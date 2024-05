商品知識や専門用語を個別に学習！ハイセンスジャパン「AI接客アドバイザー」の導入

総合家電メーカー、ハイセンスジャパンは、家電業界初(※)の「AI接客アドバイザー」の導入を発表しました。

このサービスは生成AIサービスで商品知識や専門用語を個別に学習し、ハイセンス商品の特長やシリーズ別の比較など、お客様とのコミュニケーションを革新し、購入体験を向上させることを目的としています。

お客様がいつでも気軽に質問できる環境を構築し、同時に販売店の店員がより効果的に接客を行うためのツールとして活用できます。

ハイセンスはお客様のニーズに合わせて、このサービスを拡充していく予定。

■導入背景

ハイセンスはお客様がお買い物をする際に、気軽に質問できる環境を提供したいという願いから、この「AI接客アドバイザー」の導入を決定。

同時に、販売員がより効果的に接客を行うためのツールとしても活用することで、お客様のハイセンス製品に対しての満足度向上を図ります。

■「AI接客アドバイザー」とは

ハイセンスの「AI接客アドバイザー」は、OpenAIプラットフォームの技術を活用し、ハイセンスが独自にカスタマイズしたサービスです。

このサービスは生成AIを活用し、商品知識や専門用語を個別に学習し、一般的なテレビの質問に回答するだけでなく、ハイセンスのテレビに関する質問にも素早く適切な回答を提供します。

また、ハイセンス商品の特長やシリーズ別の比較を容易に行うことができ、テキストまたは音声対話によるコミュニケーションが可能です。

iOS端末ではテキストチャット、Android端末ではテキストチャットまたは、AIアバターとの音声チャットが可能です。

このAI接客サービスを利用することで、お客様は店員に直接尋ねる必要がない疑問や質問にも、気軽にアクセスすることができます。

ハイセンスのテレビを検討しているお客様にとっては、最適な情報提供ツールとして活用できます。

また、「AI接客アドバイザー」を利用しているお客様は、購入意欲が高まる傾向があるため、店員も積極的にサポートを提供しやすくなります。

特に新商品のシリーズ比較において、最適なツールとして活用できます。

■手順

一部の店舗ではタブレットが設置され、ボタンをタップするだけで「AI接客アドバイザー」を利用できます。

その他の店舗では、お客様のスマートフォンでQRコードをスキャンすることで同様の接客を受けることができます。

お客様がサービスを利用する際にハードルを感じさせることなく、円滑なコミュニケーションを実現します。

