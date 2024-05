ONE OK ROCK(Photo by MASAHIRO YAMADA) ONE OK ROCK(Photo by MASAHIRO YAMADA)

ONE OK ROCKが、3日間にわたる豪華アーティストとの対バンライヴ<SUPER DRY SPECIAL LIVE Organized by ONE OK ROCK>で埼玉・ベルーナドームと大阪・京セラドーム大阪に戻ってきた。各日WANIMA、Awich、Vaundyを対バンに迎えるという期待溢れる企画で、5月18日は、WANIMAを迎え、埼玉・ベルーナドームにて初日が開催された。



WANIMA(Photo by Yukihide "JON..." Takimoto) WANIMA(Photo by Yukihide "JON..." Takimoto)

<SUPER DRY SPECIAL LIVE Organized by ONE OK ROCK>

5/18(土) 埼玉・ベルーナドーム 出演:WANIMA、ONE OK ROCK

5/19(日) 埼玉・ベルーナドーム 出演:Awich、ONE OK ROCK

5/25(土) 大阪・京セラドーム大阪 出演:Vaundy、ONE OK ROCK

会場は、ONE OK ROCKとWANIMAのファンで埋め尽くされている。WANIMAのメンバーがステージに次々と登場しライブがスタート、会場は熱気に包まれた。MCでは、KENTAがアサヒスーパードライの缶をカメラに近づけて会場を盛り上げる一幕もあり、Takaとの絆を語りその熱い思いを感じさせた。続いてONE OK ROCKのライブがスタート。会場のボルテージも最高潮に達し熱狂と歓声によって熱く盛り上がるパフォーマンスでファンを魅了した。MCではTakaもKENTAとの縁について語り、2人の深い友情は語られた。アンコールでは、WANIMAのメンバーが再登場し、スペシャルなコラボレーションが繰り広げられた。TakaとKENTAはベルーナドームのステージからアリーナに降り、ふたりでアリーナ中を走り抜け、会場にいる全ての人を一体感で包み込むこととなった。大盛況のうちに<SUPER DRY SPECIAL LIVE Organized by ONE OK ROCK>初日は幕を閉じた。