“令和のハイレグプリンセス”ことグラビアアイドルの林田百加さんが、新作DVD『鋭角姫の帰還』(竹書房)の発売記念イベントを18日、ソフマップAKIBAアミューズメント館で開催した。 昨年11月に山梨で撮影した本作は、ハイレグを拾った王子様がハイレグの似合う女性を探すストーリー。先に発売された写真集と連動した内容となっている。 林田さんは本作の見どころについて「表紙は王子様と面会してプリンセスになっ

ログインして続きを読む

The post 林田百加、王子様に“みつかる”ハイレグプリンセスに 「露出が多い」ジャケットに注目 first appeared on GirlsNews.