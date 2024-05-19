京都vs広島 スタメン発表
[5.19 J1第15節](サンガS)
※14:00開始
<出場メンバー>
[京都サンガF.C.]
先発
GK 94 ク・ソンユン
DF 3 麻田将吾
DF 4 松田佳大
DF 50 鈴木義宜
MF 2 福田心之助
MF 7 川崎颯太
MF 14 原大智
MF 19 金子大毅
MF 23 豊川雄太
MF 44 佐藤響
FW 11 山崎凌吾
控え
GK 26 太田岳志
DF 24 宮本優太
MF 16 武田将平
MF 18 松田天馬
FW 13 宮吉拓実
FW 22 一美和成
FW 31 平賀大空
監督
チョウ・キジェ
[サンフレッチェ広島]
先発
GK 1 大迫敬介
DF 4 荒木隼人
DF 15 中野就斗
DF 19 佐々木翔
MF 7 野津田岳人
MF 8 川村拓夢
MF 13 新井直人
MF 14 松本泰志
MF 16 志知孝明
MF 77 大橋祐紀
FW 20 ピエロス・ソティリウ
控え
GK 22 川浪吾郎
DF 33 塩谷司
MF 24 東俊希
MF 32 越道草太
MF 40 小原基樹
FW 11 満田誠
FW 51 加藤陸次樹
監督
ミヒャエル・スキッベ
※14:00開始
<出場メンバー>
[京都サンガF.C.]
先発
GK 94 ク・ソンユン
DF 3 麻田将吾
DF 4 松田佳大
DF 50 鈴木義宜
MF 2 福田心之助
MF 7 川崎颯太
MF 14 原大智
MF 19 金子大毅
MF 23 豊川雄太
MF 44 佐藤響
FW 11 山崎凌吾
控え
GK 26 太田岳志
DF 24 宮本優太
MF 16 武田将平
MF 18 松田天馬
FW 13 宮吉拓実
FW 22 一美和成
FW 31 平賀大空
チョウ・キジェ
[サンフレッチェ広島]
先発
GK 1 大迫敬介
DF 4 荒木隼人
DF 15 中野就斗
DF 19 佐々木翔
MF 7 野津田岳人
MF 8 川村拓夢
MF 13 新井直人
MF 14 松本泰志
MF 16 志知孝明
MF 77 大橋祐紀
FW 20 ピエロス・ソティリウ
控え
GK 22 川浪吾郎
DF 33 塩谷司
MF 24 東俊希
MF 32 越道草太
MF 40 小原基樹
FW 11 満田誠
FW 51 加藤陸次樹
監督
ミヒャエル・スキッベ