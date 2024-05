ホエイプロテインおいしさ部門1位獲得！マイベスト「割引キャンペーン」

F&Wを展開するディファレントやAmazon、楽天市場で取り扱っている「濃縮ホエイプロテインWPCチョコレート風味1kg」が、マイベストにおいて「ホエイプロテイン おいしさ部門」1位を獲得したことを記念し、当該商品を対象とした割引キャンペーンが行われます。

マイベスト「割引キャンペーン」実施

F&Wを展開するディファレントやAmazon、楽天市場で取り扱っている「濃縮ホエイプロテインWPCチョコレート風味1kg」が、マイベストにおいて「ホエイプロテイン おいしさ部門」1位(2024年4月時点)を獲得!

1位を記念して当該商品を対象とした割引キャンペーンを実施です。

(キャンペーン対象期間:2024年5月17日17:00〜2024年5月31日23:59注文確定分まで)

F&Wは2021年5月に誕生し、スポーツニュートリションブランドとしてプロテイン・BCAA・EAA、サプリメントなどを展開しています。

公式サイト :

https://fandw.jp/

マイベスト1位商品:

WPC チョコレート風味 1kg

マイベスト「ホエイプロテイン おいしさ部門」1位記念キャンペーン

マイベストでの1位獲得を記念し、対象期間中に該当商品(濃縮ホエイプロテインWPCチョコレート風味1kg)を含め税込7,000円以上購入で、次回以降使える10%割引クーポンを配布。

応募時の注意点

かならず購入金額が税込7,000円以上であること。

濃縮ホエイプロテインWPCチョコレート風味1kgがカートに入っていることを確認した上で注文して下さい。

【お買い物方法】

濃縮ホエイプロテインWPCチョコレート風味1kgをカートに入れ、税込7,000円に到達するまでお買い物を楽しめます。

