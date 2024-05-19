¡Ú¿·ÆüËÜ¡¦£Â£Ï£Ó£Ê¡ÛJr.²¦¼Ô£Ó£È£Ï¡¡¹â¶¶¥Ò¥í¥à¤Ë£²ÇÔÌÜ¡Ä¼ê¾û¹´Â«¤Ë¥»¥³¥ó¥É²ðÆþ¤È°¹Ô¤¶¤ó¤Þ¤¤¤â¼Â¤é¤º
¡¡¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¥¸¥å¥Ë¥¢¤Îº×Åµ¡Ö¥Ù¥¹¥È¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¸¥å¥Ë¥¢¡Ê£Â£Ï£Ó£Ê¡Ë¡×£Â¥Ö¥í¥Ã¥¯¸ø¼°Àï¡Ê£±£¸Æü¡¢È¬²¦»Ò¡Ë¤Ç¡¢£É£×£Ç£Ð¥¸¥å¥Ë¥¢¥Ø¥Ó¡¼µé²¦¼Ô¤Î£Ó£È£Ï¡Ê£³£´¡Ë¤¬¹â¶¶¥Ò¥í¥à¡Ê£³£´¡Ë¤Ë£²ÇÔÌÜ¤òµÊ¤·¤¿¡£
¡¡°¤Î¸Â¤ê¤ò¿Ô¤¯¤·¤¿¾å¤ÇÉé¤±¤¿¡£ÃÏ¸µ³®Àû¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Ò¥í¥à¤òÂç²ñÁ°¤Î¥»¥ì¥â¥Ë¡¼Ãæ¤Ë½±·â¤·¡¢Î¾¼ê¤ò¼ê¾û¤Ç¤Ä¤Ê¤®¹µ¼¼¤ËÍ©ÊÄ¡£¥á¥¤¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È³«»Ï»þÅÀ¤Ç»Ñ¤ò¸½¤·¤¿¤Î¤Ï£Ó£È£Ï¤¿¤À°ì¿Í¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Þ¥¤¥¯¤ò°®¤Ã¤¿£Ó£È£Ï¤Ï¡Öº£Æü½Ð¾ì¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ò¥í¥à¤µ¤ó¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢Íè¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ç¼ê»æ¤òÍÂ¤«¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤·¤é¤¸¤é¤·¤¯¥¦¥½¤Î¾õ¶·¤òÀâÌÀ¡£¥ê¥ó¥°¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ë¼ê»æ¤ò¼êÅÏ¤¹¤È¡Ö½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ß¤ó¤Ê¤Ë»ÄÇ°¤Ê¤ªÃÎ¤é¤»¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£»ä¡¢¥Ò¥í¥à¤Á¤ã¤ó¤Ï°ÎÂç¤Ê¤ë£É£×£Ç£Ð¥¸¥å¥Ë¥¢¥Ø¥Ó¡¼µé²¦¼Ô¤Ç¤¢¤ë£Ó£È£Ï¤µ¤Þ¤È¤ÎÂÐÀï¤Ë¶²¤ì¤òÊú¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÃÏ¸µ¡¦È¬²¦»Ò¤Ç»´ÇÔ¤·ÃÑ¤ò¤«¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤Ò¤ÈÂÀè¤Ë¼Â²È¤Øµ¢¤é¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¸ø¼°Àï¤Ï£Ó£È£Ï¤µ¤Þ¤ÎÉÔÀï¾¡¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¡¢ÌÀ¤é¤«¤Ë£Ó£È£Ï¤¬½ñ¤¤¤¿¤È¸«¤é¤ì¤ëÆâÍÆ¤ÇÉÔÀï¾¡¤ò¼çÄ¥¤·¤¿¡£
