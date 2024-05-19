J1¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬¡¦µµÀîÎÊ»Ë¡¢5Ç¯¤Ö¤ê¡ÖÆüÎ©Âæ¡×¤Ë°ÕÍß¡¡22Æü¥ë¥ô¥¡¥óÇðÀï¡¢¡Ö´ðÁÃ¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×°æ¸¶ÀµÌ¦´ÆÆÄ¤Øà²¸ÊÖ¤·á
¡¡J1¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬¤ÎµµÀîÎÊ»Ë¡Ê30¡Ë¤¬19Æü¡¢5Ç¯¤Ö¤ê¤Î¡ÖÆüÎ©Âæ¡×¤Ç¤Î¥×¥ì¡¼¤Ë°ÕÍß¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡Ê¡²¬¤Ï22Æü¡¢¥ë¥ô¥¡¥ó¡¦¥«¥Ã¥×3²óÀï¤ÇÇð¥ì¥¤¥½¥ë¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£²ñ¾ì¤Ï¡ÖÆüÎ©Âæ¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÇð¤Î¥Û¡¼¥à¡¢»°¶¨¥Õ¥í¥ó¥Æ¥¢Çð¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡£2018Ç¯¤ËºßÀÒ¤·¤¿¸ÅÁã¤È¤ÎÂÐ·è¤È¤Ê¤ëµµÀî¤Ï¡Ö¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤¬¤Ä¤¯¤ê¤À¤¹¥Û¡¼¥à¤ÎÊ·°Ïµ¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ÏËÜÅö¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤·¡¢¤À¤«¤é¤³¤½¥¢¥¦¥§¡¼¤Ç¹Ô¤Ã¤¿»þ¤Ï¤¹¤´¤¯·ù¤Ê»×¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤È·Ù²ü¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö¥ê¡¼¥°Àï¤È°ã¤Ã¤Æ°ú¤Ê¬¤±¤¬¤Ê¤¤°ìÈ¯¾¡Éé¡£¤·¤Ã¤«¤ê¤È¾¡¤Á¤Ë¤¤¤¤¿¤¤¡×¤Èµ¤¤ò°ú¤Äù¤á¤¿¡£
¡¡µµÀî¤¬ÆüÎ©Âæ¤Î¥Ô¥Ã¥Á¤ËÎ©¤Æ¤ÐÇð¤«¤é°ÜÀÒ¸å¤ËJ2Ä¹ºê¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿19Ç¯°ÊÍè¡£Ê¡²¬Éüµ¢1Ç¯ÌÜ¤Îºòµ¨¤Ï¤±¤¬¤â¤¢¤Ã¤ÆÇðÀï¤Î½Ð¾ì¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢Çð¤Î´ÆÆÄ¤Ï15¡Á17Ç¯¤ÎÊ¡²¬»þÂå¤Ë»ØÆ³¤ò¼õ¤±¤¿°æ¸¶ÀµÌ¦´ÆÆÄ¤È¤¤¤¦±ï¤â¤¢¤ë¡£µµÀî¤Ï¡ÖËÍ¼«¿È¤Ï¡Ê°æ¸¶´ÆÆÄ¤Ë¡Ë´¶¼Õ¤·¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£Ê¡²¬¤ËÍè¤Æ3Ç¯´Ö¡¢¤Û¤Ü¤º¤Ã¤È»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¼éÈ÷¤ÎÉôÊ¬¤Ç¸·¤·¤¤¤³¤È¤â¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢°ì¤ÄËÍ¤Î´ðÁÃ¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¿Í¡£À®Ä¹¤·¤¿»Ñ¤ò¸«¤»¤é¤ì¤ì¤Ð¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¼Â´¶¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡Ê¡²¬¤ÏÁ°ÅèÍÎÂÀ¤¬±¦¸ª¤Ê¤É¤ò¼ê½Ñ¤·¡¢Á´¼£4¥«·î¤Î¿ÇÃÇ¤ò¼õ¤±¤¿¡£18Æü¤Î¥Û¡¼¥àCÂçºåÀï¤Ç¤ÏÅòß·À»¿Í¤¬º¸µÓ¤ò²¡¤µ¤¨¤ÆÃ´²Í¤Ç±¿¤Ð¤ì¤ÆÂà¾ì¡£2¿Í¤ÈÆ±¤¸¥¦¥¤¥ó¥°¥Ð¥Ã¥¯¤ò¼çÀï¾ì¤Ë¤¹¤ëµµÀî¤Ï¡Ö¡Ê»î¹ç¤Ë¡Ë¸Æ¤Ð¤ì¤¿¤È¤¤Î¤¿¤á¤Ë½àÈ÷¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¤¤¤Ä¤âÄÌ¤ê¡£¥æ¥¶¡ÊÅòß·¡Ë¤äÍÎÂÀ¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤«¤éµÞ¤Ë½àÈ÷¤ò»Ï¤á¤ë¤«¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿¤é¤½¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡£¥·¥²¤µ¤ó¡ÊÄ¹Ã«Éô´ÆÆÄ¡Ë¤Ë¤¤¤Ä¸Æ¤ó¤Ç¤â¤é¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤è¤¦¤Ë½àÈ÷¤ò¤·¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¼«¿®¤¬¤¢¤ë¡£¼«Ê¬¤¬º£¤Þ¤Ç½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤È¤³¤í¤ò¿®¤¸¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ð¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¤ÏCÂçºå¤ËÇÔ¤ì¤Æ¥ê¡¼¥°Àï2Ï¢ÇÔ¡£¤½¤ÎCÂçºåÀï¤«¤éÃæ3Æü¤ÇÇðÀï¤ò·Þ¤¨¡¢¤µ¤é¤ËÃæ2Æü¤Ç¥ê¡¼¥°Àï¤Î¥¢¥¦¥§¡¼¿·³ãÀï¤¬¤¢¤ë²áÌ©ÆüÄø¡£¥ë¥ô¥¡¥ó¡¦¥«¥Ã¥×¤ÎÇðÀï¤ÏÁíÎÏÀï¤ÇÎ×¤à¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¡Ö¤É¤³¤«¤ÇÏ¢ÇÔ¤ò»ß¤á¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡£ÉáÃÊ¡¢½Ð¾ì¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤Áª¼ê¤¿¤Á¤Î¤³¤Î°ìÀï¤Ë·ü¤±¤ë»×¤¤¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¶¯¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤ò½Ð¤·¤Æ¾¡¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢¥·¥²¤µ¤ó¤ò¡Ê¥á¥ó¥Ð¡¼Áª¹Í¤Ç¡ËÇº¤Þ¤»¤ëºàÎÁ¤Ë¤â¤Ê¤ë¤È»×¤¦¤·¡¢¤½¤ì¤¬¥Á¡¼¥àÎÏ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢¥Ù¥¹¥È¤Ê¤Î¤«¤Ê¡×¤Èº£·î¤Ç31ºÐ¤Ë¤Ê¤ë¥µ¥¤¥É¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤¬ÀÀ¤Ã¤¿¡£
¡Ê¸þµÈ»°Ïº¡Ë