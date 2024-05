6月末までに依頼で10％OFF！とし「プリントなう」全国出張ワークショップ開催

全国出張イベント“プリントなう”を行うとしは、夏休みの集客催事イベントや暑い時期にぴったりのオリジナルプリントTシャツが作れるワークショップを全国出張します。

全国出張イベント“プリントなう”を行うとしは、夏休みの集客催事イベントや暑い時期にぴったりのオリジナルプリントTシャツが作れるワークショップを全国出張で行います!

今回、2024年6月末までに依頼すると、見積もり合計金額より10%値引きで楽しめます。

「プリントなう」について

「プリントなう」は、全国各地の会場に出張し、描いたお絵描きやスマホにある画像をTシャツやトートバッグなどのグッズにプリントし、その場で提供するイベントを行っています。

“お絵描きする楽しさ”“絵がその場で本格グッズになる驚き”“作ったグッズは使って嬉しい!”という3つのポイントとともに、たくさん楽しめる体験型ワークショップイベントを提供するサービスです。

過去に開催したワークショップの様子

過去に開催したワークショップの様子 2

ワークショップについて

その場、その時しか描けないこどもたちの貴重な絵を、Tシャツにプリントできるワークショップイベントを全国出張で承っています。

イベントの企画から必要な資料やデータの作成、搬入・搬出・当日のイベント運営まで全てを一貫して行っています。

スタッフや画材・必要なアイテムまで用意させていただきますので、省スペースでもイベントをすぐ開催できます。

お絵かきワークショップ

写真ワークショップ

当日の流れワークフロー

<2024年6月末までの依頼限定キャンペーン>

このプレスリリースをみて、2024年6月末までにワークショップイベントを依頼した方限定で、お見積もり合計金額より10%値引き!

ご連絡の際には、電話またはお問い合せフォームにてお問い合わせして下さい。

アイテム一例

ワークショップ作品

ワークショップ作品 2

【本件に関するお客様からのお問い合わせ先】

山とし お客様相談窓口

TEL : 072-239-2100

お問い合せフォーム:http://www.yamatoshi2.com/inquiry/

