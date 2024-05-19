京滋北陸エリアのイオンモール12施設で！『AEON MALL BREAKIN' CHAMPIONSHIP 2024』
日本ブレイクダンス青少年育成協会とイオンモールは、ブレイクダンス大会『AEON MALL BREAKIN’ CHAMPIONSHIP 2024』を、京滋北陸エリアのイオンモール12施設で開催します。
イオンモール『AEON MALL BREAKIN’ CHAMPIONSHIP 2024』
PO法人日本ブレイクダンス青少年育成協会とイオンモールは、ブレイクダンス大会『AEON MALL BREAKIN’ CHAMPIONSHIP 2024』を、京滋北陸エリア(京都・滋賀・石川・富山)のイオンモール12施設で開催！
今大会は、性別・年齢によって部門分けをし、初心者部門、小学生低学年部門(男子・女子)、小学生高学年部門(男子・女子)、中学生部門(男子・女子)、高校生以上部門の計8部門にて開催。
予選大会は、5月18日(土)に開催するイオンモールKYOTO(京都府)を皮切りに約3カ月間、対象のイオンモール12施設にて行います。
各予選大会での各部門の優勝者は、9月1日(日)にイオンモール白山(石川県)で開催される決勝大会の出場権を獲得することができます。
※1 さらに、決勝大会の各部門優勝者には、同協会主催の小中学生のブレイクダンス大会「JAPAN BREAKIN’ CUP全国決勝大会」の出場権が授与されます。
ブレイクダンスは現在、世界で最も人口が多く認知度も高いダンススタイルです。
また近年では、国際大会の追加種目として決定したことで、益々発展し盛り上がりを見せています。
その一方で、日本では子どもたちにブレイクダンスを教える指導者が少なく、子どもたちにとって目標となる全国大会が開かれていません。
そのような現状を受け、同協会が設立。
同協会は、指導者の育成から「JAPAN BREAKIN’ CUP」などの小学生、中学生のブレイクダンス全国大会をはじめとした大会・イベントまで幅広い活動を行い、ブレイクダンスの発展に努めてきました。
今大会は、その活動の一環として開催します。
イオンモールでは、『SPORTS to FUTURE ―スポーツの魅力を地域と未来へ―』をコンセプトに、様々なスポーツのチーム・団体等と連携した取り組みを全国のイオンモールで実施しており、今大会の開催に至りました。
※1 初心者部門、高校生以上部門に決勝大会はございません。
ダンス風景(1)
ダンス風景(2)
ダンス風景(3)
ダンス風景(4)
ダンス風景(5)
ダンス風景(6)
「AEON MALL BREAKIN’ CHAMPIONSHIP 2024」-開催情報-
イベントタイトルロゴ
＜予選大会＞
日程 ：5月18日(土)
施設名：イオンモールKYOTO(京都府)
会場 ：Sakura館1階 センターコート
日程 ：5月19日(日)
施設名：イオンモール白山(石川県)
会場 ：1階 西コート
日程 ：6月1日(土)
施設名：イオンモール高岡(富山県)
会場 ：1階 セントラルコート
日程 ：6月9日(日)
施設名：イオンモール新小松(石川県)
会場 ：1階 祭広場
日程 ：6月29日(土)
施設名：イオンモール高の原(京都府)
会場 ：2階 平安コート
日程 ：7月7日(日)
施設名：イオンモール草津(滋賀県)
会場 ：1階 セントラルコート
日程 ：7月14日(日)
施設名：イオンモール北大路(京都府)
会場 ：1階 センタープラザ
日程 ：7月15日(月・祝)
施設名：イオンモール久御山(京都府)
会場 ：1階 憩いの広場
日程 ：7月21日(日)
施設名：イオンモールかほく(石川県)
会場 ：1階 グリーンコート
日程 ：7月28日(日)
施設名：イオンモールとなみ(富山県)
会場 ：1階 チューリップコート
日程 ：8月3日(土)
施設名：イオンモール京都五条(京都府)
会場 ：3階 イオンホール
日程 ：8月4日(日)
施設名：イオンモール京都桂川(京都府)
会場 ：1階 竹の広場
＜決勝大会＞
日程 ：9月1日(日)
施設名：イオンモール白山(石川県)
会場 ：1階 西コート
＜エントリー＞
各部門8名／会場
＜大会エントリー費＞
3,300円(税込)
＜参加募集部門＞
女子小学生低学年部門(未就学児〜小学3年生まで)
男子小学生低学年部門(未就学児〜小学3年生まで)
女子小学生高学年部門(小学4年生〜小学6年生まで)
男子小学生高学年部門(小学4年生〜小学6年生まで)
女子中学生部門
男子中学生部門
高校生以上部門(高校生〜22歳まで)
初心者部門(ブレイキンソロバトルで優勝、準優勝の経験のない小学生以下の方)※1
※1 高校生以上部門、初心者部門の「AEON MALL BREAKIN’ CHAMPIONSHIP 2024」決勝大会はございません
＜決勝大会出場権＞
(高校生以上部門、初心者部門を除く)各予選、各部門の優勝者は、「AEON MALL BREAKIN’ CHAMPIONSHIP 2024」決勝大会の出場権を獲得。
＜賞品＞
(「AEON MALL BREAKIN’ CHAMPIONSHIP 2024」決勝大会 優勝)※2
JAPAN BREAKIN’ CUP 全国決勝大会 出場権／各部門
1位 イオン商品券 30,000円分 2位 イオン商品券 10,000円分
※2 予選大会の賞品はございません。
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