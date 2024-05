医師・歯科医師・薬剤師向け！セリスタ無料Zoomオンラインセミナー『保険診療の法制度 -混合診療をめぐって-』

セリスタは、2024年5月26日(日)に、葦沢 龍人先生を講師に迎え、医師・歯科医師などの医療従事者向け無料Zoomオンラインセミナー『保険診療の法制度 -混合診療をめぐって-』を開催です。

セリスタ 無料Zoomオンラインセミナー『保険診療の法制度 -混合診療をめぐって-』

24-4葦沢龍人先生_見どころ

■番組名 :『Sunday Wellness Breeze』Season 24 Stage 4

■開催日時 :2024年5月26日(日) 10:00〜12:00

■開催形式 :Zoomオンラインセミナー

■プログラム:10:00 オープニング・主催者挨拶

11:20質疑応答

12:00エンディング

■参加費 :無料(配布用PDFテキストは1,500円税込)

■対象 :医師・歯科医師・薬剤師・医療従事者限定 ※一般の方はご参加できません。

■定員 :1,000人

■お申込み方法:下記リンクよりご登録ください。

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_LEOZexh_S8ScHvpKKtQRTw#/registration

セリスタは、2024年5月26日(日)に、葦沢 龍人先生(東京医科大学 / 名誉教授)を講師に迎え、医師・歯科医師などの医療従事者向け無料Zoomオンラインセミナー『保険診療の法制度 -混合診療をめぐって-』を開催!

◇見どころ / 主な学習のポイント◇

1)保険診療はpatient first

2)自由診療とinformed consent

3)保険外併用療法(混合診療)の正しい運用

※キーワード:保険診療、自由診療、混合診療

講師紹介

葦沢 龍人先生 / Dr. Tatsuto Ashizawa

東京医科大学 / 名誉教授

東京都健康長寿医療センター / 保険指導専門部長、消化器・内視鏡内科 / 顧問

関東信越厚生局 / 保険指導医

経歴

1979年東京医科大学医学部卒業、1983年東京医科大学大学院外科学博士課程修了後、1986年米国UCLA、英国Cambridge大学へ肝移植研究のため留学。

1995年東京医科大学 外科学第三講座講師。

2011年東京医科大学八王子医療センター 総合診療科教授。

2016年厚生労働省関東信越厚生局 指導医療官。

2018年東京医科大学病院 医療保険室室長兼国際診療部部長、厚生労働省関東信越厚生局 保険指導医を務め、2019年東京医科大学評議員。

現職は、東京医科大学名誉教授。

また、地方独立行政法人東京都健康長寿医療センター診療情報管理室 保険指導専門部長 / 消化器・内視鏡内科顧問。

東京医科大学病院 医療保険室兼任教授や、厚生労働省関東信越厚生局 保険指導医、東京薬科大学客員教授、京都府立大学非常勤講師を務める。

専門医:日本外科学会専門医・指導医、日本消化器外科学会専門医・指導医、日本肝臓学会専門医・指導医、日本抗加齢医学会専門医、日本病院総合診療医学会認定医

