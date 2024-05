アメリカ・ネブラスカ大学でプレーする男子バスケットボール日本代表・富永啓生選手の婚約者であるハンナさんが19日、富永選手とともに、大学を卒業したことを報告しました。

4月15日に富永選手のSNSで婚約を発表していた2人。今回、ハンナさんは自身のSNSで「We are officially college graduates!! So glad my family could come celebrate with us.(私たちは正式に大学を卒業しました!家族もお祝いに来てくれてうれしいです)」という文とともに富永選手とのツーショットや家族との写真を投稿し、卒業を喜びました。

この投稿に対し、富永選手も「Congrats!! Happy that we could graduate together.(おめでとう!一緒に卒業できてうれしいです)」とコメントしました。

今後、富永選手はNBA入りとパリ五輪への出場を目指すとしています。