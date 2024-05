京滋北陸エリアのイオンモール12施設で！『AEON MALL BREAKIN' CHAMPIONSHIP 2024』

日本ブレイクダンス青少年育成協会とイオンモールは、ブレイクダンス大会『AEON MALL BREAKIN’ CHAMPIONSHIP 2024』を、京滋北陸エリアのイオンモール12施設で開催します。

イオンモール『AEON MALL BREAKIN’ CHAMPIONSHIP 2024』

PO法人日本ブレイクダンス青少年育成協会とイオンモールは、ブレイクダンス大会『AEON MALL BREAKIN’ CHAMPIONSHIP 2024』を、京滋北陸エリア(京都・滋賀・石川・富山)のイオンモール12施設で開催!

今大会は、性別・年齢によって部門分けをし、初心者部門、小学生低学年部門(男子・女子)、小学生高学年部門(男子・女子)、中学生部門(男子・女子)、高校生以上部門の計8部門にて開催。

予選大会は、5月18日(土)に開催するイオンモールKYOTO(京都府)を皮切りに約3カ月間、対象のイオンモール12施設にて行います。

各予選大会での各部門の優勝者は、9月1日(日)にイオンモール白山(石川県)で開催される決勝大会の出場権を獲得することができます。

※1 さらに、決勝大会の各部門優勝者には、同協会主催の小中学生のブレイクダンス大会「JAPAN BREAKIN’ CUP全国決勝大会」の出場権が授与されます。

ブレイクダンスは現在、世界で最も人口が多く認知度も高いダンススタイルです。

また近年では、国際大会の追加種目として決定したことで、益々発展し盛り上がりを見せています。

その一方で、日本では子どもたちにブレイクダンスを教える指導者が少なく、子どもたちにとって目標となる全国大会が開かれていません。

そのような現状を受け、同協会が設立。

同協会は、指導者の育成から「JAPAN BREAKIN’ CUP」などの小学生、中学生のブレイクダンス全国大会をはじめとした大会・イベントまで幅広い活動を行い、ブレイクダンスの発展に努めてきました。

今大会は、その活動の一環として開催します。

イオンモールでは、『SPORTS to FUTURE ―スポーツの魅力を地域と未来へ―』をコンセプトに、様々なスポーツのチーム・団体等と連携した取り組みを全国のイオンモールで実施しており、今大会の開催に至りました。

※1 初心者部門、高校生以上部門に決勝大会はございません。

ダンス風景(1)

ダンス風景(2)

ダンス風景(3)

ダンス風景(4)

ダンス風景(5)

ダンス風景(6)

「AEON MALL BREAKIN’ CHAMPIONSHIP 2024」-開催情報-

イベントタイトルロゴ

<予選大会>

日程 :5月18日(土)

施設名:イオンモールKYOTO(京都府)

会場 :Sakura館1階 センターコート

日程 :5月19日(日)

施設名:イオンモール白山(石川県)

会場 :1階 西コート

日程 :6月1日(土)

施設名:イオンモール高岡(富山県)

会場 :1階 セントラルコート

日程 :6月9日(日)

施設名:イオンモール新小松(石川県)

会場 :1階 祭広場

日程 :6月29日(土)

施設名:イオンモール高の原(京都府)

会場 :2階 平安コート

日程 :7月7日(日)

施設名:イオンモール草津(滋賀県)

会場 :1階 セントラルコート

日程 :7月14日(日)

施設名:イオンモール北大路(京都府)

会場 :1階 センタープラザ

日程 :7月15日(月・祝)

施設名:イオンモール久御山(京都府)

会場 :1階 憩いの広場

日程 :7月21日(日)

施設名:イオンモールかほく(石川県)

会場 :1階 グリーンコート

日程 :7月28日(日)

施設名:イオンモールとなみ(富山県)

会場 :1階 チューリップコート

日程 :8月3日(土)

施設名:イオンモール京都五条(京都府)

会場 :3階 イオンホール

日程 :8月4日(日)

施設名:イオンモール京都桂川(京都府)

会場 :1階 竹の広場

<決勝大会>

日程 :9月1日(日)

施設名:イオンモール白山(石川県)

会場 :1階 西コート

<エントリー>

各部門8名/会場

<大会エントリー費>

3,300円(税込)

<参加募集部門>

女子小学生低学年部門(未就学児〜小学3年生まで)

男子小学生低学年部門(未就学児〜小学3年生まで)

女子小学生高学年部門(小学4年生〜小学6年生まで)

男子小学生高学年部門(小学4年生〜小学6年生まで)

女子中学生部門

男子中学生部門

高校生以上部門(高校生〜22歳まで)

初心者部門(ブレイキンソロバトルで優勝、準優勝の経験のない小学生以下の方)※1

※1 高校生以上部門、初心者部門の「AEON MALL BREAKIN’ CHAMPIONSHIP 2024」決勝大会はございません

<決勝大会出場権>

(高校生以上部門、初心者部門を除く)各予選、各部門の優勝者は、「AEON MALL BREAKIN’ CHAMPIONSHIP 2024」決勝大会の出場権を獲得。

<賞品>

(「AEON MALL BREAKIN’ CHAMPIONSHIP 2024」決勝大会 優勝)※2

JAPAN BREAKIN’ CUP 全国決勝大会 出場権/各部門

1位 イオン商品券 30,000円分 2位 イオン商品券 10,000円分

※2 予選大会の賞品はございません。

※エントリーは大会公式のLINEアカウントに友達登録でメニューのエントリーから登録

エントリーURL:

https://line.me/R/ti/p/@020ywrer?from=page&accountId=020ywrer

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 京滋北陸エリアのイオンモール12施設で!『AEON MALL BREAKIN' CHAMPIONSHIP 2024』 appeared first on Dtimes.