あいみょん、miletらがランクイン！今注目の歌詞ランキング1位はMY FIRST STORY × HYDEが獲得

歌詞検索サービス「歌ネット」が、5月16日付の「歌ネット注目度ランキング」を発表した。

注目度ランキングは、「発売前の楽曲」のみのランキングで、「歌詞閲覧数」+「いいね!クリック数」の割合でランキングが決定する。通常の歌詞アクセスランキングとも違う、まさに「これから発売される、歌詞が注目されている楽曲」のランキングだ。

今回のランキングでは1位に、MY FIRST STORY × HYDEの「夢幻」が輝いた。2024年6月5日にリリースされるニューシングルのタイトル曲であり、TVアニメ『鬼滅の刃』柱稽古編の主題歌だ。同曲は『柱稽古編』の物語に寄り添った最新型のラウドロックで、2024年も絶えず進化を遂げる孤高のロックバンドのMY FIRST STORY、そしてL’Arc-en-Ciel/VAMPS/THE LAST ROCKSTARSのヴォーカリストでありソロアーティストのHYDEの夢の共演により実現した。

2位には、JO1の「Love seeker」が初登場。2024年5月29日にリリースされるニューシングル『HITCHHIKER』収録曲だ。ソウル、ファンクがベースのリズミカルな曲で、サビに「Luv Luv Luv Luv Luv」という口ずさみやすいフレーズがある、初めて聴いた人でも自然と身体が動き出すような楽曲となってる。MVは、メンバーが「Loveレーダー」を使って愛を探し求めるストーリーで、楽器を演奏するシーンや、メンバー同士でじゃれ合うお茶目な姿もある見どころ満載の内容となっている。

3位には、OWVの「LOVE BANDITZ」が初登場。2024年6月12日にリリースされるニューシングルのタイトル曲だ。前作「BREMEN」でグループ史上・歴代最高売り上げを記録した彼らが次に放つのは、バンドサウンドとスピード感溢れるダンストラックがMIXされた、夏を駆け巡るハイパーダンスロックチューン。さらなる高みを目指して激走するOWVの野心的な1曲が完成した。

4位には、miletの「hanataba」がランクイン。2024年6月5日にリリースされるニューシングルのタイトル曲であり、長谷川博己の主演ドラマ『アンチヒーロー』(TBS系)主題歌だ。蔦谷好位置プロデュースのもとmiletと共作で制作。MVは“小さな希望”をテーマに雪山という険しいシチュエーションで撮影され、つらい中でも歩むことの大切さを示すよう“足跡”が印象的に描かれている。

5位には、あいみょんの「会いに行くのに」がランクイン。2024年5月22日にリリースされる新曲であり、杉咲花の主演ドラマ『アンメット ある脳外科医の日記』(カンテレ・フジテレビ系)主題歌だ。先日、同曲とドラマがコラボした映像も公開された。過去2年間の記憶がなく、今日のことも明日には全て忘れてしまう主人公・ミヤビは、毎朝、机の上の日記を読み、失った記憶を覚え直すことから1日が始まる。公開されたコラボ映像でも、そんなミヤビの“1日の始まり”からスタート。そして、あいみょんの歌声と共に、これまでの印象的なシーンが次々に登場している。

【2024年5月16日付、歌ネット注目度ランキング】

1位 夢幻/MY FIRST STORY × HYDE2位 Love seeker/JO13位 LOVE BANDITZ/OWV4位 hanataba/milet5位 会いに行くのに/あいみょん6位 アルキメデス/水曜日のカンパネラ7位 Shouted Serenade/LiSA8位 オクターヴ/ASH DA HERO9位 イロドリ/カノエラナ10位 Beast Mode/ASH DA HERO