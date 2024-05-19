インドネシア東部の北マルク州でイブ山が噴火し、発生した火山雷。同国地質庁提供（2024年5月18日撮影、提供）。(c)AFP PHOTO / INDONESIAN GEOLOGICAL AGENCY

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【AFP＝時事】インドネシア北マルク（North Maluku）州ハルマヘラ（Halmahera）島のイブ山（Mount Ibu）で噴火が続いており、17日時点で周辺住民数百人が避難した。

　イブ山の噴火は11日に始まった。噴煙が立ち上っており、18日には噴火に伴う「火山雷」も確認された。

　16日に警戒レベルが最高のレベル4に引き上げられたのを受け、同日夜から周辺の7村で住民が避難を始めた。

【翻訳編集】AFPBB News

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