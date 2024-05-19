¡ÚTHE SECOND¡Û¥¬¥¯¥Æ¥ó¥½¥¯¤è¤¸¤ç¤¦¡¡Áá¤¯¤âÀèÇÚ·Ý¿Í¤«¤éà¤¿¤«¤êá¥á¡¼¥ë¡Ö100Ëü¤¯¤ì¡×
¡¡·ëÀ®£±£¶Ç¯°Ê¾å¤Î¥³¥ó¥Ó¤ÇÁè¤¦Ì¡ºÍ¤Î¾Þ¥ì¡¼¥¹¡Ö£Ô£È£Å¡¡£Ó£Å£Ã£Ï£Î£Ä¡ÁÌ¡ºÍ¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¡Á£²£°£²£´¡×¤¬£±£¸Æü¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢·ëÀ®£±£¹Ç¯ÌÜ¤Î¥¬¥¯¥Æ¥ó¥½¥¯¤¬Í¥¾¡¤·¤¿¡£
¡¡£²ÂåÌÜ²¦¼Ô¤Ëµ±¤¤¤¿¥¬¥¯¥Æ¥ó¥½¥¯¤Ï¡¢¥Ä¥Ã¥³¥ß¤Î±üÅÄ½¤Æó¤È¥Ü¥±¤Î¤è¤¸¤ç¤¦¤Î¥³¥ó¥Ó¡£½ªÎ»¸å¡¢µ¼Ô²ñ¸«¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡¡½¡½º£¤Îµ¤»ý¤Á¤Ï
¡¡±üÅÄ¡¡¤Þ¤ÀÁ´Á³¼Â´¶¤¬¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤¢¤È£²ËÜ¤¯¤é¤¤¥Í¥¿¤»¤Ê¥¢¥«¥ó¤¯¤é¤¤¤Î¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡££³¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ä¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡¢¤Þ¤À£²¥¹¥Æ¡¼¥¸¤¯¤é¤¤ÂÔ¤Ã¤Æ¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡¢¤È¤¤¤¦´¶³Ð¡£
¡¡¤è¤¸¤ç¤¦¡¡Í¥¾¡¤·¤¿¤é¤³¤ó¤Ê¤Ë£Ì£É£Î£ÅÍè¤ë¤ó¤ä¡¢¤Ã¤Æ¥Û¥ó¥Þ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡££³£°£°¤¯¤é¤¤Íè¤Æ¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¡¡¡½¡½£±ËÜÌÜ¤Î¥Í¥¿¤ÏÍ½Äê¤È°ã¤Ã¤¿¤È¤«
¡¡±üÅÄ¡¡¶âÂ°¥Ð¥Ã¥È¤¬£²£¹£±ÅÀ¤Ç¾¡¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡¢£±ËÜÌÜ¤Ë¤ä¤ë¤Ï¤º¤Î¥Í¥¿¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È¡¢¾¡¤Á¾å¤¬¤Ã¤Æ¤â¶âÂ°¥Ð¥Ã¥È¤Ë¾¡¤Æ¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¥Í¥¿¹ç¤ï¤»¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤»¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢ÉáÃÊ¤è¤ê¤Á¤ç¤Ã¤ÈÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£¤¤¤Ä¤â¤è¤ê¥¦¥±¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¡½¡½Àè¤Û¤ÉÅÅÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿
¡¡±üÅÄ¡¡ËÍ¤ÏÉã¿Æ¤Ë¤«¤±¤ÆÎ¾¿Æ¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£Êì¿Æ¤¬¡Ö¶á½ê¡¢Êý¡¹¤Ë¸À¤Ã¤Æ²ó¤ë¤Í¡×¤È¡£
¡¡¤è¤¸¤ç¤¦¡¡ËÍ¤ÎÎ¾¿Æ¤Ï¿²¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡£±ü¤µ¤ó¤«¤é¤Ï£Ì£É£Î£Å¤Î¥¹¥¿¥ó¥×£±¸Ä¤À¤±¡£¡Ö½Ë¡×¤È¡£
¡¡¡½¡½Ã¯¤Ë°ìÈÖÊó¹ð¤·¤¿¤¤¡©
¡¡¤è¤¸¤ç¤¦¡¡¤¤¤Ä¤â¤«¤ï¤¤¤¬¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤ë¥À¥¤¥¢¥ó¤ÎÄÅÅÄ¤µ¤ó
