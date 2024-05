第6版調査報告！サイバー創研

あ

図2 5G実現特許の上位企業の出願推移

(3) 5Gシステムの実現で重要な技術の世代交代

5Gシステムの実現で重要な技術は、約60種あります。

無線系、ネットワーク系、システム・サービス系の分類で調査をしていますが、近年はシステム・サービス系の技術が項目数、出願件数とも増えています。

5G-Advanced世代(Rel-18以降:2020年以降)に入ってからの特許出願件数の比率が高い技術を、5G実現特許の技術の出願時期の分布(図3)で見てみると、XR、NPN、NTN、AI/ML、MECなどのシステム・サービス系の分類の技術となっています。

これらの技術は、ネットワークのトラヒックに大きな影響を与える可能性があり、ネットワーク構造やトラヒックの流量制御などの観点で、アーキテクチャの改善が必要となる恐れがあります。

一方、5G-Advanced世代の比率が低い技術は、MIMO、FEC、OFDM、非直交アクセス制御など、5Gの立ち上がり期に注目された技術となっています。

図3 5Gシステムの実現で重要な技術の特許出願年の分布

※調査報告書の目次構成は下記に掲載しています。

5Gに資する特許出願・寄書提案に関する調査報告書(第6版)

提供サービス

今回の第6版の調査では、以下のサービスを提供します

(1) 調査報告書:全体動向調査、技術区分別動向調査、注目企業の出願動向調査、など

(2) 5G実現特許の特許番号一覧:技術区分別・出願人別など指定いただいた条件での特許リスト(オプションで、特許の概要、ETSI宣言の有無、など)

(3) 5G-SEP宣言特許の評価リスト

(4) その他、個別要件はご相談

(*1) 5G実装技術はシステム化等の技術で5G実現技術の一翼を担い、5G-SEP技術と合わせて5Gを実現しています。

それぞれ対応する特許が存在します。

(*2) Non-Terrestrial Network:非地上系ネットワーク

(*3) Artificial Intelligence/Machine Learning:人工知能/機械学習

(*4) X Reality/Extended Reality:クロス・リアリティ

(*5) Multi-access Edge Computing:マルチアクセス・エッジコンピューティング

(*i) 5G-SEP推定保有数は、各社の5G-SEP宣言特許数に、各社の規格整合率をかけ、各社の推定保有数を算出し、集計した件数です。

公平性を保つための判定対象特許の抽出方法は、(1)項を参照ください。

(*ii) 5G-SEP宣言特許は、各企業が標準規格の仕様に関する特許として、各社の独自判断で宣言した特許です。

どの規格に対する宣言か、いつ宣言したのか、特許の保有者や宣言人などの公開情報が分析対象となります。

調査対象:ETSIのSEP一覧リスト

https://www.etsi.org/deliver/etsi_sr/000300_000399/000314/02.31.01_60/

分析単位:INPADOCファミリーベース

調査対象リスト収集時期:2023年11月公開分

(*iii) 5G実現特許は、5G標準規格制定に資する特許(5G-SEP)と、SEPではないが標準規格を実施するために有用な特許(各装置で実現処理を行う実装特許など)をできるだけ網羅して収集・抽出を行った特許群です。

5Gを特徴付ける技術分類に着目し、5Gの要求条件を満たす技術と判断できる特許だけを抽出し、分析対象としています。

なお、第3版調査報告書では、「5G必須特許」と呼称していましたが、5G標準必須特許(5G-SEP)と混同を招く恐れがあるため、変更しています。

調査対象:5Gならではの19の技術領域を示すキーワードを用いて、検索システム:Derwent Innovationから抽出した特許のなかで、人手により5Gの実現に有用と判定した特許

検索対象特許:全世界の特許公開公報

分析単位:INPADOCファミリーベース

調査対象期間:公報発行日2013年1月1日から2023年9月30日(第5版からの12カ月分を追加)

(*iv) 5G標準化寄書は、3GPPの会合に提案された5G規格検討のための寄書です。

どの会合への寄書か、どのリリースの寄書か、などの公開情報が分析対象となります。

調査対象:3GPPのHP

https://www.3gpp.org/specifications-groups/specifications-groups

分析単位:提案単位

調査対象リスト収集時期:Rel-15以降

リストの集計:2023年12月

