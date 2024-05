オンラインセミナー登壇！アズパートナーズ「高齢者住宅新聞社様主催」

アズパートナーズの代表取締役社長 兼 CEOの植村 健志が、2024年5月21日(火)に「高齢者住宅新聞社様主催」のオンラインセミナーに登壇します。

日時 : 2024年5月21日(火)14:35 - 15:35

場所 : オンライン

参加費 : 無料

登壇者 : 植村 健志(アズパートナーズ 代表取締役社長 兼 CEO)

参加登録: 事前登録が必要です。

以下のリンクからご登録ください。

https://notice.koureisha-jutaku.com/sp/109

このセミナーでは、首都圏で介護付きホーム(介護付き有料老人ホーム)を中心とした介護事業を展開するアズパートナーズがどのようにして上場を目指したのかを聞くことが出来ます。

その過程で直面した課題や成功、さらにはDX化を推進することで業務効率化やサービスの質の向上を図ってきた経緯について解説します。

また、今後のビジョンと展望についても触れる予定です。