¡¡±üÅÄ¡¡ÀäÂÐ¡¢°ã¤¦¤ä¤í¡ª¡¡ºÇ½é¤Ï°ã¤¦¤ä¤í¡£²ÈÂ²¤È¤«¡£
¡¡¤è¤¸¤ç¤¦¡¡¥á¡¼¥ë¤â¤¯¤ì¤Þ¤·¤Æ¡£¡Ö¤Þ¤¿½Ë¾¡²ñ¤ä¤í¡×¤Ã¤Æ¡£ËöÈø¤Ë¡Ö£±£°£°Ëü±ß¤¯¤ì¡×¤Ã¤Æ¡£
¡¡¡½¡½¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Ç½Ð¤¿¤¤ÈÖÁÈ¤Ï
¡¡
¡¡±üÅÄ¡¡½Ð¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢¸þ¾å°Ñ°÷²ñ¤É¤¦¤·¤è¤¦¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡£²È¤Ç¸«¤Æ¤ë¤À¤±¤Ç´À¤«¤¯¤ó¤Ç¡£¼«Ê¬¤¬¤³¤ÎÎ©¾ì¤ä¤Ã¤¿¤é¤È»×¤Ã¤Æ¡£ÉÔ°Â¤Ï¡Ö¸þ¾å°Ñ°÷²ñ¡×¤È¡ÖÆ¨ÁöÃæ¡×¤Ç¤¹¡£Â¿Ê¬Æ¨¤²¤é¤ì¤Ê¤¤¡££´£²ºÐ¤ÏÂ¤¬¤â¤Ä¤ì¤ë¡£
¡¡¡½¡½¤è¤¸¤ç¤¦¤µ¤ó¤Ï¹ñÊ¬»ûºß½»¤À¤¬¡¢¾Þ¶â£±£°£°£°Ëü±ß¤Ç°ú¤Ã±Û¤¹¡©
¡¡¤è¤¸¤ç¤¦¡¡¤Þ¤ÀÅöÊ¬¡¢£±Ç¯¤Ïµï¤è¤¦¤«¤Ê¡£
¡¡±üÅÄ¡¡Âù¤·¤¹¤®¤ä¡ª¡¡ËÜ²»¤¹¤®¤ë¤ä¤í¡£¹ü¤¦¤º¤á¤Þ¤¹¤°¤é¤¤¤Î¡£
¡¡¤è¤¸¤ç¤¦¡¡¤¦¤º¤á¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡½¡½Âçºå¤Î·à¾ì¤ÇÀÚâøÂöËá¤·¤Æ¤¤¤¿¥ß¥ë¥¯¥Ü¡¼¥¤¤äÁú¹ß¤êÌÀÀ±¤Î£Í¡Ý£±Í¥¾¡¤Ï¤É¤ó¤Ê»×¤¤¤Ç¸«¤Æ¤¿¡©
¡¡±üÅÄ¡¡¥ß¥ë¥¯¥Ü¡¼¥¤¤ÏÆ±´ü¤Ç¡¢Áú¹ß¤êÌÀÀ±¤Ï·ë¹½¸åÇÚ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢£Í¡Ý£±¼è¤Ã¤¿¤³¤í¤Ï¡Ö£Í¡Ý£±½Ð¤ë¤³¤È¼«ÂÎ¤ä¤á¤è¤¦¤«¤Ê¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡££±£°¡Á£±£µÊ¬¤Î½ÐÈÖ¤Ë¤ä¤ê¤¬¤¤¤ò´¶¤¸¤Æ¤¿¤Î¤Ç¡¢£´Ê¬¤Ë¤ÏÌá¤ì¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¤±¤É¡¢¥ß¥ë¥¯¥Ü¡¼¥¤¤äÁú¹ß¤ê¤ÎÍ¥¾¡¤ò¸«¤Æ¡Ö¤¤¤ä¡¢¤ä¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡×¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¡½¡½²ù¤·¤¤»×¤¤¤Ï
¡¡±üÅÄ¡¡²ù¤·¤¤¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢¤Ê¤ó¤Ç¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ë¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ê¡¢¤È¡£
¡¡¡½¡½£Í¡Ý£±¤È£Ô£È£Å¡¡£Ó£Å£Ã£Ï£Î£Ä¤Î°ã¤¤¤Ï
¡¡¤è¤¸¤ç¤¦¡¡£Í¡Ý£±¤ß¤¿¤¤¤Ë¥®¥¹¥®¥¹¤·¤Æ¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡£ÂÐÀïÁê¼ê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ö¤è¤«¤Ã¤¿¤Ê¤¢¡×¡Ö´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¸À¤¦¤Î¤¬ÉáÄÌ¤Î¾õÂÖ¤Ê¤ó¤Ç¡£
¡¡±üÅÄ¡¡£Í¡Ý£±¤Ç½à·è¾¡¹Ô¤Ã¤¿¤é¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ë¡Ö¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤±¤É¡¢£Ó£Å£Ã£Ï£Î£Ä¤Ç£³£²ÁÈ¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤â¡¢Ã¯¤Ë¤â¡Ö¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡£