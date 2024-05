平井大、中国の音楽フェス『Strawberry Music Festival 2024』出演！ 新曲「エンドロールの前に。」リリースも決定

【その他の画像・動画を元記事で見る】

■平井大の新曲「エンドロールの前に。」は5月20日11時から放送のJ-WAVE『STEP ONE』で初オンエア

平井 大が、5月18日、19日に中国・珠海で開催されている大型音楽フェス『Strawberry Music Festival 2024』に初めて出演した(5月18日)。

平井 大のトレードマークであるハットをかぶって登場。夏にぴったりの代表曲「Slow & Easy」をウクレレで聴かせると、中国でも人気の楽曲「Beautiful Journey」や「願いごと」、ストリーミング総再生数5億回を突破している人気のラブソング「Stand by me, Stand by you.」などを披露し観客を沸かせた。

また、5月17日には配信EP『Slow & Easy English Ver.』をリリース。

人気曲「Slow & Easy」「Stand by me, Stand by you.」「tonight」を英語詞で新たに再録したほか、過去リリースされた英語詞の楽曲も収録されており、ドノヴァン・フランケンレイターと共にレコーディングした「It don’t matter with Donavon Frankenreiter」や、ブルーノ・マーズの「Just the Way You Are」などカバー曲を含む全8曲入りのEPとなっており、要チェックだ。

さらに、早くも次なる新曲のリリースも決定。5月24日に配信シングル「エンドロールの前に。」がリリースされることも発表された。

この楽曲は別々の道を選んだ“ふたり”の心情を切なくも煌びやかに描いた、 平井 大らしいセンチメンタルかつPopな仕上がりの1曲となっている。

リリースに先駆けて5月20日11時から放送のJ-WAVE『STEP ONE』ではこの楽曲が初オンエアされることも決定した。ぜひチェックしてみよう。

リリース情報

2024.05.24 ON SALE

DIGITAL SINGLE「エンドロールの前に。」

平井 大 OFFICIAL SITE

https://hiraidai.com/