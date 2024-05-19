福島県で最大震度3の地震 福島県・楢葉町、大熊町
19日午前0時46分ごろ、福島県で最大震度3を観測する地震がありました。
気象庁によりますと、震源地は福島県沖で、震源の深さはおよそ40km、地震の規模を示すマグニチュードは4.5と推定されます。
この地震による津波の心配はありません。
最大震度3を観測したのは、福島県の楢葉町と大熊町です。
【各地の震度詳細】
■震度3
□福島県
楢葉町 大熊町
■震度2
□福島県
いわき市 南相馬市 福島広野町
富岡町 川内村 双葉町
浪江町 郡山市 白河市
田村市 矢祭町 玉川村
浅川町 古殿町
岩沼市
□茨城県
水戸市 日立市 大子町
■震度1
□福島県
相馬市 葛尾村 新地町
飯舘村 福島市 須賀川市
二本松市 福島伊達市 本宮市
国見町 川俣町 大玉村
鏡石町 天栄村 西郷村
泉崎村 棚倉町 石川町
平田村 小野町
□宮城県
白石市 名取市 角田市
蔵王町 大河原町 柴田町
宮城川崎町 亘理町 山元町
登米市 大崎市 色麻町
宮城加美町 仙台宮城野区 仙台若林区
石巻市 東松島市 松島町
利府町
□茨城県
常陸太田市 高萩市 北茨城市
笠間市 ひたちなか市 常陸大宮市
那珂市 小美玉市 城里町
東海村 土浦市 石岡市
つくば市 茨城鹿嶋市 筑西市
稲敷市 桜川市 鉾田市
美浦村
□岩手県
一関市
□栃木県
日光市 大田原市 那須塩原市
那須町 宇都宮市 真岡市
那須烏山市 益子町 茂木町
市貝町 芳賀町 壬生町
栃木那珂川町
□千葉県
香取市 野田市
気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。
新たな情報が発表され次第、情報を更新します。