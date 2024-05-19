¡ÖÇÏ¼¯¤²¤Æ¤ë¡£¤³¤ì¤Ï¤ª¤«¤·¤¤¡×ÂçÃ«æÆÊ¿¤Î·ã¥ì¥¢¿Í·Á¤ò½ä¤ë¡ÈÅ¾ÇäÁûÆ°¡É 80Ëü±ßÄ¶¤¨¤ÎÇäµÑ¤ËÊÆ¼±¼Ô¤¬Ø³Á³¡ÖÃ¯¤¬Çã¤¦¤ó¤À¡×
¸ÂÄê¤Ç»Ùµë¤µ¤ì¤¿ÂçÃ«¤Î¥Ü¥Ö¥ë¥Ø¥Ã¥É¿Í·Á¤¬ÇÈÌæ¤ò¸Æ¤ó¤À¡£(C)Getty Images
¡¡Ê¸»úÄÌ¤ê¥×¥ì¥ß¥¢¥à¤Ê°ìÉÊ¤Î²ÁÃÍ¤ÏÀ¨¤Þ¤¸¤¤¤â¤Î¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¸½ÃÏ»þ´Ö5·î16Æü¡¢ËÜµòÃÏ¤Ç¤Î¥ì¥Ã¥ºÀï¤Ç¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï¡¢´ÑÀï¤ËË¬¤ì¤¿ÀèÃå4Ëü¿Í¤ËÂçÃ«æÆÊ¿¤Î¥Ü¥Ö¥ë¥Ø¥Ã¥É¡Ê¼ó¿¶¤ê¿Í·Á¡Ë¤òÇÛÉÛ¡£½Ö¤¯´Ö¤ËÂç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤À¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¾¯Ç¯¥Õ¥¡¥ó¤Ï»×¤ï¤º¸ý¤ò¤¢¤ó¤°¤ê ÂçÃ«æÆÊ¿¤Î¿è¤Ê¥µ¥×¥é¥¤¥º¥·¡¼¥ó¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯
¡¡¸½µå³¦¤ÇÍ£°ìÌµÆó¤È¾Î¤µ¤ì¤ëÆóÅáÎ®¥¹¥¿¡¼¤Î¿Íµ¤¤Ã¤×¤ê¤òÊª¸ì¤ë´ë²è¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÊÆ¥Í¥Ã¥È¥ª¡¼¥¯¥·¥ç¥ó¥µ¥¤¥È¡ØeBay¡Ù¤Ç¤Ï»î¹ç³«»ÏÁ°¤«¤é·ã¥ì¥¢¤È¤Ê¤Ã¤¿¡ÈÂçÃ«¿Í·Á¡É¤ÎÂç¼ê¥ª¡¼¥¯¥·¥ç¥ó¥µ¥¤¥È¤Ë¤Ï½ÐÉÊ¤¬Áê¼¡¤°°ÛÎã¤Î»öÂÖ¤ËÈ¯Å¸¡£¤È¤ê¤ï¤±4ËüÂÎ¤Î¤¦¤Á¸ÂÄê1700ÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Ó¥¸¥¿¡¼¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤Î¸ÂÄêÉÊ¤Ï¹â³Û¼è°ú¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢5300¥É¥ë¡ÊÌó82Ëü1500±ß¡Ë¤È¤¤¤¦ÃÍ¤¬ÉÕ¤¯¤â¤Î¤â³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡³«ÌçÁ°¤«¤éÄ¹¼Ø¤ÎÎó¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¡¢ÁèÃ¥Àï¤È¤â¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤Î°ÛÍÍ¤È¤â¸À¤¨¤ë¾õ¶·¤Ë¤Ï¡¢ÊÆ¹ñÆâ¤Ç¤â¶Ã¤¤ÈÃ²¤¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸µÊÆ¥¹¥Ý¡¼¥ÄÀìÌç¶É¡ØESPN¡Ù¤Îµ¼Ô¤Ç¡¢¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î¥ê¥Ã¥Á¡¦¥¢¥¤¥¼¥ó»á¤¬¥Û¥¹¥È¤òÌ³¤á¤ë¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥ÈÈÖÁÈ¡ØThe Rich Eisen Show¡Ù¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤Î¥¹¡¼¥¸¡¼¡¦¥·¥ã¥¹¥¿¡¼¤µ¤ó¤Ï¡¢°¦Â©»Ò¤ÎÍ§¿Í¤¬´ÑÀï¤ËË¬¤ì¤ë¤â¥Ü¥Ö¥ë¥Ø¥Ã¥É¿Í·Á¤ò¼ê¤Ë¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¡Ö¡È¥Ü¥Ö¥ë¥Ø¥Ã¥É¥ì¥¹¡É¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»Ò¤É¤â¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£¤ß¤ó¤Ê¤Î¤¿¤á¤Ë¡È¥·¥ç¥¦¥Ø¥¤¡É¤¬É¬Í×¡×¤È»ØÅ¦¡£¥Á¥±¥Ã¥È¹ØÆþ¼ÔÁ´°÷Ê¬¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤òÍÑ°Õ¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿µåÃÄ¤Î·èÄê¤òÃ²¤¯¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¥¹¡¼¥¸¡¼¤µ¤ó¤Ï¡¢¡ØeBay¡Ù¤Ç¤Î¹â³Û¼è°ú¤Î¾ðÊó¤òÃÎ¤ë¤ä¡¢¡Ö¥ª¡¼¥Þ¥¤¥¬¡¼¡ª¡×¤ÈØ³Á³¡£¡ÖÇÏ¼¯¤²¤Æ¤ë¡£¤³¤ì¤Ï¤ª¤«¤·¤¤¤ï¤è¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÏÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¡©¡×¤ÈÅê¤²¤«¤±¤ë¤È¡¢¥¢¥¤¥¼¥ó»á¤â¡Ö5000¥É¥ë¤Ï¤É¤¦¤«¤·¤Æ¤ë¤Ê¡£¿Þ¡¹¤·¤¤¤Ë¤â¤Û¤É¤¬¤¢¤ë¡£°ìÂÎÃ¯¤¬¤³¤ÎÃÍÃÊ¤Ç¥ª¥ª¥¿¥Ë¤Î¿Í·Á¤òÇã¤¦¤ó¤À¡×¤ÈÌÔÈãÈ½¤òÅ¸³«¤·¤¿¡£
¡¡°Õ¿Þ¤»¤º¥°¥é¥¦¥ó¥É³°¤Ç¡ÈÌäÂê¡É¤¬µ¯¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤³¤ì¤âÂçÃ«¤Î¿Íµ¤¤Ö¤ê¤òÊª¸ì¤ë°ìÎã¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
[Ê¸/¹½À®:¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô]