BABYMONSTER、NHK「Venue101」に出演！アサの高速ラップに出演者も絶賛

BABYMONSTERがNHK「Venue101」に出演し、注目を集めている。昨日(18日)の放送には、メンバーのルカ、ファリタ、アサが生出演。年齢の都合によってアヒョン、ラミ、ローラ、チキタは事前収録にのみ参加した。番組内ではメンバー考案のキャッチコピーを披露し、目を引いた。また、最新曲「SHEESH」のパフォーマンスのポイントも明かし、サビ部分の眉をひそめる表情を伝授。さらに、アサが高速ラップを披露し、出演者からは「かっこいい」の声が上がるなど、ギャップのある魅力を見せつけた。

その後繰り広げられた「SHEESH」のステージでは、圧巻の歌唱力とパフォーマンスで注目を集めた。放送後に「Venue101」の公式X(旧Twitter)で公開された記念ショットには、JO1とBE:FIRSTらと共に笑顔を見せるメンバーたちの姿が収められている。また、MCのかまいたちの濱家隆一と生田絵梨花は動画を通じて放送を振り返り、「平均年齢17.2歳とは思えない挑発的な色気、ダンスしている時の貫禄」とBABYMONSTERを絶賛し、全員でのスタジオ生出演が待ち遠しいと伝えた。BABYMONSTERは最近、東京・有明アリーナにて日本初ファンミーティング「[BABYMONSTER PRESENTS:SEE YOU THERE] IN JAPAN」を開催。さらに17日に放送された「ミュージックステーション」、明日(20日)放送の「CDTVライブ!ライブ!」、25日放送の日本テレビ「with MUSIC」、8月開催の「SUMMER SONIC 2024」に出演するなど、日本でも活発な活動を繰り広げていく予定だ。