P1Harmony、MLBのシカゴ・カブス戦で始球式に参加！応援歌も歌唱

P1Harmonyが、MLBのシカゴ・カブスのホーム球場であるリグレー・フィールドのマウンドに立つ。P1Harmonyは19日(以下、現地時間)午後、アメリカ・イリノイ州シカゴにあるリグレー・フィールドで行われるシカゴ・カブスとピッツバーグ・パイレーツの試合で始球式を行う。リグレー・フィールドは歴史と伝統を誇るMLBを代表する球場で、普段から野球ファンとして知られているテオが、始球式に参加する。

また、メンバーのキホはMLBを代表する応援歌「Take Me Out to the Ball Game」を歌唱し、優れた歌唱力を誇って勝利を祈る予定だ。今回P1Harmonyは、デビュー後初めての始球式をアメリカの大リーグで行うことになり、改めて世界的な人気を証明した。これに先立ち、彼らは16日、アメリカ・テキサス州フリスコのフォードセンターで開催された「アカデミー・オブ・カントリーミュージック・アワード(59th Academy of Country Music Awards)」にK-POPグループとして初めて参加し、注目を集めた。彼らは2ndワールドツアーツアー「P1ustage H : UTOP1A」を展開している。また、6月8日に米ニューヨークで開催される「The Governors Ball Music Festival 2024」にK-POPボーイズグループとしては初めて出演する。