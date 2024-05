トム・クルーズ主演、大ヒットスカイアクション映画『トップガン マーヴェリック』(2022)の公開から早や2年が経とうとしている。第3作を待ちわびているのはファンだけではなく、キャストも然り。ボー・“サイクロン”・シンプソン海軍中将役を演じたジョン・ハムが米のインタビューにて、第3作に向けた期待や抱負を語っている。

サイクロンはマーヴェリック(トム)の破天荒な言動に振り回され、呆れた態度を露わにしていたが、次第にマーヴェリックの資質や精神に共感し始める。ルースター(マイルズ・テラー)やハングマン(グレン・パウエル)ら若手パイロットの成長をマーヴェリックとともに見守り、彼らのミッションを支える頼もしい存在だ。ハム自身も非常に出演を楽しんだようで、ビーチシーンに参加せず安心したエピソードを公開当時、ユーモラスにいた。

2024年1月に報じられた第3作の製作については、トムを始めとしたメインキャストも続投が見込まれており、プロデューサーのジェリー・ブラッカイマーもアイデアの存在をはいるものの、監督のジョセフ・コシンスキーは「しばらく先の話になりそう」としている。これについてはハムも同様、「正式な話し合いは一切していないです」とコメント。しかし、サイクロン役の再演は大歓迎のようで、「新作を作るつもりだと聞いてとても嬉しいです。2作目、いや過去2作の反響がどちらもとても素晴らしいものでしたから、2作目の一部となれたことをとても嬉しく思っています。ジェリー・ブラッカイマーとはとてもいい友人なので、サイクロンが復帰する計画があるなら、割合すぐに話が聞けるかなと思っています。」と前向きに捉えている。なお、ハムもコシンスキー同様、プロジェクトが動き出すのはまだ先の話になるだろうと想定しているようだ。

「非常に慎重に事を進めていくトムやジェリー・ブラッカイマーのような形で実現しようとすると、とても時間がかかることは分かっています。ジョー(ジョセフ)・コシンスキーも製作に4年以上もかけてあの偉業をやってのけたのですから、すぐに進展することは恐らくないでしょう。すぐにでも取り掛かるということはないと思っていますが、確実に復帰したいと考えていますよ。素晴らしいですね。」

ハムやコシンスキーが言うのも尤もなことに、トムは目下、『ミッション・インポッシブル』シリーズ第8作におり、民間人初の宇宙遊泳に新作や、アレハンドロ・ゴンサレス・イニャリトゥ監督との新作映画も並行中。ブラッカイマーも『バッドボーイズ』シリーズや、『パイレーツ・オブ・カリビアン』シリーズのを続けている。『トップガン』第3作は今日ではない、だとしても嬉しいニュースを期待せずにはいられない。

ちなみに、去る5月13日は「トップガン・デー」に制定されている。公式アカウントでは、第1作から公開38年を祝し、ファンへの感謝の言葉が、数々の写真とともに綴られている。

