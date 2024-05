サクッホロの絶品スコーンが1つ172円から!!（神奈川・鎌倉）

「食べログ」に新しく登録されたお店の中から『注目のお店』をご紹介。今回は神奈川・鎌倉にオープンしたテイクアウトのスコーン専門店。日常使いや手土産はもちろん、鎌倉散策のおともにも!

〈New Open News〉

毎日、たくさんの新しいお店が登録されている「食べログ」。そんな「食べログ」のデータベースの中でも、オープン早々、高い評価の口コミがあったり、多くの「保存」をされたりしている『注目のお店』を食いしん坊ライターが紹介します。早くもお店に訪問した食べログレビュアーのコメントも掲載!

Good Morning Scones Kamakura(神奈川・鎌倉)

外観 写真:お店から

2023年11月、鎌倉駅・西口から徒歩約7分の由比ガ浜大通り沿いにオープンした「Good Morning Scones Kamakura」はテイクアウトのスコーン専門店。石造りの外壁に木の温もりを合わせた、ヨーロッパ風の佇まいが特徴です。

「朝食にも楽しんでもらいたい」というオーナーAtsushi氏の思いが詰まったスコーンは、どれも軽くて甘さひかえめなのが特徴。そのまま店名の由来にもなりました。

ロゴ 画像:お店から

以前からスイーツが大好きで、都内のスイーツ店やアフタヌーンティー巡りをしていたAtsushi氏。どこで食べても唯一満足できなかったスコーンを、パティシエ経験のある家族やお菓子作りが得意な友人の協力のもと研究に研究を重ね、ようやく納得のいくレシピが完成したそうです。

店内 写真:お店から

朝のキラキラした太陽の光をイメージして、ビタミンカラーの黄色をアクセントにきかせた店内。ショーケース奥の厨房で、毎日丁寧に焼き上げています。味は定番から期間限定まで、毎日訪れても飽きない味わいを常時5種類以上用意。

5種類以上のスコーンが並ぶ 写真:お店から

また、特筆すべきは、味わいだけでなく「プレーン」172円、「ココア」183円、「アールグレイ」194円、「抹茶」194円など、鎌倉で生活する人への思いが込められた良心的な価格設定。

オーナー自身も鎌倉市民であり、以前から鎌倉のエンゲル係数が高いことが気になっていたのだそう。観光地である一方、そこで暮らす17万人の市民の生活も大切にしたい……。このような思いを巡らせながら、これまでにないおいしいスコーンを手頃な価格で提供することに注力したとのことです。

「鎌倉産釜揚げシラス&チーズスコーン」259円 写真:お店から

おすすめは、地元の食材・朝どれの新鮮なシラスを惜しみなく使用した「鎌倉産釜揚げシラス&チーズスコーン」259円。季節ごとに変わる旬の食材を使用したスコーンから、鎌倉の魅力を発信しています。

しっかり腹割れしたイングリッシュスコーンは、それぞれの味わいもさることながら、ころんとした見た目とサイズ感も魅力。日常使いはもちろん、ちょっとした手土産にも使えそうですね。

スコーンサンデー(プレーン&イチゴジャム) 写真:お店から

鎌倉散策のおともにおすすめなのが、好きなスコーン+220円でカスタマイズできる「スコーンサンデー」。バニラビーンズ入りの濃厚な風味を感じられるアイスクリームをのせて、これまでにない新しいスコーンの楽しみ方を提案しています。

お好みに応じて選べるトッピングのジャムも3種類(イチゴ、オレンジ、ブルーベリー)あるので、自分だけのお気に入りの組み合わせを見つけてみてください。

こども食堂も始動 画像:お店から

通常の営業のほか、子どもたちの未来づくりに貢献する新たな取り組みとして「のきしたこども食堂」も始動。お店では、こども食堂の日に子どもたちに提供するスコーンを事前購入してくれる「ごちそうしてくださるかた」「ふるまってくださるかた」通称“ごちふるさん”を随時募集しています。現在は不定期開催のため、次回の開催日など詳細については、店頭のポスターまたはインスタグラムでチェックを!

おいしくてリーズナブルな地域密着型のスコーン専門店。近隣の人はもちろん、鎌倉・湘南方面へお出かけの際には立ち寄っていただきたいお店です。

食べログレビュアーのコメント

プレーン、抹茶金時、アールグレイ 出典:miwam703さん

『店内を覗くとショーケースに可愛らしいスコーンが整然と並んで、おいでおいでと手招きしてるようで、思わず店の中に!スコーンは、プレーン、ココア、アールグレイ、抹茶金時と、期間限定品の5フレーバー。プレーン、抹茶金時、アールグレイをテイクアウト。翌日の朝食にいただきましたが、メモ書きのとおり、レンジで温めた後、オーブントースターで軽くチンするとバターと全粒粉の香りが引き立ちます。外はカリカリ、中はしっとり!ブルーベリーのジャムと一緒にいただきましたが、いつもと違ったオシャレな朝食になりました!』(miwam703さん)

アールグレイ 出典:eightakaさん

『スコーンは5種類でプレーン、ココア、抹茶、アールグレイに期間限定フレーバー(この時はチャイ)。値段はレギュラー品が@160〜180円(税前)とかなり安い。

プレーン2ケとアールグレイ2ケを購入。4ケで700円ちょっとは今時かなりリーズナブル。

スコーンはほのかな甘さがあって専門店だけにそれなりにレベルが高い(のだろうと思う)。

お店も入りやすいし値段もとってもリーズナブルなのでスコーン好きの人や初心者も気軽に入れるお店です。個人的にはこの値段でやって行けるのかちょっと心配ですが』(denji-papaさん)

※価格は税込・支払いはキャッシュレスのみ対応

<店舗情報>◆Good Morning Scones Kamakura住所 : 神奈川県鎌倉市由比ガ浜2-6-17TEL : 0467-80-2200

※「食べログ」に掲載されている情報をもとに、料理名・金額等を掲載しております。 営業時間やメニュー等の内容に変更が生じる可能性があるため、最新の情報はお店のSNSやホームページ等で事前にご確認をお願いします。

文:斎藤亜希

The post サクッホロの絶品スコーンが1つ172円から!!(神奈川・鎌倉) first appeared on 食べログマガジン.