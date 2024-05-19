イブ山で噴火続く、数百人避難 インドネシア
【AFP＝時事】インドネシア北マルク（North Maluku）州ハルマヘラ（Halmahera）島のイブ山（Mount Ibu）で噴火が続いており、17日時点で周辺住民数百人が避難した。
イブ山の噴火は11日に始まった。噴煙が立ち上っており、18日には噴火に伴う「火山雷」も確認された。
16日に警戒レベルが最高のレベル4に引き上げられたのを受け、同日夜から周辺の7村で住民が避難を始めた。
【翻訳編集】AFPBB News
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16日に警戒レベルが最高のレベル4に引き上げられたのを受け、同日夜から周辺の7村で住民が避難を始めた。
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