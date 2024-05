UXリサーチの基礎が学べる無料セミナー開催！ニューロマジック

「EXPERIENCE AGENCY」を掲げ、デザインの力で課題を解決する、ニューロマジックはSX・UX・デザインスプリント・サービスデザインの領域でもサービスを提供し、2024年に創業30年を迎えます。

ニューロマジック 無料セミナー開催

UX Researchセミナー 5月30日(木)

2024年5月30日(木)、ビジネスに欠かせないUXリサーチの基礎と活用事例を紹介する無料セミナーをオンラインで開催します。

※顧客体験を重視した幅広いデザイン領域(サービス/ブランド/コミュニケーション等)

https://landing.neuromagic.com/ux-research-seminar

■“ふさわしい体験デザイン”に直結するリサーチを

同社はデジタルコミュニケーション領域における25年以上の知見を活かし、課題解決への第一歩となるUXリサーチを提供しています。

「ふさわしい体験デザイン」「より良い体験を創る」ためのリサーチ結果を得るには、リサーチの専門性に加えてサービスデザインや制作のノウハウが必要です。

以下の「詳細」ではTV局、人材サービス、ファッション業界をはじめ、特定の業界に偏らない、多数の実績も見ることができます。

https://landing.neuromagic.com/ux-research

UXリサーチ_ニューロマジック

■新規事業×UXリサーチ 〜リサーチの効果と落とし穴〜 無料セミナー

開催後のアンケート結果で「期待どおり」「非常に満足」が94%(※)と好評を得た、UXリサーチのセミナーを再配信します。

売れるだけでなく使われ続けるサービス/プロダクトの開発において、ユーザーリサーチは必要不可欠ですが、どこから手をつけたらよいか図りかねている方も多いのではないでしょうか。

実施する前に知っておくべき、UXリサーチの本質や注意点についてリサーチャーが解説します。

UXリサーチの基礎や活用事例を通して、メリットや気をつけるべき点などをお伝えする充実の60分です。※同社アンケート結果

こんな方におすすめ

・新規事業のプロジェクトマネージャー、プロダクトマネージャー

・リサーチを「した方がいい」とは思うが、社内にノウハウもなく、実行までに至っていない方

・「売れる」だけでなく、「使われる」サービスを作りたい方

・事業開発や改善にリサーチの活用を検討している方

<詳細・申込>

日時 : 2024年5月30日(木)10:00〜11:00 ※オンライン開室9:50

場所 : オンライン(Zoom Webinar) ※5月30日10時まで参加申込受付

参加費: 無料

申込 :

https://landing.neuromagic.com/ux-research-seminar

その他: セミナー申込者全員にアーカイブ動画を配信します。

※6月6日(木) 21:00までに動画を視聴し、

アンケートに回答いただいた方へ投影資料を無料配布。

