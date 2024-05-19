¡ÚTHE SECOND¡Û²¦¼Ô¡¦¥¬¥¯¥Æ¥ó¥½¥¯±üÅÄ¤Î¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤¬ÏÃÂê¤Ë¡¡¡ÖµîÇ¯¤Î¥®¥ã¥í¥Ã¥×¤µ¤ó¤â¼¡¤ÎÆü¤Ï¡Ä¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥¬¥¯¥Æ¥ó¥½¥¯¡×¤Î±üÅÄ½¤Æó¤¬£±£¹Æü¡¢¼«¿È¤Î¡Ö£Ø¡×¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£ºòÆü¹Ô¤ï¤ì¤¿Ì¡ºÍ¾Þ¥ì¡¼¥¹¡Ö£Ô£È£Å¡¡£Ó£Å£Ã£Ï£Î£Ä¡ÁÌ¡ºÍ¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¡Á£²£°£²£´¡×¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ç¤ÎÍ¥¾¡¤«¤é¡¢°ìÌëÌÀ¤±¤Æ¤Î»×¤¤¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¥³¥ó¥Ó¤Ï·ëÀ®£±£¶Ç¯°Ê¾å¤Î¥³¥ó¥Ó¤ÇÁè¤¦Æ±¾Þ¥ì¡¼¥¹¤Ç£²ÂåÌÜ²¦¼Ô¤Ëµ±¤¤¤¿¡£Í¥¾¡¸å¤Î²ñ¸«¤Ç¤Ï¡¢ÁêÊý¡¦¤è¤¸¤ç¤¦¤¬¡Ö·à¾ì¤È¤«¤Ç¥È¥ê¤È¤«¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤¹¤Ê¤É¡¢º£¸å¤â¸½¾ì¤ÇÏÓ¤òËá¤¤¤Æ¤¤¤¯°Õ¸þ¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê²Ú¡¹¤·¤¤¥¹¥Æ¡¼¥¸¤«¤é°ìÌë¤¬ÌÀ¤±¡ÖÌ´¤Î¤è¤¦¤ÊËÜÆü¤Ï¿ÀÊÝÄ®¤è¤·¤â¤ÈÌ¡ºÍ·à¾ì£³¥¹¥Æ¡ª¡×¤È¤³¤ÎÆü¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸½Ð±é¤òÊó¹ð¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¤Ê¤ó¤È¡¢µîÇ¯¤Î¥®¥ã¥í¥Ã¥×¤µ¤ó¤â¥»¥«¥ó¥É¤Î¼¡¤ÎÆü¤Ï¿ÀÊÝÄ®£³¥¹¥Æ¤À¤Ã¤¿¤é¤·¤¤¡ª¡×¤ÈºòÇ¯¤ÎÍ¥¾¡¥³¥ó¥Ó¡Ö¥®¥ã¥í¥Ã¥×¡×¤âÆ±ÍÍ¤Î¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î²¦¼Ô¤Î¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤Ë¤Ï»×¤ï¤º¡Ö¥Õ¥é¥°¤«¡ª¡©¡×¡ÖÍèÇ¯¤«¤é¥»¥«¥ó¥É¸å¤Î¿ÀÊÝÄ®½ÐÈÖ¤Î¼è¤ê¹ç¤¤¤¬¤Ï¤¸¤Þ¤ë¤Î¤«¡ª¡©¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£ÍèÇ¯°Ê¹ß¤Î½Ð¾ì¼Ô¤¿¤Á¤¬¡¢Æ±·à¾ì¤Ç¤Î½ÐÈÖ¤ò¼è¤ê¹ç¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤ÈÍ½ÁÛ¤·¡¢¥Í¥Ã¥ÈÌ±¤ÎÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£