超精密スーパーカー消しゴムプレゼントも！GGFT「ル・ボラン カーズ・ミート 2024横浜」

超精密スーパーカー消しゴムを販売しているGGFTは、「ル・ボラン カーズ・ミート 2024横浜」にて、カー消し相撲バトル2024春エキシビジョンを開催です。

GGFT「ル・ボラン カーズ・ミート 2024横浜」

カー消し相撲バトル

開催日時:2024年5月18日(土)10:00〜17:00

2024年5月19日(日)10:00〜17:00

開催会場:横浜赤レンガ倉庫

(〒231-0001 神奈川県横浜市中区新港一丁目1番)

屋外イベント広場、赤レンガパーク、新港地区7街区

入場料 :無料

超精密スーパーカー消しゴムを販売しているGGFTは、2024年5月18日、19日に「ル・ボラン カーズ・ミート 2024横浜」赤レンガパーク区画にて、カー消し相撲バトル2024春エキシビジョンを開催!

カー消し相撲バトル(参加無料)では、参加者全員に「超精密スーパーカー消しゴム」などをプレゼント。

ブースでは、極上コンディションのスーパーカー4台をディスプレイする移動ミュージアム(ランボルギーニカウンタック25thアニバーサリー、フェラーリ365GT4/BB、ランチアストラトス、ワンッ!SPマッハ号〜イベント当日 詳細発表)も登場☆

初公開の「ワンッ!SPマッハ号」には、「GGFT警護犬ワンッ!SP」のモデル犬(チワプーSaku、トイプーPincio)が乗車します

■GGFTとは

現代の子どもたちにスーパーカーの素晴らしさ、ものづくりの大切さを伝えることを目的として設立しました。

超精密スーパーカー消しゴムや、「あそぼうぐ」シリーズなどを製作販売し、ビンテージスーパーカーを通して、子どもたちに夢見ることの素晴らしさを伝える活動を行っています。

■「あそぼうぐ」とは

「あそぼうぐ」は、70年代に学校の教室で流行した“スーパーカー消しゴムをボールペンで飛ばす文房具遊び”を現代版ゲームとしてアレンジしたボードゲームの総称です。

マウスパッド上で消しゴムを専用のボールペンで弾くだけなので、子どもから大人まで誰でも簡単に指先を使ってゲームを楽しめます。

■超精密スーパーカー消しゴムシリーズについて

・超精密スーパーカー消しゴム 第1弾 「ランボルギーニ」

幻のスーパーカー「イオタ」や、元祖スーパーカーの異名を持つ「ミウラ P400SV」、ポルシェ911の対抗モデルとして開発された「ウラッコ P250S」、ユニークなシザードアが採用された「カウンタック LP400S」、ランボルギーニ社25周年モデルの「カウンタック 25thアニバーサリー」といった、ランボルギーニ社の名車を公式ライセンスで現代に復刻しました。

(ライセンスカード、ディスプレイ台付)

Licensed by Automobili Lamborghini S.p.A(詳細URL:

https://www.ggf-t.co.jp/p/00001

)

・超精密スーパーカー消しゴム 第2弾 「デ・トマソ GFG Style ダラーラ」

フォードエンジンを積んだ直線番長「デ・トマソ パンテーラ GTS」、ロードカーとして初めての量産モデル「デ・トマソ マングスタ」

ジウジアーロ・ファミリーの新会社GFG STYLEが開発した「GFG Style カンガルー」

ダラーラ社が製造・販売する初のスポーツカー「ダラーラ ストラダーレ」などの名車を公式ライセンスで現代に復刻しました。

(ライセンスカード、ディスプレイ台付)

Supervised by Santiago DeTomaso(詳細URL:

https://www.ggf-t.co.jp/p/00002

)

・超精密スーパーカー消しゴム 第3弾 「マセラティ」

マセラティ初の量産ミッドマウントエンジン「ボーラ」、ボーラの基本構造を応用しつつ企画された「メラクSS」

ジウジアーロ最高傑作とも称される「ギブリ」、シャーシ、エンジンから全てをゼロから開発した、最新のミッドマウントエンジン・モデル「MC20」といった、ランボルギーニ社の名車を公式ライセンスで現代に復刻しました。

(ライセンスカード、ディスプレイ台付)

Licensed by Maserati S.p.A(詳細URL:

https://www.ggf-t.co.jp/p/00003)