¡¡¤â¤Á¤í¤ó¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤Ï½ª¤ï¤ì¤Ê¤¤¡£Ä¾¸å¤Ë²¿¤È¤«¹´Â«¤«¤éÈ´¤±½Ð¤·¤¿¥Ò¥í¥à¤¬ÅÐ¾ì¡££Ô¥·¥ã¥Ä¤ÈÂÎ¤Ë¤Ï¡¢¾®³ØÀ¸Äã³ØÇ¯¥ì¥Ù¥ë¤Î¸«¤ë¤ËÂÑ¤¨¤Ê¤¤Íî½ñ¤¤¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ä¡£¤·¤«¤â¼ê¾û¤Î¥«¥®¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¸«¤Ä¤«¤é¤º¡¢£Ó£È£Ï¤ÏÄ¹»þ´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÎ¾¼ê¤ò»È¤¨¤Ê¤¤¥Ò¥í¥à¤òÄË¤áÂ³¤±¤¿¡£
¡¡¤Þ¤Ã¤¿¤¯¸«¤Ä¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¥ä¥ó¥°¥é¥¤¥ª¥ó¤ËÂå¤ï¤Ã¤Æº´Æ£·òÂÀ¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¤¬¥«¥®¤òÈ¯¸«¤·¡¢Àï¶·¤¬¸ÞÊ¬¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¸«¤ë¤äº£ÅÙ¤Ï¡Ö¥Ï¥¦¥¹¡¦¥ª¥Ö¡¦¥È¡¼¥Á¥ã¡¼¡×¤Î¥»¥³¥ó¥É¡¦¹â¶¶ÍµÆóÏº¤¬²ðÆþ¡££Ô£É£Í£Å¡¡£Â£Ï£Í£Â¤ò·è¤á¤é¤ì¤Æ¤â¡¢ÍµÆóÏº¤¬¾ì³°¤«¤é¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¤Î¥«¥¦¥ó¥È¤ò¼ÙËâ¤·¤Æ¶å»à¤Ë°ìÀ¸¤òÆÀ¤ë¡£
¡¡¤·¤«¤·¤¿¤Ó½Å¤Ê¤ëÈÚ¹Ô¤ËÂÐ¤·¡¢¥í¥¹¥¤¥ó¥´¡¦¥Ù¥ë¥Ê¥Ö¥ì¥¹¡¦¥Ç¡¦¥Ï¥Ý¥ó¤«¤é¤Ï£Â£Õ£Ó£È£É¤¬½õÂÀÅá¤ËÅÐ¾ì¡£ÍµÆóÏº¤Ï¥È¤Ú¡¦¥¹¥¤¥·¡¼¥À¤ÇÇÓ½ü¤µ¤ì¡¢£Ó£È£Ï¤Ï¥Ò¥í¥à¤Á¤ã¤ó¥Ü¥ó¥Ð¡¼¤«¤é£Ô£É£Í£Å¡¡£Â£Ï£Í£Â¶¤òÍá¤Ó¤ÆËü»öµÙ¤¹¡£¤Ä¤¤¤ËÅ·È³¤¬²¼¤ê¡¢£³¥«¥¦¥ó¥È¤¬¿ô¤¨¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤â¤Ã¤Æ²¦¼Ô¤é¤·¤«¤é¤ÌÀï¤¤¤Ö¤ê¤ÎËö¤ËÇÔ¤ì¤¿£Ó£È£Ï¤À¤¬¡Ö¥ª¥¤¡¢¤Õ¤¶¤±¤ó¤Ê¤è¡£²¶¤ÏÉé¤±¤Æ¤Í¤¨¤è¡Ä¡Ä¥¦¥¥¡Ä¥ª¥¤¡¢²¶¤Ï¥Ë¥ó¥¸¥ã¡¦¥Þ¥Ã¥¯¤Ë£²²ó¾¡¤Ã¤Æ¤ó¤À¤è¡£º£ÆüÉé¤±¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤½¤ÎÊ¬¤ÎÅÀÆþ¤ì¤È¤±¤è¡¢¤³¤Î¥¯¥½¥Ã¥¿¥ì¡ª¡¡ÌÀÆü¡¢¤¯¤½¥í¥Ó¡¼¡Ê¥¤¡¼¥°¥ë¥¹¡Ë¤À¤í¡©¡¡Í¾Íµ¤À¡¢¤³¤ÎÌîÏº¡×¤È¼Î¤Æ¥¼¥ê¥Õ¤òÅÇ¤¤¤Æ¹µ¼¼¤Ø¡£Ç®ÀïÂ³¤¤Î£Â£Ï£Ó£Ê¤Ë¡¢¥¸¥å¥Ë¥¢²¦¼Ô¤À¤±¤¬Îä¤ä¿å¤ò¤Ö¤Ã¤«¤±¤Þ¤¯¤ë¤È¤¤¤¦²¿¤È¤â»Â¿·¤Ê¹½¿Þ¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ä¡£