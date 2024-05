投資コンサルが極秘メソッドを公開！ランドローズ『年収500万円からのFIRE不動産投資』

ランドローズは、処女作『年収500万円からのFIRE不動産投資』(さきの出版)を2024年5月17日に刊行しました。

ランドローズ『年収500万円からのFIRE不動産投資』

新羅 裕一『年収500万円からのFIRE不動産投資』表紙

著者 : 新羅 裕一(にら・ゆういち)

定価 : 1,650円(税込)

発売日 : 2024年5月17日

出版社 : さきの出版

ページ数 : 160ページ

販売サイト:



本書は、実際に著者がFIREに向けて実践した不動産投資の具体的な事例や、コンサルティングで関わった人たちの成功体験を交えて、サラリーマンでも不動産投資でFIREができる方法を丁寧に解説した一冊です。

人生100年時代と言われるいま、終身雇用制度の崩壊とともに、自身の老後に不安を抱える人は多いものです。

2021年の高齢者の就業者数は 2004年以降18年連続で増加し、909万人と過去最多となっています(総務省統計局)。

「人生100年時代」というスローガンのもと、80歳や90歳でパートやアルバイトをしている人も少なくないのです。

そこで、いま注目されているのがFIREという考え方です。

FIREとは、「経済的に自立して、早期に退職すること」という意味があり、投資や貯蓄などの資産形成によって、会社にしがみつかなくても生活できるようになり、早期に退職できる状態を目指す考え方です。

2023年4月には、いくつかのテレビ番組でFIREについての特集が組まれるなど、老後の不安を抱える現代の若者からも注目が集まり、FIREを目指す人が増えているのです。

本書の特徴

【目次】

はじめに

ー年収500万円以上であれば、不動産でFIREを目指せる!

序章 「FIRE」で得られたもの

不動産業との出合い

さまざまな経験を積み、ついに大家さんデビュー

エース物件となった「新築アパート」

第1章 なぜ「FIRE」なのか

FIREとは

FIREが注目されるようになった背景

FIREとセミFIRE

第2章 FIREの手法

年代ごとの不動産FIREの目指し方

金融商品によるFIRE

不動産投資によるFIRE、セミFIRE

第3章 不動産投資でFIREするための基本的な考え方

経営者目線で「純資産拡大のサイクル」を意識する

FIREに必要な不動産投資の収益とは

「キャッシュの出ない経費」を理解する

第4章 不動産投資でFIREを達成する

不動産投資は「ワンチーム」

買主には謙虚な姿勢が求められる

コンサルタントの「ポジショントーク」を鵜呑みにしない

第5章 実例で観るFIRE物件

なぜ「新築物件」なのか

2010年代前半のFIRE物件

実例1

終章 FIRE物件購入者の喜びの声

おわりに

ーFIREやセミFIREで、自分らしく生きよう!

本書は、著者自らが不動産投資によるFIREを達成するなかで得た知識やノウハウ、また、著者のコンサルによりFIREに成功した体験者の声も盛り込まれています。

不動産投資は、比較的リスクが少なく長期的に安定した収入を得られるのがメリットのため、年収500万円程度のサラリーマンでも不動産投資でFIREできる方法を、図解を交えてわかりやすく解説しています。

<お伝えできる具体的なノウハウ例>

・FIREを目指すなら、現在は「地方の新築1棟」

・人口が20〜30万人、地域第2位の地方都市や隣接する市がおすすめ

・世界的に売れる技術を持つ企業の拠点なら◎

<執筆に至った経緯>

不景気で給料もまったく上がらない厳しい世代を生きてきた著者が、不動産仲介からコンサルティングまで不動産業界のありとあらゆる業務に携わってきたなかで不動産投資を始めました。

不動産投資はそのときどきによってベストな条件が移り変わっていきますが、持ち前の研究熱心さで知識や経験を積み、お金が増えていったという経験をしています。

そういった自身の経験から、著者の理想は、限られたパイを奪い合う損得の世界ではなく、「無」からお金が生まれ、経済が回っていく誰も損をしない世界です。

もっともっとお金が回るようになれば、さまざまな問題が緩和されていくはずと考える著者が、不労所得を誰もが得られる世の中になり、もっと多くの人にセミFIREレベルの楽で人間的な生活を送ってほしいという想いから執筆したと事です。

