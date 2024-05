SPECIAL OTHERS、ソールドアウトとなった日比谷野音公演をエムオン!で全曲独占放送

■直筆サイン入りライブグッズ(Tシャツ)プレゼントキャンペーンも

横浜の高校の同級生で結成された4人組インストゥルメンタルバンド、SPECIAL OTHERS。2021年にメジャーデビュー15周年を迎え、SPECIAL OTHERS ACOUSTIC名義でも精力的に活動を行っている。

MUSIC ON! TV(エムオン!)では、彼らが5月19日に東京・日比谷公園大音楽堂(日比谷野音)で開催する、ソールドアウトとなった公演『SPECIAL OTHERS 野音! 日比谷野音100年のありがとう☆彡 大盤振る舞いの大阪城野音もあるよ(^o^)/』の模様を全曲独占放送する。

この放送を記念して、期間中にスカパー!サービスでエムオン!単チャンネルを新規契約し、キャンペーンに応募した人のなかから抽選で3名様に、直筆サイン入りライブグッズ(Tシャツ)をプレゼントする。

番組情報

MUSIC ON! TV『M-ON! LIVE SPECIAL OTHERS 「SPECIAL OTHERS 野音!日比谷野音100年のありがとう☆彡」』

2024年7月 ※放送日時未定

キャンペーン詳細

https://www.m-on.jp/info/news-topics/2024/05/19/282439/

SPECIAL OTHERS OFFICIAL SITE

http://www.specialothers.com/index.php