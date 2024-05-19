19日午前0時46分ごろ、福島県で最大震度3を観測する地震がありました。

【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE

気象庁によりますと、震源地は福島県沖で、震源の深さはおよそ40km、地震の規模を示すマグニチュードは4.5と推定されます。

この地震による津波の心配はありません。

最大震度3を観測したのは、福島県の楢葉町と大熊町です。

【各地の震度詳細】

■震度3

□福島県

楢葉町 大熊町

■震度2

□福島県

いわき市 南相馬市 福島広野町

富岡町 川内村 双葉町

浪江町 郡山市 白河市

田村市 矢祭町 玉川村

浅川町 古殿町





□宮城県岩沼市□茨城県水戸市 日立市 大子町

■震度1

□福島県

相馬市 葛尾村 新地町

飯舘村 福島市 須賀川市

二本松市 福島伊達市 本宮市

国見町 川俣町 大玉村

鏡石町 天栄村 西郷村

泉崎村 棚倉町 石川町

平田村 小野町



□宮城県

白石市 名取市 角田市

蔵王町 大河原町 柴田町

宮城川崎町 亘理町 山元町

登米市 大崎市 色麻町

宮城加美町 仙台宮城野区 仙台若林区

石巻市 東松島市 松島町

利府町



□茨城県

常陸太田市 高萩市 北茨城市

笠間市 ひたちなか市 常陸大宮市

那珂市 小美玉市 城里町

東海村 土浦市 石岡市

つくば市 茨城鹿嶋市 筑西市

稲敷市 桜川市 鉾田市

美浦村



□岩手県

一関市



□栃木県

日光市 大田原市 那須塩原市

那須町 宇都宮市 真岡市

那須烏山市 益子町 茂木町

市貝町 芳賀町 壬生町

栃木那珂川町



□千葉県

香取市 野田市

気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。

新たな情報が発表され次第、情報を更新します。