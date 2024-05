連覇の浦和がI神戸を一蹴して13連勝達成！ 3位東京NBは2位に勝ち点差1に迫るも、なでしこFW藤野あおばが負傷交代【WEリーグ】

2023-24WEリーグ第21節の3試合が18日に行われた。前節2位のINAC神戸レオネッサが敗れたことで連覇を決めた三菱重工浦和レッズレディースはアウェイでそのI神戸と直接対決となった。試合前には連覇を果たした浦和をI神戸の選手たちがガード・オブ・オナーで迎えて始まった一戦。開始3分、浦和は清家貴子がシュートもGK山下杏也加がセーブした。すると22分には伊藤美紀のクロスを清家が落とすと、角田楓佳がシュートもゴールとはならない。

すると29分、後方からのフィードを清家が競り合って落とすと、島田芽依がボックス内右から折り返すと、走り込んだ角田がゴール。WEリーグ初ゴールを記録した。浦和リードで迎えた後半、立ち上がりに田中美南が持ち込んでシュートも、高橋はなが体を張って頭でブロックする。I神戸は後半攻め込んでいくと、72分には三宅史織のロングシュートがこぼれると、田中がボックス手前から右足シュート。しかし、これはクロスバーを叩いてしまう。I神戸が攻めあぐねていると74分に浦和が追加点。ボックス内で浮いたボールを竹重杏歌理を背負った清家がバイシクルシュート。これが決まり、今季18ゴール目。浦和がしっかりと勝利、連勝を「13」に伸ばし、優勝に花を添えた。4連勝中で3位につける日テレ・東京ヴェルディベレーザは、ホームに前節I神戸を下した8位ジェフユナイテッド千葉レディースを迎える。立ち上がりから互いに攻め合っていく中、21分に東京NBがビッグチャンス。菅野奏音の縦パスを神谷千菜がヒールで落とすと、最後は藤野あおばがシュート。しかし、GK大熊茜が横っ飛びでセーブする。すると27分、左サイドを仕掛けた鴨川実歩がボックス内に侵入し、そのまま右足一閃。千葉Lがリードして前半を終える。千葉Lリードで迎えた後半だったが、開始早々にスコアが動く。菅野が左サイドに大きく展開すると、北村菜々美がダイレクトでクロスを上げ、飛び込んだ山本柚月が蹴り込み同点に。さらに88分には藤野がドリブルを仕掛けると、ボックス内で倒されPKを獲得。木下桃香がしっかりと決めて東京NBが逆転に成功し、2-1で勝利。2位のI神戸に勝ち点差1に迫った。なお、PKのシーンで藤野は担架で運び出され、そのまま交代に。パリ・オリンピックが控えているだけに、大事に至らないことを願うばかりだ。また、4位のアルビレックス新潟レディースは5位サンフレッチェ広島レジーナをホームに迎えた。試合は互いにゴールを奪えないまま時間が経過。それでも68分、相手陣内で立花葉がボールを奪うと、こぼれ球を受けた上野真実が右足一閃。S広島Rが先制する。さらに85分、早間美空が左サイドからクロスを上げると、ファーサイドで郄橋美夕紀がヘッドで落とし、逆サイドに走り込んだ李誠雅が体で押し込みS広島Rが追加点。そのまま逃げ切り、0-2でS広島Rが勝利を収めた。◆2023-24WEリーグ第21節5/18(土)アルビレックス新潟レディース 0-2 サンフレッチェ広島レジーナ日テレ・東京ヴェルディベレーザ 2-1 ジェフユナイテッド千葉レディースINAC神戸レオネッサ 0-2 三菱重工浦和レッズレディース5/19(日)セレッソ大阪ヤンマーレディース vs マイナビ仙台レディースノジマステラ神奈川相模原 vs ちふれASエルフェン埼玉大宮アルディージャVENTUS vs AC長野パルセイロ・レディース◆順位表(第21節 5/18 終了時)1位:三菱重工浦和レッズレディース(勝ち点56/+38/21試合)2位:INAC神戸レオネッサ(勝ち点46/+25/21試合)3位:日テレ・東京ヴェルディベレーザ(勝ち点45/+29/21試合)4位:アルビレックス新潟レディース(勝ち点38/+6/21試合)5位:サンフレッチェ広島レジーナ(勝ち点28/0/21試合)6位:大宮アルディージャVENTUS(勝ち点25/-12/20試合)7位:ちふれASエルフェン埼玉(勝ち点23/-7/20試合)8位:ジェフユナイテッド千葉レディース(勝ち点22/-6/21試合)9位:セレッソ大阪ヤンマーレディース(勝ち点21/-10/20試合)10位:マイナビ仙台レディース(勝ち点18/-17/20試合)11位:AC長野パルセイロ・レディース(勝ち点15/-19/20試合)12位:ノジマステラ神奈川相模原(勝ち点7/-27/20試合)