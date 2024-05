テレビ出演多数！創設77年3院「専門チームを発足」

創設77年を迎える新橋歯科医科診療所、赤坂歯科診療所、青山歯科診療所の3院では、常に新しい歯科治療に関する技術を取り入れ、患者様に提供されています。

創設77年3院「専門チームを発足」

創設77年を迎える医療法人財団興学会が運営する新橋歯科医科診療所、赤坂歯科診療所、青山歯科診療所の3院では、常に新しい歯科治療に関する技術を取り入れ、患者様に提供。

今まで数多くのメディアに取り上げられています。

これからも多くのメディアと協力して、歯科治療の普及に向けて活動するため、2024年5月からメディアに協力する専門チームを発足。

■メディアに協力する専門チーム発足について

痛くない削らない虫歯レーザー治療から半分の期間で終わる矯正治療が受けられる歯科医院としてメディアに多数取り上げられています。

医療法人財団興学会では、歯科治療に関する新しい情報を必要としているメディア向けに積極的に撮影・取材協力をしています。

日本スウェーデン歯科学会 認定医 歯科医師 小野 宇宙

過去の放送内容(一部のみ紹介)

・「月曜から夜ふかし」(日本テレビ)…夜ふかしで桐谷さんの前歯を宇宙先生が治療!

・「す・またん!」(読売テレビ)…“削らず&痛くない”虫歯治療!としてカリソルブ療法・レーザー治療の紹介

・「午前0時の森」(日本テレビ)…虫歯・根っこの治療・歯周病の予防・補綴治療について

・「世界一受けたい授業」(日本テレビ)…歯を削らず虫歯だけを除去!?最新の痛くない虫歯治療とは

・「大下容子ワイド!スクランブル」(テレビ朝日)…「国民皆歯科健診」導入!?2人に1人は歯周病の日本。

歯科医療先進国スウェーデンの最新治療・予防法とは!?

・「タイパの女王さま」(フジテレビ)…マスク要らずに。

女性の悩み、口元周辺の悩みを改善!

・「サンデー・ジャポン」(TBS)…「お口の健康法」・やす子が突撃!行きたくなる歯科医院

・「ソレダメ!」(テレビ東京)…歯の新常識2023 令和の歯の治療はスピーディーで痛くない!?最新機器

・「シューイチ」(日本テレビ)…探知機で虫歯を発見!スキャンするだけで型取り完了!?ドリルで削らないレーザー治療とは

新橋歯科医科診療所

JR新橋駅 徒歩3分 新橋プラザビル2F

所在地 : 〒105-0004 東京都港区新橋4-9-1 新橋プラザビル2階

アクセス : JR線「新橋」駅 徒歩3分

診療時間 : 9:30〜13:00/14:00〜18:30

定休日 : 祝日

新橋歯科医科診療所URL:

https://shinbashishika.com/

赤坂歯科診療所

所在地 :〒107-0052 東京都港区赤坂5-5-18 オースピス赤坂1F

アクセス:東京メトロ「赤坂」駅 徒歩3分

診療時間:9:30〜13:00/14:00〜18:30

定休日 :日曜・祝日

青山歯科診療所

所在地 :〒107-0061 東京都港区北青山2-5-8 青山OM-SQUARE B1

アクセス:東京メトロ「外苑前」駅直結 徒歩1分

診療時間:9:30〜13:00/14:00〜18:30

定休日 :日曜・祝日

