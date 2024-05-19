磐田vs浦和 スタメン発表
[5.19 J1第15節](エコパ)
※14:00開始
<出場メンバー>
[ジュビロ磐田]
先発
GK 1 川島永嗣
DF 4 松原后
DF 15 鈴木海音
DF 36 リカルド・グラッサ
DF 50 植村洋斗
MF 7 上原力也
MF 10 山田大記
MF 14 松本昌也
MF 16 レオ・ゴメス
MF 37 平川怜
FW 99 マテウス・ペイショット
控え
GK 20 坪井湧也
DF 6 伊藤槙人
DF 26 西久保駿介
MF 19 ブルーノ・ジョゼ
MF 40 金子翔太
MF 41 石田雅俊
MF 77 藤原健介
監督
横内昭展
[浦和レッズ]
先発
GK 1 西川周作
DF 4 石原広教
DF 5 マリウス・ホイブラーテン
DF 28 アレクサンダー・ショルツ
DF 66 大畑歩夢
MF 3 伊藤敦樹
MF 13 渡邊凌磨
MF 25 安居海渡
FW 10 中島翔哉
FW 12 チアゴ・サンタナ
FW 38 前田直輝
控え
GK 16 牲川歩見
DF 2 酒井宏樹
DF 20 佐藤瑶大
MF 27 エカニット・パンヤ
MF 29 堀内陽太
MF 47 武田英寿
FW 30 興梠慎三
監督
ペア・マティアス・ヘグモ
※14:00開始
<出場メンバー>
[ジュビロ磐田]
先発
GK 1 川島永嗣
DF 4 松原后
DF 15 鈴木海音
DF 36 リカルド・グラッサ
DF 50 植村洋斗
MF 7 上原力也
MF 10 山田大記
MF 14 松本昌也
MF 16 レオ・ゴメス
MF 37 平川怜
FW 99 マテウス・ペイショット
控え
GK 20 坪井湧也
DF 6 伊藤槙人
DF 26 西久保駿介
MF 19 ブルーノ・ジョゼ
MF 40 金子翔太
MF 77 藤原健介
監督
横内昭展
[浦和レッズ]
先発
GK 1 西川周作
DF 4 石原広教
DF 5 マリウス・ホイブラーテン
DF 28 アレクサンダー・ショルツ
DF 66 大畑歩夢
MF 3 伊藤敦樹
MF 13 渡邊凌磨
MF 25 安居海渡
FW 10 中島翔哉
FW 12 チアゴ・サンタナ
FW 38 前田直輝
控え
GK 16 牲川歩見
DF 2 酒井宏樹
DF 20 佐藤瑶大
MF 27 エカニット・パンヤ
MF 29 堀内陽太
MF 47 武田英寿
FW 30 興梠慎三
監督
ペア・マティアス・ヘグモ