父ロードカナロア、母ゴールドチェイス、その父アドマイヤムーンという血統。ここまでの17戦は全てダートだったが、初の芝レースを見事制した。

【勝ち馬プロフィール】

◆チェイスザドリーム(牝5)

騎手:丸山元気

厩舎:栗東・矢作芳人

父:ロードカナロア

母:ゴールドチェイス

母の父:アドマイヤムーン

馬主:ヒダカ・ブリーダーズ・ユニオン

生産者:グランド牧場

【全着順】

1着 チェイスザドリーム 1人気

2着 マウンテンムスメ 14人気

3着 ファイアダンサー 2人気

4着 メディーヴァル 12人気

5着 ディヴィナシオン 10人気

6着 マイヨアポア 8人気

7着 ロードベイリーフ 3人気

8着 ブーケファロス 4人気

9着 サトノファビュラス 11人気

10着 スリーパーダ 7人気

11着 リバーラ 13人気

12着 アイアムハヤスギル 15人気

13着 アビッグチア 5人気

14着 ショウナンハクラク 9人気

15着 カイザーメランジェ 16人気

16着 ジャスパージャック 6人気