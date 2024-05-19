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19日午前0時46分ごろ、福島県で最大震度3を観測する地震がありました。

【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE

気象庁によりますと、震源地は福島県沖で、震源の深さはおよそ40km、地震の規模を示すマグニチュードは4.5と推定されます。

この地震による津波の心配はありません。

最大震度3を観測したのは、福島県の楢葉町と大熊町です。

【各地の震度詳細】

■震度3
□福島県
楢葉町　大熊町

■震度2
□福島県
いわき市　南相馬市　福島広野町
富岡町　川内村　双葉町
浪江町　郡山市　白河市
田村市　矢祭町　玉川村
浅川町　古殿町

□宮城県
岩沼市

□茨城県
水戸市　日立市　大子町

■震度1
□福島県
相馬市　葛尾村　新地町
飯舘村　福島市　須賀川市
二本松市　福島伊達市　本宮市
国見町　川俣町　大玉村
鏡石町　天栄村　西郷村
泉崎村　棚倉町　石川町
平田村　小野町

□宮城県
白石市　名取市　角田市
蔵王町　大河原町　柴田町
宮城川崎町　亘理町　山元町
登米市　大崎市　色麻町
宮城加美町　仙台宮城野区　仙台若林区
石巻市　東松島市　松島町
利府町

□茨城県
常陸太田市　高萩市　北茨城市
笠間市　ひたちなか市　常陸大宮市
那珂市　小美玉市　城里町
東海村　土浦市　石岡市
つくば市　茨城鹿嶋市　筑西市
稲敷市　桜川市　鉾田市
美浦村

□岩手県
一関市

□栃木県
日光市　大田原市　那須塩原市
那須町　宇都宮市　真岡市
那須烏山市　益子町　茂木町
市貝町　芳賀町　壬生町
栃木那珂川町

□千葉県
香取市　野田市

気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。
新たな情報が発表され次第、情報を更新します。